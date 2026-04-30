PlayStation Plus suma EA Sports FC 26, Nine Sols y Wuchang: Fallen Feathers en mayo

PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment anunció la selección de juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus Essential en mayo de 2026, incluyendo EA Sports FC 26, Nine Sols y Wuchang: Fallen Feathers. Estos juegos podrán reclamarse del 5 de mayo al 1 de junio, ampliando la oferta con estilos orientados a distintos tipos de público e incorporando además un pack especial en el lanzamiento del popular título de fútbol.

EA Sports FC 26: fútbol renovado y contenido adicional exclusivo

EA Sports FC 26 estará disponible tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4, ofreciendo una jugabilidad renovada en el género de simulación de fútbol. El juego permite elegir entre modos de juego auténtico o competitivo e integra torneos, rivales, campeonatos y eventos en vivo inspirados en las principales ligas y selecciones del mundo. Uno de los atractivos que acompaña este estreno en PlayStation Plus es el PlayStation Plus Icons Pack, un contenido adicional exclusivo para miembros que reclamen el juego durante mayo.

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Este pack incluye elementos de personalización que solo podrán conseguirse al canjearlos dentro del periodo promociónal. En total, FC 26 presenta más de 20,000 futbolistas, 750 clubes, 120 estadios y más de 35 ligas, consolidándose como una de las entregas más completas del simulador deportivo.

Nine Sols: acción, plataformas y combate preciso en un entorno singular

Para quienes buscan un tipo de desafío diferente, Nine Sols llega simultáneamente a PS5 y PS4. Se trata de un juego de acción y plataformas inspirado en títulos como Sekiro: Shadows Die Twice, enfocado en el combate basado en desviar ataques enemigos. Este estilo favorece la precisión y el ritmo, guiando al jugador a través de niveles de plataformas en 2D dibujados a mano y ambientados en un universo gobernado por dioses antiguos que antes fue controlado por una raza alienígena.

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La historia acompaña a un héroe movido por la venganza, decidido a derrotar a los nueve soles que reinan en su mundo caído. Nine Sols ofrece una experiencia exigente para aficionados al combate calculado y las plataformas con trasfondo argumental profundo.

Wuchang: Fallen Feathers, RPG y exploración en una China alternativa

Como tercera opción para mayo se encuentra Wuchang: Fallen Feathers, un juego de rol y acción estilo Soulslike, exclusivo para PS5. Este título transporta al jugador a una versión alternativa del final de la dinastía Ming en China. En un ambiente marcado por la violencia y el avance de una plaga llamada featherización, la protagonista Bai Wuchang es una guerrera pirata que despierta sin recuerdos y descubre que también está infectada.

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El juego propone recorrer amplias regiones interconectadas, enfrentando rivales mutantes en un entorno opresivo. El sistema permite distintos estilos de combate, dominio de armas, habilidades especiales adquiridas de enemigos derrotados, e incluso utilizar el poder de la plaga para superar obstáculos y revelar secretos.

Detalles de disponibilidad y beneficios para usuarios

Los tres títulos estarán disponibles para cualquier usuario con suscripción activa a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium, desde el 5 de mayo hasta el 1 de junio de 2026. Una vez que los juegos se agregan a la biblioteca, pueden disfrutarse mientras se mantenga la suscripción, aunque sean reemplazados por otros en la selección del mes siguiente.

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Es importante mencionar que el PlayStation Plus Icons Pack para EA Sports FC 26 únicamente podrá conseguirse durante el periodo de la promoción, incentivando su descarga anticipada.

Relevancia para distintos perfiles de jugadores

La variedad en la selección responde al propósito de Sony de atender a los distintos intereses dentro de la comunidad de PlayStation Plus. EA Sports FC 26 es uno de los simuladores de fútbol con mayor seguimiento, renovando su base de jugadores de manera regular, mientras que las otras dos propuestas enriquecen la gama para quienes prefieren la aventura en solitario y los desafíos tácticos fuera del ámbito deportivo tradicional.

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De este modo, suscriptores con diferentes preferencias podrán encontrar en mayo opciones de interés, abarcando desde quienes buscan competencia en línea hasta quienes priorizan la narrativa o las mecánicas de combate reflexivas.

Nine Sols, de RedCandleGames.

Diferencias y antecedentes respecto a meses previos

En comparación con meses anteriores, como abril que presentó clásicos como Tomb Raider I-III Remastered, mayo incluye dos títulos de lanzamiento reciente junto con la última entrega de fútbol de Electronic Arts. Wuchang: Fallen Feathers destaca por su ambientación histórica y la incorporación de enfermedades ficticias, situándolo entre las propuestas tipo Soulslike con una perspectiva cultural poco habitual.

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Nine Sols combina elementos de plataformas clásicos y un combate innovador, marcando un contraste frente al enfoque más tradicional de otras entregas ofrecidas en meses previos. EA Sports FC 26 introduce novedades jugables y un nivel adicional de personalización mediante el pack limitado, aumentando el valor para quienes mantienen una suscripción activa.