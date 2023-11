Disney adquiere el control total de Hulu tras la compra a Comcast

Logo de Disney+

En un movimiento estratégico, The Walt Disney Company, ha consolidado su control sobre el servicio de streaming Hulu, convirtiéndose en el propietario absoluto. Esta adquisición, anunciada recientemente en un comunicado oficial, marca un hito significativo en la ampliación de Disney en el mercado del entretenimiento digital.

La trayectoria de Disney en la expansión a través de distintos medios y compañías ha sido notable a lo largo de los años. En 2006, la compañía adquirió Pixar, seguida por Marvel en 2009. En 2012, se sumaría la incorporación de Lucasfilm. Una década después, llegaría la compra del conglomerado mediático 21st Century Fox. Estos movimientos estratégicos le otorgaron a Disney un amplio abanico de historias y personajes icónicos, desde X-Men y Los Simpson hasta la saga de Star Wars, fortaleciendo su presencia en el mundo del entretenimiento.

El anuncio del acuerdo con Comcast por la participación del 33% en Hulu no pasó desapercibido. Disney pagará a NBCUniversal un total de 8.610 millones de dólares para adquirir esta participación, lo que, según declaraciones oficiales de Disney, promoverá los objetivos de su estrategia de streaming.

Aunque se ha cerrado este acuerdo, los términos especifican un proceso de evaluación adicional que se espera finalice en diciembre. Esto permitirá un análisis detallado del valor del servicio de streaming antes de fijar el precio definitivo de venta.

Parte del catálogo de Disney+

Hulu, un servicio de suscripción de vídeo, ofrece acceso a emisiones en directo y una amplia variedad de contenido de diferentes canales, incluyendo entretenimiento, deportes y noticias. Con una base de suscriptores que actualmente supera los 48 millones, es una de las plataformas líderes en el mercado de streaming en Estados Unidos.

El CEO de Disney, Iger, ha expresado su interés en enfocar la compañía en sus productoras clave, desde Pixar y Marvel hasta Lucasfilm, con especial énfasis en contenidos familiares y para niños. Durante el mes de febrero, meses antes del anuncio de la venta de la participación restante en Hulu, señaló: “Todo está sobre la mesa en este momento, así que no voy a especular si somos compradores o vendedores. Pero obviamente he sugerido que me preocupa el [contenido] de entretenimiento general indiferenciado, particularmente en el panorama competitivo en el que operamos”.

Este paso estratégico no solo refleja el cambio de enfoque de Disney en el panorama del entretenimiento, sino que también señala la evolución continua de la industria del streaming y la competencia por atraer a los espectadores en un mercado cada vez más dinámico y competitivo.