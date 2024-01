Las mejores series de 2023

Gen V es el primer spin-off con actores reales del universo The Boys (Prime Video)

El 2023 llegó al final de su recorrido y es momento de realizar un balance sobre las producciones que lograron inscribirse en nuestra memoria ya sea por la capacidad de entretenernos, sorprendernos o emocionarnos.

Aunque en esta ocasión nos enfocamos en las diferentes series estrenadas en plataformas como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, nuestra selección abarca escenarios postapocalípticos, universos super heroicos, crímenes reales, piratas, romance e incluso comedia liviana. Desde la celebrada adaptación de The Last of Us hasta la de One Piece, acompáñanos a recorrer nuestras 20 series favoritas del 2023.

Soy Extraordinaria / Extraordinary (Star+)

Máiréad Tyers en Soy Extraordinaria (Extraordinary)

Historias de superhéroes ya vimos muchas, pero pocas como la de Soy Extraordinaria (Extraordinary). Creada por la debutante Emma Moran esta comedia británica de 30 minutos explora un mundo donde todos reciben habilidades especiales a los 18 años. Todos menos Jen, nuestra protagonista.

Lo distintivo de esta serie con sus contemporáneas radica en la combinación de elementos súper heroicos con la realidad mundana, destacando situaciones como la búsqueda de empleo, problemas de pareja o las incertidumbres propias de la juventud.

Además, en un mundo donde todos adquieren una capacidad especial con la mayoría de edad, nos encontramos con poderes tan variados e inverosímiles que van desde generar orgasmos con un simple apretón de manos y retroceder el tiempo unos 90 segundos, hasta realizar impresiones 3D al hacer “el número dos”.

Soy Extraordinaria se consolida como una propuesta original que apuesta de lleno a la comedia (a veces absurda y en otras ocasiones emotiva) y se hace un lugar especial entre lo mejor del 2023.

Silo (Apple TV+)

Rebecca Ferguson en Silo (Apple TV+)

Durante este 2023, una de las propuestas más destacadas en materia de ciencia ficción vino de la mano de Apple TV+. Silo se ambienta en un mundo postapocalíptico donde los últimos diez mil habitantes de la Tierra viven en un enigmático bunker de más de 140 niveles. Aunque nadie sabe quién construyó esta estructura masiva ni por qué, la sociedad se rige por estrictas normas creadas por los supuestos ‘fundadores’. A pesar de la falta de conocimiento sobre el pasado, la civilización dentro del silo ha desarrollado sus propias tradiciones y sistemas -tanto de ley, como orden-.

La trama se centra en el misterio que rodea la creación de esta estructura y la posibilidad de que el mundo exterior sea, en realidad, habitable. Con Rebecca Ferguson (Dune, 2021) en el rol principal, Silo logra enganchar no solo por su enigma central que se comienza a desentrañar con el correr de los episodios, sino también por las actuaciones magnéticas de su reparto, sus imponentes escenarios y un ambicioso diseño de producción.

Amor y muerte / Love and Death (HBO Max)

Love and Death, la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen cuenta la historia detrás de uno de los crímenes más famosos de EE.UU perpetuado por Candy Montgomery

Durante este 2023, Amor y muerte (Love and Death), la miniserie de crimen real inspirada en el asesinato perpetuado por Candy Montgomery, vino a tomar el relevo del boom que el año pasado implantó Jeffrey Dahmer.

Este caso, ya llevado a la pantalla en otra producción titulada Candy con Jessica Biel, se presentó también en HBO con Elizabeth Olsen como protagonista. Su trama se desarrolla en torno a un asesinato a sangre fría en plenos suburbios de clase media, la violencia asociada a él, el uso de un hacha y un elenco excepcional.

A través de la historia de una ama de casa aparentemente común que se convierte en una asesina, Amor y muerte logra que el espectador se convierta en una especie de testigo de uno de los crímenes más famosos de los Estados Unidos. Uno en donde los hechos terminan siendo menos importantes que las apariencias, los trucos de juzgado y la pelea por el control de la narración pública.

La caída de la casa Usher / The Fall of the House of Usher (Netflix)

La caída de la Casa Usher, lo nuevo de Mike Flanagan para Netflix

Los relatos de Edgar Allan Poe han nutrido al cine desde sus inicios y La caída de la casa Usher no fue la excepción. Casi un siglo después de que las primeras adaptaciones del popular cuento viera la luz, Mike Flanagan, uno de los referentes del terror moderno, desarrolló una miniserie para Netflix que no solo honra el trabajo del autor, sino que también lo resignifica.

Esta producción de ocho capítulos siguió a los hermanos Roderick y Madeline Usher, interpretados por Bruce Greenwood y Mary McDonnell, respectivamente. Ellos han convertido una empresa farmacéutica en un imperio de riqueza, privilegios y poder. Sin embargo, diversos secretos salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher comienzan a fallecer.

Si bien la adaptación de Flanagan parte de las bases de La caída de la casa Usher de Poe, su éxito radica en que se atrevió a explorar nuevos caminos y a brindarle un trasfondo a los personajes. Todo eso para ayudarnos a comprender por qué su caída siempre fue algo inevitable.

The Last of Us (HBO Max)

Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last Of Us - HBO Max

The Last of Us podría destacarse como una de las producciones más comentadas y exitosas de este 2023. Esta adaptación tiene su origen en el reconocido videojuego desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la PlayStation 3 en 2013. Sin embargo, en este año, gracias a HBO Max, ha experimentado una metamorfosis notable. Pedro Pascal y Bella Ramsey, conocidos por sus papeles en Game of Thrones, encabezan el elenco de esta serie que ha acumulado nada menos que 24 nominaciones al premio Emmy.

La trama se sumerge en una narrativa post pandémica en Estados Unidos, desencadenada por una cepa de hongo que afecta a los cuerpos humanos. Joel (interpretado por Pascal), uno de los sobrevivientes, recibe la misión de rescatar a Ellie (interpretada por Ramsey), una joven atrapada en una zona de cuarentena opresiva. Juntos, emprenden un viaje a través de Estados Unidos, enfrentándose al caos y apoyándose mutuamente en su lucha por sobrevivir en este mundo desolado.

Todos quieren a Daisy Jones / Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

Ahora es turno de Todos quieren a Daisy Jones (Daisy Jones & The Six), una serie dramática musical de Prime Video basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, quien relata la evolución de una banda de rock desde sus inicios en la oscuridad hasta alcanzar la cúspide de la fama. La trama alcanza su punto culminante con la separación de caminos después de una gira trascendental y un épico concierto con entradas agotadas en 1977.

Riley Keough (Under the Silver Lake) y Sam Claflin (Los juegos del hambre: en llamas) encabezan el elenco, dando vida a los personajes principales y explorando la complejidad de la dinámica de la banda. La serie desentraña los desafíos que enfrentan en su trayectoria hacia el éxito y ofrece una inmersión en la escena musical de los años 70. Al mismo tiempo, examina las relaciones humanas en el contexto de la fama, revelando las tensiones y conexiones que dan forma a esta fascinante historia musical.

The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC+)

"The Walking Dead: Daryl Dixon" (AMC)

Aunque muchos creían que la franquicia de The Walking Dead estaba finalizada con la conclusión de su serie principal, su universo televisivo continúa expandiéndose y, en algunos casos, con éxito. The Walking Dead: Daryl Dixon se estrenó por la pantalla de AMC durante el mes de septiembre y demostró que todavía queda mucho por explorar.

Este nuevo spin-off siguió los pasos de uno de los personajes más queridos de la franquicia a través de una Europa devastada. El antihéroe de Norman Reedus tiene una misión peligrosa que cumplir antes que regresar a casa, pero este objetivo se convierte en algo cada vez más complejo.

El gran acierto de Daryl Dixon es salir de su zona de confort, no solo presentando nuevos escenarios, sino también con la introducción de monjas guerreras e incluso un nuevo tipo de caminantes, ahora denominados “quemadores”.

One Piece (Netflix)

One Piece (Netflix)

Como una de las piezas de entretenimiento más sustentadas y extensas (con casi mil cien capítulos de manga y anime por separado), a One Piece solo le faltaba una cosa: un live action. Este año, Netflix lo hizo realidad con una aventura en alta mar de calidad que nos dejó con ganas de ver más y que sentó las bases para varias temporadas.

Inspirada en el trabajo de Eiichiro Oda, One Piece logró acertar donde otras producciones como Death Note fracasaron, convirtiéndose en un ejemplo a seguir y posicionándose como uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

Gen V (Prime Video)

Gen V, el spin-off de The Boys (Créditos: Prime Video)

Cuando The Boys anunció la llegada de una serie derivada, muchos creyeron que la marca se traicionaba un poco a sí misma, convirtiéndose en lo que parecía criticar. Sin embargo, semana a semana Gen V demostró que tenía un camino claro y que no solo mantendría la misma esencia gore, violenta e innovadora de la serie original, sino que también la complementaría.

Esta vez, la historia se ambienta en una universidad con adolescentes que aspiran a ser los próximos héroes de América (con todos los problemas que eso conlleva). En pleno descubrimiento de sus poderes y de su potencial, estos se topan con una siniestra conspiración que funciona en las paredes de la institución.

Probablemente, uno de los aspectos más interesantes de Gen V es que funciona como otra cara de la moneda, haciendo que la inminente guerra que se avecina en este universo superheroico y plagado de grises sea mucho más interesante.

División Palermo (Netflix)

División Palermo (Créditos Netflix)

A pesar de que División Palermo hizo su entrada a principios de 2023, su estreno resonó de manera significativa a lo largo del año. La serie argentina, lanzada por Netflix, se sumerge en el universo de una Guardia Urbana inclusiva, concebida como parte de una estrategia de marketing para redimir la imagen de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la trama da un giro impactante cuando uno de estos guardias descubre información comprometedora y se ve enfrentado a misteriosos mafiosos.

La historia, magistralmente creada, codirigida, coescrita y protagonizada por Santiago Korovsky (El Reino), presenta un elenco estelar de comediantes argentinos, entre ellos Pilar Gamboa (El futuro que viene), Martín Garabal (Famoso), Charo López (Hoy se arregla el mundo), Marcelo Subiotto (Puan) y Carlos Belloso (La odisea de los giles), entre otros.

Con una duración de ocho episodios, la serie explora las complejidades de la vida, ofreciendo la perspectiva de abordarlas desde ángulos distintos a la tristeza o el enojo, brindando una experiencia audiovisual divertida y caótica.

Ahsoka (Disney+)

Rosario Dawson da vida a Ahsoka Tano en el universo live-action. (Créditos: Disney+)

Luego de una larga espera, Ahsoka llegó a la pantalla chica con su propia serie de acción real para culminar la expansión del universo Star Wars iniciada hace 15 años con The Clone Wars y con Rebels.

Ambientada en la Nueva República, la trama se centra en las travesías de la heroína titular interpretada por Rosario Dawson, mientras intenta evitar el renacimiento del lado oscuro con el regreso del Gran Almirante Thrawn. A lo largo de sus 8 episodios, Ahsoka logró destacarse por su habilidad para equilibrar lo mejor de lo viejo y lo nuevo de la franquicia, invitando tanto a los aficionados como a los nuevos espectadores a sumergirse en el universo de Star Wars.

Black Mirror (Netflix)

Black Mirror Temporada 6 (Netflix)

Black Mirror, lejos de ser una novedad pasajera, se estableció como un fenómeno desde su debut en 2011 con el icónico episodio del cerdo y el Primer Ministro del Reino Unido. A lo largo de seis temporadas, esta serie antológica ha guiado a los espectadores a través de un inquietante viaje hacia el lado oscuro y peligroso del impacto de la tecnología en nuestras vidas.

Iniciando su emisión en el canal británico Channel 4, Black Mirror comenzó con dos temporadas de tres episodios cada una. Tras un especial de Navidad, la serie fue adquirida y renovada por Netflix, ganando así una audiencia mundial y consolidando su lugar en la cultura pop.

Creada por Charlie Brooker (Dead Set), la sexta temporada continúa explorando tópicos contemporáneos que nos acechan en nuestra cotidianidad. A lo largo de los episodios, temas como clones, inteligencia artificial y la omnipresencia de la información en la nube se abordan desde perspectivas que van desde el terror sobrenatural hasta la comedia negra, ofreciendo una mirada penetrante a las complejidades de la era tecnológica.

El Continental / The Continental (Prime Video)

The Continental (Prime Video)

Tras el éxito que supuso la saga de acción de John Wick (y las posibilidades de su rico universo para contar más historias), la expansión de la franquicia era algo que se veía venir. El primer spin-off que vio la luz fue El Continental (The Continental) la miniserie de tres capítulos que narraba los inicios de Winston Scott y que en Latinoamérica llegó a las pantallas hogareñas a través de Prime Video.

La producción tenía un gran desafío por delante: Scott simplemente no es Wick ni posee la misma habilidad física para salir de situaciones límites. No obstante, con un protagonista, ambiente y ritmo diferente, El Continental logró salir airosa a partir de una historia de origen que funciona y complementa a la saga, con personajes que resultan carismáticos y escenas de acción que sorprenden e impactan.

La chica enmascarada - Mask Girl (Netflix)

"La chica enmascarada" (Netflix)

En un mundo donde las producciones coreanas han conquistado audiencias globales, como el mega éxito El juego del calamar (Squid Game), la creciente fascinación por la cultura surcoreana alcanzó a todo el planeta con notables producciones, y este año no ha sido la excepción con La chica enmascarada (Mask Girl).

La serie en cuestión sigue la historia de Mo-mi, una joven que experimenta inseguridades acerca de su apariencia, pero que eventualmente descubre el camino hacia la fama. Durante el día, lleva una vida rutinaria como oficinista enamorada de su jefe casado. Sin embargo, la trama toma un giro intrigante cuando cae la noche, momento en el cual Mo-mi se transforma en La chica enmascarada. Con una peluca rubia y una máscara rosa que cubre su rostro excepto los ojos, se convierte en una streamer que realiza transmisiones en vivo para ganar dinero extra.

A través de esta premisa, la serie explora la turbia vida de Mo-mi, una protagonista dispuesta a todo con tal de alcanzar la fama, sumergiéndonos en un intrigante relato que revela los sacrificios y desafíos en su búsqueda por el reconocimiento.

Monarch: legado de monstruos / Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV+)

La serie es una expansión del universo cinematográfico conocido como MonsterVerse, que comenzó con "Godzilla" en 2014 y ha incluido películas como "Kong: Skull Island", "Godzilla: King of the Monsters" y "Godzilla vs. Kong". (Créditos: Apple TV+)

Monarch: legado de monstruos (Monarch: Legacy of Monsters) fue otra de las propuestas de alto perfil de Apple TV+ para este 2023. Desarrollada por Chris Black (Severance) la serie viene a expandir el universo ya presentado en películas como Godzilla (2014), ofreciendo un nuevo enfoque mientras explora las complejidades humanas en medio de la colosal lucha entre criaturas titánicas.

Con efectos visuales impresionantes y un gran reparto que incluye a Kurt Russell, Monarch: legado de monstruos es un emocionante viaje dentro de un universo plagado de gigantes icónicos de Toho que enriquece su narrativa a través de personajes cuidadosamente delineados, tensiones e interrogantes.

La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton / Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Netflix)

La reina Charlotte: una historia de Bridgerton (Netflix)

Bridgerton, una de las joyas destacadas en el repertorio actual de Netflix, adapta las novelas de Julia Quinn que detallan las historias individuales de los hermanos Bridgerton. Con dos temporadas ya lanzadas y una tercera en producción, lista para estrenarse el 16 de mayo de 2024, la serie se ha expandido con un spin-off que ahonda en la fascinante historia de La Reina Carlota.

Esta serie derivada actúa como una precuela, explorando el ascenso social y político de la Reina Carlota y la narrativa detrás de su matrimonio con el rey Jorge. A diferencia de Bridgerton, donde la trama se dispersa entre una variedad de personajes y subtramas, acá se nos presenta un enfoque más íntimo, permitiéndonos sumergirnos en una gran historia de amor y en los cambios sociales que provoca en el pueblo.

Terapia sin filtro / Shrinking (Apple TV+)

Harrison Ford en Terapia sin filtro - Shrinking (Apple TV+)

Adentrándonos en Terapia sin filtro (Shrinking), una historia original de Apple TV+, descubrimos una serie que, a pesar de haber pasado inicialmente desapercibida, ha logrado ganarse un lugar destacado entre lo mejor del año.

La trama nos sumerge en la vida de Jimmy, un terapeuta que enfrenta el duelo tras la pérdida de su esposa, mientras lucha por equilibrar su papel de padre y profesional. Ante esta dolorosa experiencia, Jimmy toma la audaz decisión de transformar radicalmente su personalidad, adoptando una comunicación brutalmente honesta con su entorno. Así, la serie nos invita a presenciar la evolución de un individuo que, al liberarse de las máscaras sociales, se convierte en una persona completamente sincera consigo mismo y con los demás.

Lo que realmente destaca en Terapia sin filtro es su elenco de alto calibre, liderado por Jason Segel (Cómo conocí a tu madre) en el rol protagónico, quien comparte pantalla con la icónica estrella de Hollywood, Harrison Ford (Blade Runner). Esta historia, que evoluciona hacia una comedia dramática coral, nos sumerge en las alegrías y miserias de los diversos personajes, ofreciendo una experiencia narrativa rica y multifacética. La serie se revela así como un testimonio impactante sobre la autenticidad y la conexión humana en medio de las complejidades de la vida moderna.

Poker Face (Netflix)

POKER FACE -- “Dead Man's Hand” Episode 101 -- Pictured: Natasha Lyonne as Charlie Cale -- (Photo by: Peacock)

A través de 10 episodios, nos adentramos en la intrigante historia de Poker Face, donde conocemos a Charlie Cale, una empleada de casino dotada de una extraordinaria habilidad para detectar cualquier mentira que se cruce en su camino. Escapando del control del dueño del casino, Charlie emprende un fascinante viaje por Estados Unidos, descubriendo que su peculiar don puede desempeñar un papel crucial en la resolución de misterios y casos de asesinato.

El indiscutible centro de la trama es la actriz Natasha Lyonne, reconocida por sus destacados roles en Orange Is the New Black y la aclamada Muñeca rusa (Russian Doll - 2019). Bajo la creativa dirección de Rian Johnson (Entre navajas y secretos), la serie adopta un enfoque distintivo al presentarnos crímenes imbuidos de humor, revelando claramente la firma del cineasta en cada detalle.

Hora de aventura con Fionna y Cake / Adventure Time: Fionna and Cake (HBO Max)

"Hora de Aventura: Fionna y Cake" es un spin-off de la serie original. (HBO Max)

Ingresamos al mundo de la animación con Hora de aventura con Fionna y Cake (Adventure Time: Fionna and Cake), una serie que se presenta como un derivado de la aclamada Hora de aventura (Adventure Time), original de Cartoon Network y concebida por Pendleton Ward. En contraste con la obra original dirigida a preadolescentes, este programa se orienta hacia una audiencia de adultos jóvenes y se encuentra disponible en la plataforma HBO.

Esta historia, da un giro significativo al comprender que ahora la audiencia de la serie original enfrenta desafíos propios de la adultez. A través de esta animación, se nos presenta a una joven veinteañera lidiando con las complejidades típicas de esa etapa: la inestabilidad laboral, la constante búsqueda de identidad, las deudas y preocupaciones cotidianas como el pago del alquiler. Todo esto se envuelve en una animación encantadora y cuenta con la compañía de un carismático gato llamado Cake.

El verano en que me enamoré / The Summer I Turned Pretty (Prime Video)

El verano en que me enamoré (Netflix)

El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) hizo su debut en Prime Video el 17 de junio de 2022, y este año celebró el lanzamiento de su segunda temporada, consolidándose como un éxito entre la audiencia juvenil. Basada en las novelas de Jenny Han, la serie continuó emocionando a los espectadores con su intrigante narrativa y personajes entrañables.

Mientras que la primera entrega se centró en un triángulo amoroso entre Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno), explorando los desafíos típicos de la adolescencia, la segunda temporada retoma estos temas y se aventura aún más.

Profundizando en cuestiones más pesadas como la muerte, el afrontamiento del duelo, los misterios del futuro de los queridos jóvenes y los enigmas que rodean a Cousins Beach, la serie añade capas emocionales y temáticas complejas, ofreciendo a los espectadores una experiencia más rica y matizada.