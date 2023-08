Little Nightmares 3: la tercera entrega de la franquicia de Supermassive Games se anunció en Gamescom 2023

La nueva entrega de Supermassive Games llegará en algún momento del 2024 para todas las consolas.

Little Nightmares, cuando salió allá por 2017, se posicionó dentro de un género que, de alguna forma, el Limbo supo poner en lo alto. Con varios otros títulos replicando la fórmula e incluso su tono y ambientación, más tarde llegó Little Nightmares 2 para aportar una nueva aventura que tenía varios cambios respecto al primero, pero mantenía el alma de su predecesor.

En el Opening Night Live de la Gamescom 2023, Lucas Roussel y Coralie Feniello, productores de Bandai Namco Entertainment, se subieron al escenario para hablar un poco más del título luego de presentar el primer teaser de Little Nightmares 3.

¿Están listos para regresar al Nowhere, pequeños? Esta vez, enfrenten juntos sus miedos de la infancia.

The Spiral será el escenario de esta aventura en el cual deberemos enfrentarnos a un universo lleno de miedos, alucinaciones y temores de nuestra infancia para así escapar del “Nowhere” (la nada). El mayor diferencial de esta nueva aventura será que tendrá dos personajes que compartirán el protagonismo. Según explicaron, se podrá jugar tanto de forma individual como cooperativa online con un amigo.

Además, Roussel aprovechó el momento para revelar que lanzarán su primer podcast llamado The Sounds of Nightmares, el cual expandirá el mundo de Little Nightmares. Esta historia original constará de seis episodios y los dos primeros ya se puede disfrutar a partir de hoy en su página web.

El título tendrá dos personajes como protagonistas y se podrá jugar en modo cooperativo online.

Little Nightmares 3 saldrá a la venta durante el 2024 para todas las consolas.

