REVIEW | En Garde! - Mosqueteros al servicio del pueblo

En Garde! es un juego de acción-aventura independiente desarrollado por el estudio francés Fireplace Games. Este nace como un proyecto de graduación de su CEO y fundadora Anaïs Simmonet que, eventualmente, arma su desarrolladora con un grupo joven y recientemente egresado con el fin de reformular de cero dicho juego para así lanzarlo al mercado este 16 de agosto. Después de una exitosa recepción de su demo en la Steam Next Fest, es hora de hablar de este indie que sorprendió a más de uno.

El juego nos sitúa en una España del siglo XVI, desde una mirada fantasiosa y un tanto caricaturesca, con Adalia de Volador como nuestra protagonista. Una mosquetera al servicio del pueblo que lucha en contra del opresor Conde-Duque para librar a su pueblo de su tiranía. Todo esto mientras se cruza con algunos familiares e intereses amorosos con los que tendremos que enfrentarnos alguna que otra vez porque parece que así solucionan las diferencias en este poblado, con espadas.

El hilo narrativo del juego es bastante simple y tendremos la misión bien marcada: encargarnos de acabar con este horrible hombre que oprime a sus compatriotas. A lo largo de cuatro capítulos iremos realizando diversas tareas como escaparnos de una cárcel, recorrer la ciudad o infiltrarnos en la fortaleza del enemigo.

Cuenta con actuación de voz de todos los personajes, un puntito extra positivo ya que el juego maneja un tono de comedia irreverente constante y este acompañamiento a los diálogos le suma dinamismo con una caracterización muy teatral.

El corazón de En Garde! es sin dudas el combate. El juego se centra por completo en la idea de ofrecer acción en todo momento, así que vamos a detenernos mayormente en desarrollar cómo funciona su jugabilidad tanto para bien como para mal. Si tuviéramos que usar ejemplos para describirlo, es como si hubiesen tomado las bases de un Dark Souls y le hubiesen bajado bastante el tono para agregarle algunas cosillas que pasarían en un capítulo de los Looney Tunes.

La acción ocurrirá en distintos entornos de este poblado español ficticio, tratando de representar la cuestión de la época en un formato muy colorido, como si se tratase de una gran escenografía de teatro que podremos recorrer tomando atajos, saltando, usando postes cuando el nivel nos lo permita e interactuar con una especie de “coleccionables” que nos amplían un poco la historia. Si bien la exploración tiene sus limitaciones y no todo elemento es interactivo, existen bastantes opciones donde, por momentos, el juego toma un camino más cercano a un juego de plataformas, con más verticalidad en algunos sitios.

Retomando la jugabilidad, es notable cómo los desarrolladores buscaron que el combate sea algo caótico pero organizado a la vez. Por supuesto, todos serán duelos de esgrimas contra enemigos que usarán distintos recursos como, por ejemplo, bombas. Tendremos mucha libertad de movimiento y la idea es nunca quedarnos quietos para combatir. Podremos atacar, saltar y lo más importante: interactuar con el entorno a nuestro favor. Durante el primer capítulo y toda la secuencia de tutorial se nos explicará que una de las bases fundamentales de este juego es la posibilidad de usar objetos a nuestro favor para tomar mayor control sobre las oleadas de enemigos en los combates masivos.

Aquí es donde entra el factor Looney Tunes que les comentaba anteriormente, Adalia es una protagonista bastante irreverente y burlona, por lo que sus combates se acomodan a su personalidad pudiendo arrojar baldes a la cabeza de sus enemigos para que queden inhabilitados durante unos segundos, patear objetos para aturdirlos o romper su guardia. Todos estos objetos se iluminan cuando nos acercamos y es obligatorio que los usemos contra enemigos, no solo porque son claves para el control de masas, sino que también muchos enemigos tienen barras extras de defensa que se deben quebrar con esta modalidad.

Como buena duelista tendremos que aprender a utilizar la mecánica del parry para romper la guardia de los enemigos, ya que tendrán una barra dedicada a la defensa que se puede quebrantar de distintas maneras acorde a cada combatiente hasta poder llegar a la vida y acabar por completo con ellos. A esto, se le suma un esquive que puede utilizarse como rol, una patada para enemigos/objetos y por supuesto el ataque. Por último, ataques especiales que solo tendremos disponible a medida que carguemos en combate una barra especial que nos ayuda a efectuar más daño a la vez que nos cura un poco de vida.

El combate es dinámico y busca que constantemente estemos en movimiento, viendo que patear o hacia dónde empujar a los enemigos para que pierdan el balance y podamos derrotarlos con facilidad. Los escenarios están diseñados de una manera acorde a recibir una constante oleada de enemigos con su justa medida de exploración, pero siempre apuntados a que este espacio urbano esté a nuestro favor y podamos sacarle provecho. Pero, así como tiene varias cosas para hacer, también se simplifica bastante y tiene sus puntos negativos; la inteligencia artificial de los enemigos es un tanto torpe y se tomarán su tiempo para atacar, incluso más de una vez quedarán atrapados entre algunas cajas del escenario, sin poder hacer nada.

Cuando estamos luchando contra varios enemigos es relativamente desafiante y tendremos que pensar un poco más qué hacer, eso sí, tendremos un lock-on poco intuitivo que a veces cambia de enemigo acorde a la cámara y no por decisión del jugador. Aunque el verdadero problema termina siendo muchas veces en enfrentamientos uno a uno. El parry tiene un tiempo de apertura grande y está visiblemente marcado con un halo de luz blanco por lo que es prácticamente imposible errar, a esto se le suma que los enemigos se mueven de manera muy frontal por lo que uno puede pelear contra ellos solo apretando el botón de parry y ataque sin preocuparse por mucho, salvo esquivar algunos ataques imposibles de bloquear.

Tiene sus detalles que disminuyen un poco la experiencia satisfactoria y desafiante del combate pero sigue siendo mayormente favorable aunque anhelaba un poco más de dificultad. Como aspecto positivo destaco las opciones de accesibilidad para modificar el combate, no solo permite elegir tres dificultades bases sino también sumarle algunos aspectos como habilitar el autoesquive.

En términos generales, es un buen juego con una duración justa. En mi caso, explorando y realizando alguna que otra pelea de nuevo me llevó unas cuatro horas en total para completar su historia en cuatro capítulos. Puede sonar breve, pero a la vez creo que por la estructura general del juego es lo máximo que se puede extender, está en su justa medida para que no se vuelva excesivamente tedioso o repetitivo. Una vez terminado, se desbloquea un formato de Arena donde podremos pelear contra oleadas de diversos enemigos y cumplir desafíos.

Para ir resumiendo algunos aspectos, cabe destacar que las caracterizaciones están muy bien y es un juego con una clara mirada inclusiva con una protagonista que su identidad sexual la hace parte de la dinámica de la historia de una forma muy cuidada y orgánica. Los diálogos en general son divertidos, con algunos chistes malos a propósito y destaca mucho su dirección artística tanto para los entornos como los diseños generales con esta impronta caricaturesca. La interfaz es limpia y entendible, reducida a pocos elementos en pantalla. ¡Ah!, puntito extra porque hay gallinas y las podremos acariciar (para variar un poco de los perritos, ¿no?).

En Garde! es un buen juego, divertido y refrescante, con buenas ideas y una ejecución mayormente positiva para aquellos que estén buscando un entretenimiento rápido para pasar el tiempo y soltar algunas risitas. Pero si buscas un desafío, tal vez sientas que se queda a mitad de camino y falta pulir algunos aspectos esenciales incluso en su máxima dificultad. Lo disfruté, pero me quedé con sabor a poco. Por momentos me lleve lindas sorpresas y por otros sentí un poco la pesadez de repetir una y otra vez oleadas de enemigos pero con cambios de escenarios. Por eso halago su duración, está en la medida justa para no sobreexplotar una mecánica rápidamente agotable. Buenas decisiones de parte de sus desarrolladores y una clara dirección, me retiro de mis horas de mosquetera satisfecha pero deseosa de más.

7 ¡Contra la tiranía! Visualmente, hay un trabajo de arte muy cuidado y pulido. Maneja un tono de comedia irreverente y nuestra protagonista es muy carismática. Las opciones de accesibilidad son bienvenidas, aunque se queda un poco atrás en el combate. Revisado en PC Plataformas: PC

