REVIEW | Armored Core VI: Fires of Rubicon - Batallas mechas con la mejor esencia de FromSoftware

La velocidad de movimiento del juego está «en algún punto intermedio» entre Armored Core 3 y Armored Core V.

El estudio japonés FromSoftware es una de las compañías de videojuegos más queridas por los jugadores en los últimos años. Esto se debe a un proceso que comenzó en 2012 con el lanzamiento de Dark Souls, título que no sólo enamoró a todos sino que también inauguró un género nuevo: el soulslike, que cambió la industria para siempre.

Desde aquel lanzamiento hasta la actualidad, FromSoftware publicó distintos exponentes que nunca defraudaron como Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice y Elden Ring. Incluso, los últimos dos mencionados fueron ganadores del premio Mejor Juego del Año en la ceremonia de The Game Awards que se celebró en 2019 y 2022.

Armored Core VI: Fires of Rubicon es el próximo juego de combate vehicular basado en mechas desarrollado por FromSoftware y a ser publicado por Bandai Namco Entertainment.

Esta semana es el lanzamiento de Armored Core VI: Fires of Rubicon, un título de la saga de mechas cuya última entrega fue hace 10 años. Esta franquicia tuvo muchos lanzamientos en el pasado, pero siempre formaron parte de un nicho y nunca se popularizaron. El prestigio que tiene FromSoftware en la actualidad hace que las expectativas por este juego sean muy altas y lo hayan convertido en uno de los videojuegos más esperados del año.

Lo primero que hay que destacar es que es independiente en su historia, ya que reabre una nueva línea temporal en la saga y no es necesario haber jugado a alguno de los anteriores para disfrutarlo. En esencia, Armored Core VI: Fires of Rubicon es un shooter en tercera persona con mechas.

Armored Core VI: Fires of Rubicon está siendo dirigido por Masaru Yamamura, en su debut en el rol después de haber sido diseñador principal del juego Sekiro: Shadows Die Twice.

La narrativa nos lleva al planeta de Rubicon, donde se encuentra una extraña sustancia llamada coral, que es muy valiosa como energía. La lucha de la humanidad por hacerse con ella culminó con la destrucción casi total del planeta y del recurso. Sin embargo, mucho tiempo después, hay indicios que quedan restos de coral, lo que reabre el interés de la galaxia por obtenerlo.

Nosotros nos pondremos en la piel de un piloto de mecha, llamados AC (Armored Core) donde nos desempeñamos como mercenarios independientes. Las distintas corporaciones privadas, que desean encontrar el coral, nos contratan para realizar distintas misiones ya sea de exploración, de recolección o de combate.

Armored Core VI se desarrolla en un lejano planeta llamado Rubicon 3. Allí, la humanidad descubrió una nueva fuente de energía llamada "Coral" que podría aumentar drásticamente sus capacidades tecnológicas.

A medida que avancemos en la historia, nos haremos de una reputación cada vez mejor debido a nuestros logros, llamando más la atención de las corporaciones y organizaciones que están presentes en el desolado planeta. La historia se irá complejizando con situaciones que no voy a spoilear, pero hay muchos misterios por revelarse.

A diferencia de los Dark Souls, la historia es lineal y comprensible en amplios términos. Si bien no es el punto donde más se destaca el juego, tiene una muy buena narrativa y de esa forma mantiene el interés durante toda la aventura. En algunos momentos, tendremos que tomar decisiones que requieren pensar bien y planificar de forma estratégica, sobre cuál misión hacer y cuál no, ya que elegir una puede implicar cambios en la historia y, por consiguiente, en el final del juego.

El combate es el aspecto central y donde la propuesta destaca de una manera fenomenal. Las peleas son frenéticas y, al mismo tiempo, nos hace sentir que realmente estamos dentro de un mecha gigante. La sensación que desprenden las armas y su daño destructivo está muy bien llevado a cabo, con explosiones de todo tipo y un gran abanico de posibilidades de personalización.

Podemos cambiar todas las partes de nuestro AC para amoldarlo mejor a nuestra forma de juego o, también, para sacar el mayor provecho ante las debilidades de nuestro rival. Hay distintas clases de mechas, que seleccionamos al colocar nuestras piernas. Puede ser bípedo, de articulación inversa, tetrápodo o tanque.

Es la primera entrega de la serie Armored Core desde Armored Core: Verdict Day (2013).

Cada una de las clases cambia sustancialmente la forma de jugar ya que varía su velocidad, su desplazamiento por tierra y por aire, y su capacidad de peso, entre muchas otras cosas. La lucha en Armored Core VI: Fires of Rubicon es vertical, y aprender a movernos en la tierra y en el aire es una cuestión fundamental.

Otro aspecto central son los enemigos, especialmente los jefes. El videojuego no te permite enamorarte de una sola forma de jugar, ya que los rivales nos obligan a cambiar de estrategia debido a sus propias mecánicas. Hay un gran repertorio de armas con distintos tipos de municiones, por lo que elegir la correcta es un paso importante para la victoria.

En septiembre de 2016, el presidente de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, mencionó que se encontraba en desarrollo temprano una nueva entrega de la serie Armored Core.

Quizás un enemigo sea más sencillo de vencer si nos movemos rápido o si nos mantenemos siempre en la tierra o en el aire. Quizás las municiones explosivas no sean efectivas y debamos cambiar nuestro arsenal. Las posibilidades son altas y la preparación de nuestro mecha ante cada situación es vital.

Aquí entra en juego algo que me pareció muy interesante, y que no estamos acostumbrados a ver en otros juegos de FromSoftware. Durante las misiones, hay distintos puntos de guardado por lo que si perdemos, podremos comenzar desde allí, incluso permitiéndonos cambiar las piezas de nuestro AC. De esta forma, es probable que en muchas misiones terminemos con un armamento diferente con el que ingresamos.

Armored Core VI: Fires of Rubicon es un videojuego de combate vehicular basado en mechas en el cual los jugadores pilotan mechs llamados Armored Cores, que pueden personalizarse utilizando piezas para mejorar y afinar su poder.

Sumado a esto, las piezas y las armas se obtienen, en su mayoría, comprándolas en una tienda disponible en nuestro garage. Todo lo que obtengamos, puede ser vendido al mismo valor de mercado. Esto genera que nunca tomemos una mala decisión o que, en todo caso, tenemos la posibilidad de cambiar casi indefinidamente de composición.

Los jefes de cada capítulo, así como los mecha con los que nos enfrentamos, son increíbles y, para mí, se encuentran algunos de los enemigos más originales y divertidos que me tocó enfrentar en el mundo de los videojuegos. Este título logra una inmersión superlativa, que te hace mover del sillón de un lugar para otro haciéndote creer que realmente nos encontramos dentro de un robot gigante.

Em Armored Core VI: Fires of Rubicon, los jugadores son recompensados con créditos al completar misiones, con «restas y detracciones en la compensación que reciben y en su recompensa» dependiendo de los objetivos completados.

Como nos tiene acostumbrados FromSoftware, el juego es desafiante y le exige a sus jugadores que se involucren en su propuesta. La única forma de aprender a pelear contra los jefes es luchando contra ellos, una y otra vez. De todas formas, si bien hay un desafío constante, sólo encontré picos muy altos de dificultad solo en algunos momentos puntuales.

Cabe destacar que en Armored Core VI: Fires of Rubicon no hay un mapa grande interconectado, sino que se trata de un juego más tradicional con una base para seleccionar misiones. Los mapas son grandes arenas delimitadas, donde es satisfactorio desplazarnos por ellas pero no cuentan con un importante factor de exploración.

En Armored Core VI: Fires of Rubicon, la arena, una característica de los juegos anteriores, está en forma de un «programa de evaluación de aptitud para el combate».

Para ir cerrando, quiero mencionar el modo arena, que es tan disfrutable como la campaña del juego. Se trata de peleas 1vs1 en igualdad de condiciones contra otros mercenarios, con el objetivo de ganar y que siga subiendo nuestra reputación. Las batallas son entretenidas y también nos sirven para ver distintas composiciones de mechas, ya que el arsenal de nuestro rival es el mismo que nosotros podemos conseguir en la tienda.

Por fuera de esto, realizar estos desafíos nos otorga chips, que podremos canjear por mejoras permanentes para nuestro mecha, como habilidades nuevas, aumentar nuestras defensas o incrementar algún tipo de daño. Incluso, hay cambios importantes como la posibilidad de desplegar nuestro AC con exceso de peso y la de poder agregar un arma extra en cada uno de nuestros hombros.

Armored Core VI: Fires of Rubicon no incluye el sistema de deudas de los juegos anteriores, que hace que los jugadores pierdan dinero al fracasar, y los jugadores pueden intentar repetidamente las misiones.

En definitiva, Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego desafiante y una recomendación obligatoria para todos aquellos que sean amantes de las creaciones de FromSoftware. Batallas increíbles, un alto grado de personalización y jefes brillantes, son algunos de sus puntos más altos, que lo posicionan como uno de los mejores lanzamientos del año.

10 Con el sello FromSoftware Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego desafiante y obligatorio para todos aquellos que sean amantes de las obras de FromSoftware. Batallas increíbles, personalización y jefes brillantes son sus puntos más altos. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbos Series X PC

