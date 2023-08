Dustborn, el nuevo juego de Red Thread Games, presentó un tráiler en la Gamescom 2023

¿Tripulación de trapo? Sí. ¿Música? Sí. ¿Autobús de gira y conductor robot? Comprobado. ¿Paquete robado? Comprobado. Embárcate en un peligroso viaje por carretera a través de unos Estados Unidos divididos. Utiliza el poder de las palabras para forjar relaciones con tu tripulación, librarte de los problemas y llegar a tu destino final.

El estudio Quantic Dreams es conocido por sus experiencias narrativas, con juegos tan queridos como polémicos, como Heavy Rain y Detroit: Become Human. Sin embargo, el estudio últimamente se está dedicando al rol de distribuidor con juegos como Sea of Solitude: The Director’s Cut en el 2021 o Under The Waves, que saldrá la semana que viene. El próximo juego que lanzará será Dustborn, que está siendo desarrollado por el estudio Red Thread Games, y que presentó su nuevo tráiler en esta Gamescom 2023.

Dustborn será una aventura en la que las palabras tienen poderes. La protagonista Pax podrá usar sus palabras como arma, en este juego que basa su apartado visual en la estética de los cómics. Durante el combate, las palabras además de representar las acciones de nuestros personajes en combate, adornarán la pantalla como si fueran onomatopeyas. Pax incluso tendrá la habilidad de ampliar su propio vocabulario para así poder incrementar las acciones a realizar, y podrá también usar esas palabras en las conversaciones del juego para así darle rumbo a la historia y las relaciones entre los personajes.

Dustborn tiene una estética altamente inspirada en los cómics.

Dustborn estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X y PC, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. El estudio Red Thread Games viene de lanzar los juegos Dreamfall Chapters y Draugen.

