‘Elena sabe’ y la precuela de ‘Los juegos del hambre’, todo lo que llega al cine en la semana del 16 de noviembre

Este noviembre continúa sorprendiéndonos con estrenos cinematográficos variados, y esta semana no es la excepción. La cartelera ofrece opciones para todos los gustos, desde la muy esperada precuela de Los Juegos del Hambre (The Hunger Games), que nos transporta de nuevo a los días previos a los eventos de la película original en Panem. Además, para aquellos que buscan una dosis de terror, destaca El demonio entre nosotros (The ghost within), una película donde una joven regresa a su hogar con la desesperación de descubrir al autor del asesinato de su hermana. En esta ocasión, haremos un repaso de todo lo que llega a la pantalla grande el jueves 16 de noviembre.

Los Juegos del Hambre: La balada de los Pájaros Cantores y Serpientes - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (Dir. Francis Lawrence)

Los juegos del hambre (The Hunger Games), una de las sagas cinematográficas más exitosas, vuelve con Los Juegos del Hambre: La balada de los Pájaros Cantores y Serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), una precuela que ahonda en los eventos anteriores a la saga protagonizada por Jennifer Lawrence. La historia original se desarrolla en el contexto de unos juegos macabros, donde los participantes de cada distrito son forzados a luchar hasta la muerte, dejando sólo a un ganador.

La trama de la precuela se centra en Coriolanus Snow, interpretado por Tom Blyth, quien asume el papel de mentor de Lucy Gray Baird, personificada por Rachel Zegler, el tributo seleccionado del Distrito 12. La historia toma un giro interesante cuando la actuación musical de Lucy Gray en la ceremonia de apertura de los Juegos del Hambre captura la atención de Snow. A partir de ahí, se desarrolla un juego de manipulación, con Snow intentando aprovechar el talento y carisma de Lucy Gray para asegurar su supervivencia en este despiadado escenario.

El demonio entre nosotros - The Ghost Within (Dir. Lawrence Fowler)

Si buscas una dosis de terror esta semana, El demonio entre nosotros es la elección perfecta. La película se presenta como una opción atractiva para los amantes de las clásicas historias de casas embrujadas. La trama sigue a Margot Richardson, quien se ve atrapada en las visiones de su hermana, cuyo rostro deformado la persigue desde el espeluznante asesinato ocurrido mucho tiempo atrás.

Sin embargo, cansada de revivir estos momentos traumáticos, la protagonista toma la valiente decisión de enfrentar sus miedos. En un intento por desentrañar el enigma que envuelve su pasado, Margot regresa a la casa abandonada de su infancia, con la esperanza de despertar sus recuerdos reprimidos. La película promete llevar a los espectadores en un viaje aterrador lleno de suspenso, explorando el enfrentamiento de la protagonista con sus propios demonios internos y los oscuros secretos que yacen en las sombras de su pasado.

Elena sabe (Dir. Anahí Berneri)

Basada en la novela Elena sabe de Claudia Piñeiro, la película lleva a los espectadores a un conmovedor viaje en el que Elena, interpretada por Mercedes Morán (La ciénaga), busca desesperadamente al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. Frente a la falta de respuestas, Elena, a pesar de padecer una enfermedad, decide asumir ella misma la investigación. El relato se centra en su empeño por descubrir la verdad, llevándola a embarcarse en un viaje en tren desde los suburbios hasta la capital con el objetivo de obtener ayuda de una antigua amiga de su hija.

La película, protagonizada también por Érica Rivas (Relatos salvajes), fue seleccionada para formar parte de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Aunque su estreno en cines está programado para el 16 de noviembre, a partir del 24 del mismo mes estará disponible en la plataforma Netflix, brindando a una audiencia más amplia la oportunidad de sumergirse en esta conmovedora historia.

El otro hijo (Dir. Juan Sebastián Quebrada)

Federico y su hermano Simón experimentan plenamente la efervescencia de la adolescencia hasta que la vida da un giro inesperado: Simón muere al caer de un balcón durante una fiesta. En el caos que se desata en su entorno familiar, Federico se esfuerza por mantener una apariencia de normalidad durante sus últimas semanas en el colegio. Incapaz de procesar su dolor, se acerca a Laura, la novia de su hermano fallecido, en un intento por encontrar consuelo en medio de la tragedia que los ha golpeado.

A través de la historia adolescente de Federico, la película busca adentrarse en las complejidades emocionales de enfrentar la muerte a una edad en la que el mundo debería estar lleno de posibilidades en lugar de despedidas. Con una narrativa sensible, la película invita al espectador a reflexionar sobre cómo la juventud enfrenta la adversidad y encuentra formas de sanar en medio de la oscuridad.