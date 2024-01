Dwayne Johnson comparte cómo se unió al proyecto ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson en Black Adam

En una reciente entrevista, Dwayne Johnson, mundialmente conocido como “La Roca”, compartió nuevos detalles sobre su próximo proyecto cinematográfico, The Smashing Machine. Este film profundizará en la vida del campeón de artes marciales mixtas de la UFC, Mark Kerr, bajo la producción de A24, la misma empresa detrás de éxitos como Háblame (Talk to Me - 2023) y Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once - 2022).

La dirección de esta película estará a cargo del actor y cineasta Benny Safdie, reconocido por sus trabajos en conjunto con su hermano Josh Safdie, como Diamantes en bruto (Uncut Gems - 2019) y Good Time. En declaraciones a Variety, Johnson reveló que la colaboración con Safdie comenzó en 2019, pero la pandemia de COVID-19 y otros compromisos suspendieron temporalmente el proyecto.

Según el actor, la conexión inicial con el director se estableció cuando la productora de Johnson, Seven Bucks Productions (Black Adam), adquirió los derechos de la historia de Kerr en 2019. Safdie, como muestra de entusiasmo, envió a Johnson una remera que el propio luchador usó en el documental de 2002 The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, acompañada de una carta escrita a mano expresando su admiración por las habilidades actorales de La Roca.

La pausa forzada debido a la pandemia no detuvo la determinación de ambos artistas, quienes retomaron el contacto gracias a la actriz Emily Blunt, protagonista de la película Jungle Cruise junto a Johnson, durante el rodaje de Oppenheimer de Christopher Nolan, donde Blunt compartía pantalla con el realizador.

Finalmente, Johnson compartió la razón por la cual eligió este proyecto en particular: “Estoy en este punto de mi carrera donde quiero más. Y no quiero decir que quiera más taquilla. Quiero decir que quiero más humanidad. Y es por eso que Benny Safdie es el socio perfecto, colaborativo y hambriento para mí”.

Esta nueva colaboración promete ofrecer a los espectadores una perspectiva única sobre la vida del legendario luchador Mark Kerr.