REVIEW | The Cosmic Wheel Sisterhood - “El tarot cósmico ha comenzado”

En The Cosmic Wheel Sisterhood juegas como Fortuna, una bruja que vive exiliada en un asteroide y que forma un pacto con una criatura prohibida con la esperanza de recuperar su libertad.

La mano de Deconstructeam, desarrolladores de juegos como Gods will be Watching y The Red Strings Club, se ve nuevamente reflejada en un apartado narrativo sublime con la propuesta que trae The Cosmic Wheel Sisterhood. Tarot, brujas, amor y el mismísimo cosmos formarán parte de una aventura que tiene tintes personales, introspección, política y hasta dilemas morales de los más polémicos.

En The Cosmic Wheel Sisterhood, disfruta de una narración compleja que abarca décadas mientras Fortuna se enfrenta a su poder y al impacto que sus decisiones tienen en los demás y en el destino de su Aquelarre.

Ser una bruja no es fácil, y menos si en una noche de relax con tus hermanas en la playa, ascendiste al cosmos. Tu humanidad desapareció, y a pesar de ser una bruja adivina extremadamente poderosa, tus allegados, tu familia y tus amigos no existen más. Esta es la historia de Fortuna, una brujita cósmica experta en adivinación que por culpa de una tirada de cartas desafortunada, predijo el final de su aquelarre y fue exiliada 1000 años a un asteroide, completamente sola.

En esta soledad, y después de 200 años, Fortuna decide romper las reglas y bajo un pacto que está prohibido, y resulta ser tabú entre las brujas, decide utilizar el canto prohibido para invocar a un Behemot, llamado Ábramar. ¿Por qué? Porque está aburrida. Pero, a pesar de hacerlo para enfrentar a la soledad, el juego nos plantea esta relación con el demonio como el primer tinte de una posible salida o escape. Mientras tanto, la divertida, exasperante y un poco sospechosa serpiente cósmica, se presentará y seducirá con sus poderes.

The Cosmic Wheel Sisterhood es una experiencia narrativa que invita a la reflexión, de los creadores de The Red Strings Club.

No vamos a encontrar un gameplay muy complejo en esta aventura, y la mejor forma de definirlo es la de una aventura gráfica. Mucho de lo que pase en esta historia va a suceder entre cuatro paredes, en nuestra casa de exilio en el asteroide, que será visitada de vez en cuando por seguidoras de nuestra condenada, amigas brujas, familiares y el mismo Ábramar, que dada su condición, permanecerá oculto si así lo deseamos.

El ciclo del juego es muy simple, y en partidas de no más de 10 horas vamos a tener un objetivo en concreto que va a apegarse al resto de las posibilidades narrativas de la propuesta. La mecánica principal es la de crear cartas de Tarot, pero sin utilizar los significados y los arcanos que ya conocemos. Ábramar se presenta como una salida, ¿recuerdan? Esa salida es su poder, que junto con la adivinación de Fortuna, servirá para crear su propia baraja de cartas de Tarot, basado en las leyes y reglas de este mundo. Las interacciones, nuestras decisiones y hasta los distintos caminos que se irán abriendo entre las variadas visitas, charlas y lecturas, abrirán nuevas posibilidades de creación.

The Cosmic Wheel Sisterhood explora temas como la identidad, la comunidad y la responsabilidad personal en un universo maravillosamente elaborado a mano.

La base de, justamente, la creación de cartas, no son únicamente las reglas cósmicas que rigen en este mundo, si no que los elementos tendrán su propio significado y tendremos que utilizar sus energías para darle la dirección a los elementos que utilizamos dentro de la carta. Vamos a elegir un fondo, un arcano o participante, y un objeto, cada uno con propiedades del Aire, el Agua, la Tierra y el Fuego. Cada elemento, por su lado, tendrá su contraparte cósmica, y se transformarán en lo que dentro del tarot se conoce como El Contexto, Los Sentimientos, El Lugar y La Energía. Nuestra actitud, nuestras elecciones y nuestro rumbo, determinarán el tipo de energía que tendremos a disposición para usar en cada uno de los pasos de la creación de la carta, complejizando los significados y desenlaces de nuestro mazo.

Fortuna es adivina y su poder es el de “tirar las cartas”, o realizar lecturas cósmicas que no determinan ningún futuro, pero sí lo logra encauzar… o al menos eso es lo que ella cree. Tanto a Ábramar como a distintas brujas, todas muy particulares y con mensajes actuales sociales del movimiento LGBTIQ+ excelentemente enmarcados, vamos a conocer la historia de un grupo de amigas que trasciende las discusiones, la política del Aquelarre y a las mismas reglas del cosmos.

En The Cosmic Wheel Sisterhood, reencuéntrate con tus amigas brujas tras un exilio de 200 años, conoce a nuevas brujas y utiliza las cartas que has creado para atravesar sus pasados y futuros.

Las charlas y los momentos con cada una de ellas, llevarán a una lectura de cartas que nos darán los resultados y las oportunidades de diálogo que podemos, cómo no, estar buscando. Cada decisión, cada texto y cada dirección cuentan, pesan y, con su sistema de autoguardado, es imposible retractarse, incluso durante la creación de la baraja arcana. Recordemos: las armamos nosotros, y con todo el cosmos de nuestro lado, el azar también siempre es un punto importante en cada tirada.

A pesar de tener un paseo que nos lleva de la mano, y con mucho relax nos desplaza rápidamente por cada uno de sus 8 capítulos, la nueva entrega de Devolver Digital tiene algunos puntos bajos que afectan un poco a la experiencia. Teniendo en cuenta que todo el desarrollo lo escribimos nosotros mismos, a través de las cartas y nuestras decisiones, muchas de estas parecen quedar a merced del dado del destino y de qué carta nos toca. Incluso teniendo la posibilidad de no crear muchas cartas y enfrentar las lecturas con pocas opciones, a muchos desenlaces les cuesta sostener el significado buscado con la carta en los diálogos.

A medida que te adentres en el universo de The Cosmic Wheel Sisterhood, te verás inmerso en el complejo entramado de intereses que rodean a tu aquelarre y que desembocarán en una trama política que definirá el destino de la sociedad de las Brujas Cósmicas.

Otro altibajo encontrado está relacionado con la traducción al español, que incluso viniendo de un estudio de origen valenciano, se encuentran algunos errores tipográficos y algunos errores gramaticales, que por suerte quedan opacados con la excelente localización que tiene, utilizando muchos términos y referenciando situaciones, productos y objetos del habla hispana de hoy en día. ¡Puntos para el juego que no solo está traducido, si no localizado, incluso en su jerga tarotista!

Con pocos puntos bajos y una historia muy bien contada en su poca variedad de escenarios, The Cosmic Wheel Sisterhood es otra joyita de Deconstructeam con el sello de calidad de Devolver Digital. Personalmente, nunca me metí en el mundo del Tarot por miedo a la incertidumbre o a una lectura negativa, pero la propuesta de The Cosmic Wheel Sisterhood me acercó un poco más a la idea de que el destino, a veces, no está escrito en las cartas, si no que nuestra cabeza debe configurarse para enfrentarlo de la mejor forma posible. Lo hiciste de nuevo, Devolver.

8 "El tarot cósmico" Con pocos puntos bajos y una historia muy bien contada en tan poca variedad de escenarios, The Cosmic Wheel Sisterhood es otra joyita de Deconstructeam con el sello de calidad de Devolver Digital. Revisado en PC Plataformas: PC Nintendo Switch

Seguir leyendo