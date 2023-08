REVIEW | Fort Solis: una aventura narrativa con altos valores de producción y un desarrollo cuestionable

La historia se desarrolla en cuatro capítulos. Al igual que una serie de Netflix, Fort Solis puede disfrutarse en una sesión intensa o capítulo a capítulo, como un programa de televisión por episodios.

Difícil es no encasillar a Fort Solis dentro del subgénero Walking Simulator. Más allá de cumplir con los requisitos para esto en todo lo que serían sus características generales, se nos cuenta la historia mediante videos, mails y grabaciones que encontramos por los escenarios, tiene poca o nula interacción con otros personajes, algunos puzles -ninguno muy complicado- y ,por sobre todo, porque nuestro personaje… ¡no puede correr!.

Camina. Solo camina y estamos en Marte con un traje pesadísimo. La velocidad a la que caminamos es, incluso, bastante lenta pero funciona. Verdaderamente, es parte de lo que hace que la ambientación de Fort Solis sea sencillamente espectacular, aunque para los impacientes (o para los que se pierden demasiado) puede llegar a ser un suplicio.

Fort Solis trae a los jugadores, el siguiente nivel de detalles, animaciones faciales y corporales. Con la ayuda de Unreal Engine 5.2, el universo realista de Fort Solis cobra vida.

Fallen Leaf es la productora de este título que es su ópera prima y, aunque se presentó en Summer Game Fest 2023, no es un juego tan esperado ni conocido. No obstante, tiene presupuesto al punto de contar con tres grandes actores (que ponen la voz y el cuerpo a los tres personajes principales) como Roger Clark (Red Dead Redemption 2), Troy Barker (The Last of Us) y Julia Brown (de la serie World on Fire). Usa -y muy bien- la última versión de Unreal Engine 5, pero más allá de todos estos puntos, gran parte de los elementos que más me gustaron de Fort Solis es la convicción de James Tindale, el autor y director, de contar la historia que quería contar tal como la quería contar.

Creo que es importante cómo uno llega a Fort Solis en cuanto a expectativas de con qué nos vamos a encontrar. No es un juego de acción, es un thriller de ciencia ficción en el que nuestro personaje es un ingeniero que entiende de sistemas pero no tiene el conocimiento (ni alcance) de ningún tipo de arma. Es un juego de exploración, con algunas -muy pocas, aunque intensas- secuencias de acción que se resuelven con algunos Quick Time Events pero que, salvo una gran excepción, sea cual sea nuestra performance, termina con el mismo resultado narrativo.

Fort Solis pretende ofrecer una experiencia de alta fidelidad diseñada para sumergir por completo al jugador en el reparto y su larga noche.

La acción se desarrolla con nuestro personaje en tercera persona y, como en los últimos God of War o películas como Birdman o 1917, en un solo plano secuencia. Nuestro personaje Jack Leary trabaja en una base ubicada en Solis Planum, en Marte. Recibe una llamada de alerta de Fort Solis, una estación cercana que normalmente se encarga de extraer minerales de las entrañas de Marte pero donde -pequeño detalle- también se desarrollan otras actividades secundarias bajo el nombre de Fronteras para un Mañana Mejor. Allí se dirige, creyendo que seguramente se trata de un error del sistema y nada más, separándose de Julia Brown, su única compañera en Marte, pero quedando en contacto con ella vía radio. Una dinámica similar a la que encontramos en el fantástico FireWatch de Campo Santo de 2016.

Respondiendo a una inusual llamada de alarma desde una remota base minera, Jack llega al oscuro y desolado Fuerte Solís. Ante las inminentes advertencias de tormenta, se dirige al interior para establecer un contacto desesperado.

Fort Solis es lo suficientemente grande para mantenernos ocupados entre cuatro y seis horas, la diferencia está en si desactivamos o no una opción que nos indica en todo momento lo que tenemos que hacer, el objetivo y adónde ir. Esto, cuando está activado, es una cosa particularmente molesta para mí, al punto que puede arruinarme gran parte de la experiencia en juegos como Dishonored o Deathloop.

No es que solo aplica a estas experiencias narrativas. El mapa es complejo y, al solo poder caminar, es mejor pensar muy bien antes de ir a un lugar alejado para después darnos cuenta de que en realidad quedaba para el otro lado. La herramienta que tenemos para ver tanto el mapa como todos los videos, textos y audios que encontramos es bastante práctica pero el mapa y nuestra posición en este no es lo bastante clara, sobre todo porque no se actualiza en tiempo real sino entre habitaciones.

Las tormentas se acercan, limitando la huida de Jack, que busca resistir hasta que llegue la mañana.

Y no voy a decir mucho más sobre el juego ni sobre su argumento. No porque no quiera, me encantaría debatir sobre él y seguramente lo hagamos en algún momento, pero toda información adicional sería arruinar parte de la experiencia. Fort Solis no es un juego maravilloso, pero todos aquellos amantes de la ciencia ficción con algunos matices, como los de la película Moon de Duncan Jones, creo que van a apreciarlo mucho más.

No es un juego para todo el mundo, pero, para los indicados, es una gran experiencia que demuestra, una vez más, lo bien que se puede contar una historia en un ambiente interactivo cuando se tiene el pulso exacto y se conjugan todos los elementos correctamente.

A medida que la noche se alarga, los acontecimientos se intensifican, se descontrolan y comienza a desvelarse el misterio de lo ocurrido a la tripulación.

Fort Solis es una grata experiencia, excelentemente ejecutada. Los valores de producción son de primera línea y todos los aspectos técnicos son también muy buenos. Lo importante del juego, su trama y resoluciones son mucho más discutibles y va a depender de cada uno porque claramente no tiene una sola lectura y deja que saquemos nuestras propias conclusiones en muchos aspectos. A mí me gustó mucho, pero entiendo que para otros puede no ser suficiente.

7 Thriller y ciencia ficción Fort Solis es una aventura narrativa con una puesta en escena espectacular. Los actores de voz de primera línea solo intensifican ese espectáculo en un juego que definitivamente no es para todo el mundo. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC

