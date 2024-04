Columna Retro - Episodio 5: RoboCop en el gaming

RoboCop vs The Terminator (1994, Virgin Games, Sega Génesis)

RoboCop es una de las mejores películas de acción y ciencia ficción de la historia. No solo marcó un antes y un después en el género, sino que formó parte de una edad de oro del género como nunca se ha vuelto a ver. Orion Pictures sabía que necesitaba subirse a “la moda” del gaming, que para ese entonces era considerado apenas poco más que un juguete, y licenció todo tipo de juegos.

La falta de un criterio a la hora de producir, la inexperiencia de una joven industria y esa manía de forzar a un pequeño grupo de desarrolladores a hacer un juego desde cero en un par de meses dio como resultado un sinfín de títulos entre mediocres e injugables. Hoy los invito a separar la paja del trigo y recordar cinco juegos protagonizados por Alex Murphy postcirugía, esos que vale la pena volver a jugar.

RoboCop (1988, Data East, Arcade)

El primer videojuego de RoboCop es legendario, pero no por las razones que se imaginan. No se trata de un gran juego, los controles son toscos y los enemigos castigan demasiado. Vamos a ver a nuestro cyborg favorito ser atacado a cuchilladas y puñetazos limpios, enemigos que pueden saltar dos o tres metros cruzando toda la pantalla y todo tipo de situaciones ridículas. Sin embargo, allá por 1988, el gaming en arcades era más o menos igual de ridículo. Data East venía de cosechar el éxito con títulos de la talla de Bad Dudes Vs. DragonNinja y básicamente se copiaron a sí mismos.

Los enemigos se le tiraban encima al policía cibernético que los derrotaba a golpes, salvo cuando sacaban armas de fuego, ahí el juego se volvía un shoot ‘em up. El apartado técnico era deslumbrante, RoboCop terminaba los niveles con una voz digitalizada que decía “Thank you for your cooperation” (Gracias por su cooperación, en nuestra lengua) y tenía una suerte de rifle sniper especial que tiraba una bola de energía que reventaba jefes en segundos. La dificultad era atroz, te dejaba sin dinero en menos de diez minutos, pero para la época era una delicia.

RoboCop 2 (1991, Data East, Arcade)

La evolución de Data East como desarrolladores entre 1988 y 1991 fue increíble y la secuela de RoboCop es prueba irrefutable. RoboCop 2 abraza el shoot ‘em up como género, pero la jugabilidad está muy ligada a los mejores beat ‘em up de scroll lateral de la época. Esta vez nuestro protagonista desata una lluvia de balas contra incontables enemigos de diseños más variados, con armas y movimientos especiales propios.

Los sprites son enormes, las animaciones fluidas y se controla a la perfección. De vez en cuando los niveles se transforman en shooters de profundidad, como Gunsmoke o Wild Guns, y luego continúan con el desarrollo normal. Hay armas especiales, power ups, jefes memorables y por primera vez se puede jugar en cooperativo de a dos jugadores en simultáneo. Sin dudas, el mejor arcade de RoboCop y a la altura del maravilloso último puesto de este artículo.

RoboCop 2 (1991, Ocean, NES)

Acá comienza la polémica y, en parte, les voy a dar la razón. RoboCop 2 es un juego difícil, ridículamente balanceado y casi siempre injusto. Sin embargo, hay algo que lo redime. Una cualidad única que las adaptaciones anteriores no tenían y hacen a la identidad del protagonista: la sensación de estar moviendo una máquina pesada, cientos de kilos de acero blindado al servicio de la sociedad. Tanto en la versión de arcade como la conversión de NES del juego de 1988, el personaje se siente demasiado frágil y liviano, en esta versión todo lo contrario.

El tema de la fragilidad es relativa, porque depende de lo que suceda en pantalla y si el protagonista se cae al vacío se muere, no hay cyborg que sobreviva tampoco a una pileta de ácido. Pero el infame juego de Ocean tiene una sensación de peso maravillosa, RoboCop genera momentum y es difícil de frenar. Algunos dirán que parece que camina sobre hielo, otros que tiene lag, ambos tienen razón pero una vez que aprendíamos a compensar y a tener en cuenta ese factor estábamos ante un plataformero difícil, variado y muy desafiante. No es un gran juego, pero sí una adaptación de las mejorcitas, aunque lo mejor estaba por venir.

RoboCop 3 (1992, Probe Studios / Acclaim Studios London, NES)

Las versiones de Sega Genesis y Super Nintendo fueron mediocres, pero el trabajo de Probe Studios en la conversión de NES fue para sacarse el sombrero. El estudio londinense, mejor conocido como Acclaim Studios London, creó el primer shoot ´em up de RoboCop para la consola de 8 bits de Nintendo. Los controles respondían bien, tenía una variedad interesante de armas que podíamos recolectar en los niveles y enemigos que aparecían desde todos los rincones para hacernos la vida imposible.

A lo largo de cinco grandes niveles, RoboCop 3 nos ofrecía escenarios variados (fábricas, deshuesaderos, barrios dominados por el crimen y el infaltable edificio de la OCP) y jefes inspirados libremente en la tercera película de la saga. Hay ninjas, breves cinemáticas, podemos reparar a RoboCop entre niveles en su clásica silla de servicio técnico y hasta utilizar el legendario Jetpack. Teniendo en cuenta las posibilidades técnicas de la NES, era una maravilla.

RoboCop vs The Terminator (1994, Virgin Games, Sega Génesis)

El mejor juego de RoboCop salió para Sega Genesis y lo desarrolló Virgin Games. Para dejarlo en claro desde el vamos, la versión de Super Nintendo desarrollada por Interplay es un lindo juego con estética comiquera y un hilo narrativo coherente, pero no le llega ni a los talones al RoboCop vs The Terminator de Sega. Empecemos por lo malo, la escueta historia está contada en un puñado de textos sobre fondo negro y no tiene relevancia. Lo bueno es que, más allá de que estamos presenciando al mismísimo RoboCop deteniendo el resurgimiento de Skynet, se trata de uno de los mejores shoot ‘em up de 16 bits. Gráficamente es exquisito, con sprites detallados y realistas tanto para RoboCop como para los enemigos y jefes.

Los escenarios tienen efectos de iluminación, pequeños detalles en movimiento en los fondos y cuando disparamos se reflejan las ráfagas en el blindaje de nuestro protagonista. RoboCop se siente pesado, indestructible, una verdadera máquina de matar y sus armas no se quedan atrás. Lanzamisiles, armas de plasma, ametralladoras, lanzagranadas, lásers y muchas más que hacen explotar (literalmente) a los enemigos en una lluvia de sangre y vísceras. Comienza amigable y se vuelve absolutamente una locura, cada escenario es una delicia y el jefe final parece algo sacado de una película de terror. Está desarrollado por el mismo equipo que hizo la versión de Aladdin de Genesis, así de bueno es RoboCop vs The Terminator. Un clásico indiscutible que todos deberían probar.