TOP | 5 series antológicas que debes ver si te gustó Black Mirror

Tras casi cuatro años de espera, Black Mirror estrenó su sexta temporada por la pantalla de Netflix y, por varios motivos, logró convertirse una vez más en el centro de conversación. Con una recepción mixta, esta entrega se adelantó a la agenda de Hollywood cuestionando a la inteligencia artificial, los servicios de streaming y el consumo de las audiencias, ampliando su abanico temático, antes relegado a mirar nuestra relación con la tecnología con cierta incomodidad.

Si los cinco episodios te dejaron con ganas de más, a lo largo de este top de series antológicas vamos a repasar otras opciones que podrían maridar con la creación de Charlie Brooker. Historias cortas perfectas para una maratón atravesadas por escenarios desconcertantes, dilemas morales, pero también paradojas temporales, monstruos espaciales, robots y, por supuesto, gatitos.

Love, Death & Robots: Volume 3. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2022

LOVE, DEATH & ROBOTS (2019 - NETFLIX)

Primero los tanques. Love, Death & Robots es la recomendación que abre este top y, probablemente, la más conocida por el público en general. Esta antología de cortometrajes animados creada por Tim Miller (Deadpool) y producida por David Fincher (Seven), cuenta con tres temporadas y una decena de premios en su haber debido a su calidad estética y originalidad.

Dentro de la colección de episodios que van desde los 6 hasta los 18 minutos, esta serie antológica plantea escenarios de ciencia ficción, fantasía, pasando por la sátira, el horror y la comedia. Cada episodio tiene una narrativa y una técnica de animación diferente, dando a lugar a historias como el ascenso al poder de un yogurt inteligente o las aventuras postapocalípticas de un grupo de robots.

Debido a su excelente recepción, Netflix anunció recientemente que Love, Death & Robots fue renovada para una cuarta temporada. Y si bien, todavía no tenemos una fecha exacta de su estreno, en el catálogo del servicio de streaming se pueden encontrar un total de 35 episodios de las entregas anteriores.

Una sucesión de misteriosas llamadas telefónicas se vuelve cada vez más surrealista. Las conversaciones describen la historia de un grupo de desconocidos cuyas vidas se ven sumidas en el caos con la llegada de un evento apocalíptico. (Captura del Trailer Oficial)

CALLS (2021 – Apple TV+)

La segunda de esta lista podría ser la más experimental y contener una pequeña trampa. Calls es una creación del director uruguayo Fede Álvarez (Evil Dead) y se trata de una nueva versión de un proyecto para Canal + que consiste en una experiencia auditiva basada en distintas llamadas telefónicas.

Más cercana a un podcast de ficción que a una serie antológica convencional, la producción de Apple TV+ confía completamente en el poder de la voz y en una serie de sugestivas claves visuales para contar diferentes historias fantásticas. A partir de esta premisa, es el espectador quien construye en su mente cada relato y cada escenario estremecedor.

Compuesta con capítulos autoconcluyentes, pero que se entrelazan entre sí, Calls va a presentar viajes en el tiempo, criaturas amenazantes y bucles temporales de los cuales no se puede escapar. A su vez, este particular formato se sostiene por un elenco de primera línea que incluye a Pedro Pascal, Karen Gillan, Nick Jonas, Judy Greer, Rosario Dawson y Stephen Lang.

Dimension 404 es una serie de televisión antológica de ciencia ficción dramática creada por Dez Dolly y Will Campos, junto a Dan Johnson y David Welch. (Captura del Trailer Oficial)

DIMENSION 404 (2017 - Hulu)

Esta serie antológica creada por Dez Dolly y Will Campos, recibe el nombre del fastidioso código de error que aparece cuando una página web no se encuentra y esto no es casual. A lo largo de 6 episodios, Dimension 404 explora (y exagera) los horrores de nuestra era digital construyendo escenarios donde cualquier cosa es posible. Desde portales que se abren a través de un cine y dibujos animados que pueden contener el secreto de viajes en el tiempo, hasta bebidas energéticas que podrían causar el apocalipsis.

Si bien esta producción sigue la estela de Black Mirror, en cuanto a formato y temática, está claro que pretende ser más un homenaje a la ciencia ficción a través de sus distintos subgéneros, que alcanzar la profundidad emocional y reflexividad de la creación estrella de Charlie Brooker.

Además, con La Dimensión Desconocida como su influencia más cercana, esta serie de Hulu cuenta con el gran Mark Hamill (Star Wars) como narrador y un reparto de rostros conocidos como Joel McHale (Community), Sarah Hyland (Modern Family), Lea Michele (Glee) y Patton Oswald (Agents of S.H.I.E.L.D.) para dar vida a sus retorcidas historias.

Serie de antologías de episodios independientes, cada uno inspirado en una historia breve de Philip K. Dick, que se desarrollan en un mundo único y diferente. (Captura del Trailer Oficial)

ELECTRIC DREAMS (2017 - Prime Video)

Debido a su cercanía histórica, temática y a su posterior adquisición por Prime Video, Electric Dreams fue considerada una respuesta directa a Black Mirror. Esta serie antológica de una sola temporada se encarga de adaptar cuentos cortos de Philip K. Dick, responsable de obras insignia de la ciencia ficción como Blade Runner y Minority Report.

Con estrellas del nivel de Vera Farmiga, Bryan Cranston, Steve Buscemi y a partir de una estética steampunk, esta serie de relatos vuelven a poner en evidencia varios de los temores y dudas existenciales del autor relacionados con la naturaleza humana, el capitalismo y el impacto tecnológico en la sociedad.

En el futuro, la ciencia descubre una prueba que identifica las almas gemelas de las personas, aunque encontrar el amor verdadero no necesariamente es una experiencia feliz. (Captura del Trailer Oficial)

SOULMATES (2020 – Prime Video)

¿Qué ocurriría si tu actual pareja no es la indicada y tuvieras esa certeza? Soulmates plantea un escenario de apenas década y media en el futuro, en un punto donde la ciencia descubrió una prueba capaz de revelar de manera inequívoca quién es tu alma gemela. Sin embargo, en vez de romantizar este avance, la serie intenta explorar cómo este desarrollo impacta en la sociedad y si lo “ideal” es realmente lo mejor para nosotros.

Soulmates es una creación de Brett Goldstein -el actor que da vida a Roy Kent en Ted Lasso- y Will Bridges, guionista que también formó parte de Black Mirror. Al igual que las otras series de esta lista, cada episodio tiene un arco y tono diferente, además de una selección de actores de primera como Sarah Snook (Succesion), Bill Skarsgård (It), Charlie Heaton (Stranger Things) y Betsy Brand (Breaking Bad).

