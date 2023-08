Nintendo Switch se une a Denuvo para acabar con la emulación de sus juegos en PC

La Nintendo Switch salió al mercado el 3 de marzo del 2017.

Desde hace tiempo los juegos de la Nintendo Switch llegan a la PC casi de inmediato. Incluso, muchas veces, las filtraciones han hecho que grandes y esperados títulos como Pokémon Escarlata y Púrpura o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, estén disponibles ahí de forma anticipada.

Como método de acción en respuesta a esta constante problema, Denuvo ofreció su tecnología de protección a todos los desarrolladores de Switch, permitiéndoles bloquear sus juegos de forma permanente en emuladores de PC.

A una semana de su lanzamiento, una de las versiones finales de Pokémon Escarlata y Púrpura se filtró en internet.

“Incluso si un juego está protegido contra la piratería en su versión para PC, la versión lanzada en Nintendo Switch puede emularse desde el primer día y jugarse en PC, evitando así las fuertes protecciones ofrecidas en la versión para PC”, dijo Denuvo.

Al bloquear las emulaciones no autorizadas, los estudios pueden asegurarse de aumentar sus ingresos por ventas durante la ventana de lanzamiento de sus juegos, el periodo más importante para la monetización.

Lo mismo sucedió con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que se filtró 10 días antes de su fecha de salida.

“La protección del emulador de Nintendo Switch garantizará que cualquiera que desee jugar tenga que comprar una copia legítima. Al igual que con todas las demás soluciones de Denuvo, la tecnología se integra perfectamente en la cadena de herramientas de construcción sin impacto en la experiencia de juego. Luego permite la inserción de controles en el código, lo que bloquea el juego en los emuladores”.

Cabe destacar que Denuvo es la primera compañía de seguridad que se une a los desarrolladores de Nintendo y les ofrece las herramientas necesarias para proteger los juegos que lancen en la consola híbrida. Al ser una tecnología nueva, habrá que esperar para ver qué títulos la utilizan y si alguno de los first-party la implementa. Asimismo, con el tiempo se verá si los expertos en emulación consiguen quebrantar la seguridad.

