Fortnite Festival: el nuevo modo de juego podría contar con un control en forma de guitarra muy pronto

Fortnite, el juego que todo el mundo dice que va a morir año tras año, sigue en pie, más fuerte que nunca, agregando nuevos modos de juego a su ecosistema para acaparar nuevos géneros y regalar nuevas propuestas a sus jugadores. En una nota reciente, hicimos un repaso de todo lo nuevo, pero ahora nos vamos a centrar solo en uno de estos productos.

Porque parece que el recién lanzado Fortnite Festival está a punto de recibir soporte para mandos de instrumentos en los primeros meses del año que viene, algo muy similar a la experiencia que teníamos con Rock Band (sin dejar de mencionar que la desarrolladora de este modo de juego fue Harmonix Music Systems, los creadores del Rock Band). El fabricante de periféricos PDP ha dado un claro indicio de sus planes al bromear con el lanzamiento de un mando de guitarra para Fortnite Festival. ¿Existe una verdad detrás de estos dotes de comedia?

Este modo de juego no trajo soporte para mandos de instrumentos en su lanzamiento inicial, pero era algo de lo que se habló desde el primer momento, un pensamiento recurrente en todas las mentes de los usuarios, ya que un juego como Fortnite Festival sin instrumentos, se siente incompleto. Desde Epic Games, confirmaron que la integración de este tipo de soporte es una prioridad para el equipo de desarrollo y se está trabajando en ello.

En una entrevista reciente, el vicepresidente ejecutivo de Epic Games, Saxs Persson, y el director del estudio Harmonix, Alex Rigopulos, compartieron noticias emocionantes para los fans que anhelan revivir la era de Rock Band y, cómo no, el grandioso Guitar Hero. Rigopulos dijo: “No en el lanzamiento, pero es una prioridad para nosotros incluir periféricos de instrumentos en el juego. Es algo en lo que ya estamos trabajando activamente. No tenemos nada específico que decir al respecto todavía, aparte de que está en camino”.

Toca en un grupo con amigos o en solitario en el escenario con los éxitos de tus artistas favoritos en el Festival Fortnite. En el escenario principal, toca una rotación de temas improvisados. Compite contra tus amigos por la mejor actuación o forma equipo para escalar posiciones en la clasificación. Explora el Escenario Jam del Festival para encontrar amigos y mezclar éxitos juntos usando las Jam Tracks de tu taquilla. El festival no ha hecho más que empezar y pronto habrá más Jam Tracks, iconos musicales, conciertos y escenarios. ¡Sube a tu escenario en el Festival Fortnite! Ya puedes jugar a Fortnite Festival en Fortnite.

Fortnite Festival, un juego free-to-play que viene como parte de los distintos modos de juego oficiales dentro del universo Fortnite, que ofrece a los jugadores la opción de tocar varios instrumentos como guitarra, bajo, teclado (Keytar, en realidad), batería o voz. Los jugadores pueden subirse al escenario individualmente o colaborar con hasta tres amigos.

Entre las novedades más destacadas del capítulo 5 de Fortnite: Underground (y que pueden leer de forma más extensa y detallada en nuestra nota especial) se incluyen Fortnite Festival, LEGO Fortnite y Rocket Racing. Todos ellos suponen el comienzo de algo gigante dentro del universo Fortnite y, lo mejor de todo, es que la experiencia y puntos que hagamos en estos modos, nos ayudan a subir de nivel en el pase general del battle royale. Por su parte, el título de Epic Games volvió a romper sus propios records de jugadores con la inclusión de estos modos, como te contamos en esta otra nota.