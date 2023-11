Nicolas Cage describe a la inteligencia artificial como “pesadilla inhumana”

Nicolas Cage - Dream Scenario - A24

El impacto de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento ha generado un inmenso debate, marcando divisiones significativas entre figuras reconocidas. Desde la reciente huelga de guionistas y actores hasta las diferentes voces de personalidades famosas, el tema ha surgido como uno de los puntos candentes en la cultura y el arte contemporáneos.

Nicolas Cage, actor conocido por La leyenda del tesoro perdido (National Treasure - 2004) y la reciente Renfield, desencadenó polémica al expresar su opinión sobre su experiencia en el set de The Flash. En una conversación con Yahoo! Entertainment, Cage compartió su inquietud: “Cuando fui al cine, estaba luchando contra una araña gigante. No creo que haya sido creado por Inteligencia artificial. Sé que Tim [Burton] está molesto con la IA, al igual que yo. Fue CGI, para que pudieran rejuvenecerme, y estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí”.

En sus críticas, Cage no titubeó al describir la IA como “una pesadilla” e “inhumana”. Sus palabras reflejan una profunda preocupación por la apropiación de su arte por parte de la tecnología. Enfatizó: “Sería muy infeliz si la gente tomara mi arte... y se apropiara de él”.

Nicolas Cage en Renfield

Las críticas no se limitan al ámbito actoral. El renombrado director Tim Burton (El joven manos de tijera) se sumó al debate, expresando su inquietud sobre el uso extremo de la inteligencia artificial en la animación. Durante una charla con The Independent, Burton mostró su desaprobación al mencionar: “Generaron con inteligencia artificial las versiones de los personajes de Disney con mi estilo”. El cineasta expresó su incomodidad al comparar esta acción con el sentimiento de perder el alma en otras culturas.

El debate sobre el uso de estas herramientas en la industria del entretenimiento continúa provocando una división cada vez más marcada entre aquellos que la ven como una herramienta innovadora y quienes la consideran una amenaza para la creatividad y la expresión genuina en el arte. Mientras la tecnología avanza, las voces críticas buscan preservar la integridad y la autenticidad en la creación artística, desafiando el impacto invasivo de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento.