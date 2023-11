Los episodios más importantes de Batman La Serie Animada

Uso de contrastes en el opening de la serie animada.

Cuando en 1992 se dio luz verde a una serie animada sobre Batman, nadie imaginó la potencia que tendría. Aprobada por el éxito de la película de Tim Burton, la serie fue encomendada a Bruce Timm y Eric Radomski, y se eligió a Kevin Conroy (recientemente fallecido) para darle voz a Bruce Wayne y su alter ego.

Con 85 episodios en su haber (de la primera serie), la épica narrativa no sólo se encargó de generar historias originales oscuras y al límite para la platea infantil, sino que también adaptó algunos relatos clásicos del mundo del cómic. Además fue esta animación la que presentó al mundo al personaje de Harley Quinn, que luego se llevó a los cuadritos.

Amor Loco (Mad Love) es una historia sobre origen, a través de flashbacks conocemos como la psiquiatra del Joker se convirtió en su enamorada, con la complejidad de la situación sumada a una tendencia a remarcar el carácter nocivo y tóxico del payaso del crimen. Tanto es así que Harley es una de las pocas que logra pergeñar un plan para atrapar a Batman, pero el Joker no se lo reconoce.

Casi lo atrapo (Almost Got ‘Im) es una obra de arte de la narrativa. Asistimos a una partida de poker entre Joker, Killer Croc, Penguin, Two-Face, y Poison Ivy contando las veces que Batman los derrotó. La humanidad que demuestran se corta con la confirmación de parte del Joker de que tiene cautiva a Catwoman para hacerlo sufrir al héroe, que por supuesto tenía un plan de respaldo…

Cuidado con el Fantasma gris (Beware the Gray Ghost) es una oda a la infancia de una generación. El personaje de Batman en la diégesis tiene reminiscencias al El Zorro, y eso aplica a todos los héroes pulp (género embrionario de los superhéroes, donde personas comunes se disfrazaban para combatir el crimen siempre con un halo de misterio). En esta historia Batman hace equipo con un héroe pulp de los 60s. ¿La frutilla del postre? La voz de Adam West, el murciélago de la serie televisiva.

El hombre que mató a Batman (The Man Who Killed Batman) es una muestra de la complejidad de esta serie. Aquí conocemos a El Calamar, un malandrín de baja estirpe que se arroga el haber logrado lo imposible: matar a Batman. Su coartada parece perfecta, lo que comienza a crear bullicio en el bajo mundo hasta llegar al Joker que decide tomar cartas en el asunto con altas dosis de celos. Aquí se destacan dos elementos: la ausencia del protagonista de la serie hasta el final, y la confirmación que el Joker no quiere matarlo sino seguir enfrentándose ad eternum.

La Búsqueda del Demonio (The Demon’s Quest) es una historia en dos partes que adapta una de las mayores sagas de Batman: su primer enfrentamiento con Ra’s al Ghul. Ante la desaparición de Robin, nuestro protagonista comienza a investigar cuando aparece al Ghul pidiéndole ayuda para encontrar a su hija Talia que fue secuestrada. Ra´s conoce la identidad del héroe y parece tener más injerencia de la que profesa en el nuevo orden mundial.