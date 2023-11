Las mejores películas de Clint Eastwood como actor

American actress Meryl Streep with actor, director and producer Clint Eastwood on the set of his movie The Bridges of Madison County. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Clint Eastwood, nacido el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, es una figura icónica en el cine. Comenzó su carrera como actor en la década de 1950, participando en series de televisión como Rawhide -donde estuvo en más de 200 episodios- antes de dar el salto al cine. Su porte rudo y su mirada intensa lo convirtieron en un referente del cine de género. Sus primeras armas como actor las dio siendo extra en películas de terror como El regreso del monstruo (1955) o Tarántula (1955)

Harry el Sucio (1971) es una de las películas más emblemáticas de Eastwood, donde interpretó al inspector Harry Callahan. La película fue un gran éxito y dio inicio a una franquicia que incluyó varias secuelas. El personaje de Callahan, que debe encontrar al asesino serial apodado Scorpio en San Francisco, se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Ésta película fue codirigida entre el actor y el director Don Siegel, conocido internacionalmente por su película Muertos vivientes (Invasion of the Body Snatchers, 1956).

El bueno, el malo y el feo (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966), dirigida por Sergio Leone, es otro hito en la carrera de Eastwood. En este épico spaghetti western, Eastwood interpretó al Hombre sin Nombre y se estableció como una estrella internacional. La película es considerada una de las mejores del género, un género que utilizó las bases del western para convertirlo en algo más popular y con otra sensibilidad. La música de Ennio Morricone ya se convirtió en patrimonio de la humanidad. Dos años antes Clint había participado de otra película de este director que también fue un éxito: Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, 1964).

Million dollar baby 2005 Real Clint Eastwood Clint Eastwood Morgan Freeman. Collection Christophel © Lakeshore Entertainment / Malpaso Productions Lakeshore Entertainment / Malpas / Collection ChristopheL via AFP (The Grosby Group)

Los imperdonables (Unforgiven, 1992), dirigida y protagonizada por Eastwood, le valió el Oscar a Mejor Director y mejor película. La historia es un sombrío western que desafía las convenciones del género y ofrece una interpretación memorable del propio Eastwood. Lo acompañan Gene Hackman (que también se llevó el Oscar por su actuación), Richard Harris (el Dumbledore de las primeras dos películas de Harry Potter) y Morgan Freeman.

En Golpes del destino (Million Dollar Baby, 2004), Eastwood interpretó a Frankie Dunn, un entrenador de boxeo retirado. La película le valió el Oscar a Mejor Actor y Mejor Director, convirtiéndolo en el director con más edad en ganar el premio.

Clint Eastwood ha demostrado una versatilidad impresionante como actor, siendo el romántico Robert Kincaid en Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County, 1995) o el tipo duro de sus últimas producciones como Gran Torino (2008) y La mula (The Mule, 2018).