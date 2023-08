TOP | Armored Core VI: Fires of Rubicon - Estos son los 5 tips que necesitas saber para sacar lo mejor del juego

El juego fue anunciado formalmente en los premios The Game Awards 2022 en diciembre.

El estudio de videojuegos japonés FromSoftware es, desde hace ya algunos años, una de las compañías más queridas por los jugadores. Esto se debe a que sus producciones, que tienen un alto nivel de desafío, no defraudan y, entre ellas, se encuentran grandes videojuegos como la saga Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice y Elden Ring.

La semana pasada tuvo su lanzamiento Armored Core VI: Fires of Rubicon, un nuevo juego de la saga de mechas de FromSoftware. Su último exponente, Armored Core 5, salió en 2012 por lo que pasó más de una década para que tengamos este nuevo lanzamiento de la franquicia. Debido al actual éxito del estudio japonés, muchos jugadores se acercaron por primera vez a la saga. Por este motivo, te traemos 5 consejos que deberías saber antes de ingresar al mundo de Rubicon.

1 - No es un Dark Souls

Armored Core VI: Fires of Rubicon se siente y se juega diferente a los souls. Para empezar, es un shooter en tercera persona y el mapa no es libre ni está interconectado entre los distintos sectores. Las misiones las seleccionamos desde nuestra base y son lineales. Nuestro mecha será desplegado en distintos escenarios para cumplir un objetivo en particular.

El combate es el punto más fuerte del juego pero es muy diferente al que conocemos en los Dark Souls debido a que es mucho más vertical. Nuestro mecha peleará tanto en tierra como en aire y aprender a movernos será vital para nuestra supervivencia. Eso sí, la dificultad está a la orden del día y tendremos que aprender los patrones de ataque de los jefes y descubrir sus puntos débiles para salir victoriosos.

2 - No te enamores de una sola forma de jugar

El juego está ideado para que cambiemos nuestro equipamiento y armas según cada momento y cada rival que enfrentemos. Hay distintas clases de mechas que varían su velocidad, su movimiento, su destreza en el aire o en la tierra y elegir el adecuado es un aspecto muy relevante de la entrega. Esto también sucede con las armas ya que los enemigos pueden ser fuertes o débiles a un tipo de munición en concreto.

Dentro de las misiones, hay puntos de guardado por lo que si perdemos comenzaremos desde dicho lugar. Esto no es un punto menor, ya que podemos modificar el equipamiento en estas secciones. De esta forma, quizás terminemos una misión con una personalización diferente a la que comenzamos. Por otro lado, el equipo lo compramos en la tienda y no hay penalidad de costo: todo lo que paguemos, lo podemos devolver por la misma cifra así que siéntete libre de experimentar todo tipo de composición.

3 - Presta atención a los sonidos y avisos visuales

A veces peleamos con más de un enemigo a la vez y no siempre estarán delante nuestro por lo que es fácil perdernos y no saber de donde nos están atacando. Por este motivo, aprender a actuar según los sonidos se vuelve relevante para intentar esquivar los golpes más poderosos aunque no los estemos viendo.

Algo similar ocurre con nuestra interfaz. Si bien el juego está en tercera persona, la pantalla simula que estamos en la cabina del mecha por lo que tendremos una mira en el centro de lo que vemos. Al costado de esta, hay barras que indican nuestra cantidad de municiones y el tiempo que requiere su recarga. Por momentos, el combate es caótico y conocer con qué arsenal contamos en cada segundo puede hacer la diferencia.

4 - Juega el modo arena

Al poco tiempo de empezar el juego, desbloqueamos la posibilidad de acceder a la arena para enfrentarnos con distintos mechas en un combate 1vs1. Más allá de que recomiendo jugar esta modalidad porque es altamente divertida y placentera, también nos permite obtener chips que se canjean por mejoras permanentes para nuestro personaje.

Hay una gran variedad de posibilidades como la de incrementar daño o mejorar las defensas y, también, cambios más sustanciales como poder desplegar nuestro mecha en las misiones con exceso de sobrecarga o la aptitud de cargar un arma extra en cada hombro para hacer más variado nuestro juego.

5 - Reintentar es parte de la propuesta

Como bien conocemos, en los títulos de FromSoftware prima la dificultad y el alto desafío y Armored Core VI: Fires of Rubicon no es la excepción. Sin embargo, morir no nos penaliza y hay muchas herramientas para poder personalizar nuestro juego y encontrar el equipamiento óptimo para cada situación.

De todas maneras, la experimentación la tendremos que hacer perdiendo una y otra vez hasta encontrar la modificación correcta. Esto puede ser un poco frustrante pero es también la forma de aprender y saber que cuando logremos ganar será por una buena utilización del equipamiento y no solamente por suerte.

