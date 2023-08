NOTICIAS | La sucesora de la Nintendo Switch podría llegar en el 2024

La primera Nintendo Switch obtuvo una revisión con una batería de mayor capacidad, luego se sumó la versión Lite y finalmente el modelo OLED.

Según algunos informes, la compañía nipona planea lanzar su tan esperada consola next-gen el próximo año. Supuestas fuentes cercanas dijeron que esta mantendría su portabilidad -como la Switch- aunque la mayoría de detalles siguen siendo escasos.

La propia Nintendo ha sido extremadamente recelosa sobre el futuro de su hardware. A inicios de este año, los inversionistas preguntaron si el final de la vida útil de la Nintendo Switch -la cual fue lanzada en verano del 2017- estaba cerca. Ante esto, el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, en lugar de dar una respuesta directa se enfocó en hablar sobre la longevidad de su software y evitó mencionar si es que se encontraban trabajando en una consola nueva.

Shuntaro Furukawa asumió la presidencia de Nintendo el 28 de junio del 2018.

“Ningún otro hardware había vendido softwares a tal ritmo”, dijo. “Al igual que Pokémon Scarlet y Violet del año pasado y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de este año; los títulos de Nintendo Switch vendieron más de 10 millones de unidades en los primeros tres días de su lanzamiento”, sentenció Furukawa.

Si bien la consola híbrida ha vendido más de 125 millones de unidades, su crecimiento ha disminuido en los últimos 12 meses. Asimismo, el hardware ha tenido problemas para mantenerse a ritmo con algunos grandes lanzamientos como Xenoblade Chronicles 3 y Pokémon Scarlet y Violet. Aunque cabe resaltar que la llegada de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ayudó a demostrar que aquella máquina de más de seis años aún puede ofrecer un éxito de taquilla digno de ser considerado Game of the Year.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela directa de Breath of the Wild y se lanzó el 12 de mayo de este año, convirtiéndose en un éxito de ventas en sus primeros días.

La ventana de lanzamiento sugerida se alinea con un informe de Nikkei de principios de este año, el cual traza una línea de tiempo basada en las negociaciones de Nintendo con proveedores de piezas. Al asegurar que ya no trabajarán en ninguna nueva revisión del hardware actual hasta el cierre de su año fiscal en abril del 2024, tiene sentido pensar que una nueva consola viene en camino.

