5 películas para conocer el lado B de Stephen King de cara a la recién anunciada Pet Sematary: Bloodlines

Stephen Edwin King, más conocido como Stephen King y ocasionalmente por su pseudónimo Richard Bachman, es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica.

Stephen King es uno de los escritores más prolíferos del mundo. Amado por muchos y juzgado por otros, más allá de los gustos personales, la verdad es que el hombre ha hecho una industria alrededor de sus libros y, en consecuencia, muchas de sus historias se han adaptado tanto a la pantalla chica como a la pantalla grande. Mejores y peores adaptaciones, ese es un tema inmenso a tratar respecto a este autor, pero ahora queremos centrarnos en todas esas veces que el resultado es convincente.

Hace apenas algunos días, se anunció Pet Sematary: Bloodlines, la precuela que nace de las adaptaciones del libro original llamado Cementerio de Animales (Pet Sematary, publicado en 1983), que estará producida por Paramount. Precisamente, Bloodlines será precuela de la adaptación de 2019, protagonizada por Jason Clarke (Terminator Génesis), Amy Seimetz (Alien: Covenant) y John Lithgow (Al filo de la realidad: La película). Preparándonos para esta nueva entrega de la clásica saga y para ponernos a tono con las adaptaciones a la pantalla grande de cuentos de Stephen King, te listamos estas cinco películas que creemos que no puedes dejar de ver. Y, para hacerlo un poco más divertido, vamos a ir por aquellas que no precisamente son las más conocidas.

Creepshow (Creepshow: El festín del terror en Argentina y Cuentos macabros en México)​ es una película de terror estadounidense de 1982, dirigida por George A. Romero y escrita por Stephen King.

Creepshow: El festín del terror (Creepshow – 1982)

La primera en la lista tiene una pequeña trampa. La saga Creepshow se caracteriza por ser una antología: varios cuentos de terror para entretener al público. La película fue estrenada en 1982 y fue dirigida por el grandioso George A. Romero (La noche de los muertos vivientes). ¿Cuál es la trampa? De todos los cuentos de esta producción, solo dos están basados en cuentos o libros publicados por Stephen King. El resto, fueron escritos por el autor exclusivamente como guiones para la antología.

Father’s Day, The Lonesome Death of Jordy Verrill, Something to Tide You Over, The Crate y They’re Creeping Up On You! son las historias que le dan forma a la película. A través de ellas, vamos a experimentar varias situaciones de horror absoluto, pero con grandes dosis de comedia. Entre historias, hay diferentes cortos animados que enriquecen mucho la propuesta y, como suele pasar en las antologías, hay una historia principal que aúna a todos los relatos: en esta, vemos a un niño a quien su padre lo reta por leer cómics. Estos cómics son los que luego veremos como cortometrajes y son un homenaje a las clásicas revistas de terror de la Edad de Oro, como Cuentos de la Cripta, por solo poner un ejemplo.

The Dead Zone (en España La zona muerta; en México Zona muerta)​ es una película de 1983 de suspenso y ciencia ficción​ basada en la novela homónima escrita por Stephen King y​ Dirigida por David Cronenberg.

La zona muerta (The Dead Zone - 1983)

Si pensábamos que la dupla Romero-King no podía mejorar, a esta película la dirige ni más ni menos que David Cronenberg (La mosca), uno de los padres del “horror corporal” (body horror), subgénero dentro del terror o la ciencia ficción que explora los miedos más profundos ante las enfermedades degenerativas, la transformación física o las infecciones. Como si fuese poco, a esta dupla hay que sumarle la actuación como protagonista de un joven Christopher Walken (El francotirador).

La historia cuenta sobre un hombre enamorado que tiene un accidente automovilístico muy grave. Cuando despierta, se encuentra al cuidado de un neurólogo y, aparentemente, no tiene ninguna consecuencia física del accidente. Sin embargo, todo se vuelve oscuridad cuando le informan que de aquel suceso ya han pasado cinco largos años y que la mujer que él amaba formó una familia con otro hombre. En medio de la desesperanza, se da cuenta que ahora tiene el poder de conocer los secretos de las personas, lo que le genera un dilema ético y moral respecto a cómo utilizar este don.

Silver Bullet (Los chacales de la luna en Argentina, Bala de plata en México ) es una película de terror de 1985 dirigida por Dan Attias y producida por Dino De Laurentiis.​ La película está basada en la novela El ciclo del hombre lobo (1983) de Stephen King.

Los chacales de la luna (Silver Bullet - 1985)

Entre tanto exponente licántropo que pululaba aquellos años, como Un hombre lobo americano en Londres (An American Werewolf in London - 1981), Aullidos (The Howling - 1981), En compañía de lobos (The Company of Wolves - 1984) o la comedia Muchacho lobo (Teen Wolf - 1985), Los chacales de la luna es, quizás, la que se siente más como una de esas historias que nos contaban antes de ir a dormir. No abusa de su condición de “película de terror”, sino que agrega el condimento de lo fantástico en una historia cotidiana y mundana que podría ser parte de un drama familiar de esos que se dan los domingos por la tarde en televisión abierta.

Dirigida por Daniel Attias (Beverly Hills, 90210) y protagonizada por un joven Corey Haim (Que no se entere mamá), la historia narra la simple y aburrida vida de Marty, un joven parapléjico que tiene una tensa relación con su hermana mayor Jane. Ambos viven junto a sus padres en un pequeño pueblo, conformando lo que sería una familia completamente disfuncional. Sin embargo, esta forma compleja de relacionarse entre todos en lo cotidiano se va a ver interrumpida por diversos asesinatos que comienzan a ocurrir en los alrededores. Si bien la policía no entiende lo que está pasando, la gente del pueblo sabe que todo es culpa de un hombre lobo.

Cuenta conmigo (Stand by Me) es una película estadounidense de 1986, dirigida por Rob Reiner, y protagonizada por Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell en los papeles principales. El guion está basado en la novela corta El cuerpo de Stephen King.

Cuenta conmigo (Stand by Me - 1986)

Esta película es, quizás, la más diferente de todas. Está basada en la novela corta llamada El cuerpo (The Body) publicada en 1982. Y cuando decimos “todas”, no solo nos referimos a las que mencionamos en este top, sino dentro de todas las adaptaciones de Stephen King en general. Es el epítome del cine de aventuras con un grupo de amigos adolescentes como protagonistas. Fue un disparador para la novela Eso (más conocida como It, publicada en 1986), concepto que se vuelve a homenajear en la exitosa serie Stranger Things. La película está dirigida por Rob Reiner (Misery: Entre la pasión y el peligro) y entre los protagonistas podemos encontrar a River Phoenix (Indiana Jones y la última cruzada), Corey Feldman (Los Goonies), Kiefer Sutherland (Demasiado jóvenes para morir), John Cusack (Con Air - Riesgo en el aire) o Richard Dreyfuss (Tiburón), entre otros.

Para quienes crecieron en los ochenta o en los noventa, esta película es muy representativa por la impronta de su historia. Frente a la muerte de un viejo amigo, un escritor llamado Gordie Lachance rememora un viaje que tuvo en su adolescencia con su grupo de amigos. Cada uno de ellos tenía diferentes conflictos personales que ayudaban al desarrollo de personajes y los ponían a cada uno en una posición diferente, no solo dentro del grupo, sino frente a las diversas situaciones que iban viviendo. La travesía es un claro diferenciador de la vida de cada uno y, luego de completar aquel viaje, todos vuelven a sus casas. Con el paso de los años, la vida de cada uno toma un camino completamente diferente. A pesar de esto, lo cierto es que aquella aventura los marcó de por vida.

Apt Pupil (El aprendiz en Hispanoamérica) es una película estadounidense de 1998 dirigida por Bryan Singer y basada en la novela Alumno aventajado (Apt Pupil) de Stephen King.

El aprendiz (Apt Pupil – 1998)

Otra de esas películas que son distintas, que nos muestran otra faceta de lo que puede llegar a ser Stephen King como escritor. Si bien él siempre se centró en el terror y sus diferentes afluentes, escribió algunas obras como esta. Fiel adaptación al libro homónimo, esta película está dirigida por Bryan Singer, quien luego de hacer la espectacular Los sospechosos de siempre (The Usual Suspects - 1995), le dio vida a la saga de los X-Men. En el medio, nace esta producción que lo tiene como protagonista -y me pongo de pie- al único e irrepetible Ian McKellen (El señor de los anillos).

Esta película fue controversial en su momento. Trata sobre un joven obsesionado con todo lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial. Un día, descubre que uno de sus vecinos es un ex miembro de la SS y, frente a la posibilidad que esto lo otorga, lo amenaza con revelar su identidad. A cambio de su silencio le pide que le cuente sus vivencias y experiencias durante la guerra. Siendo una película de terror psicológico, el eje recae en la relación de ambos personajes, la dependencia que generan entre los dos, el morbo y la oscuridad de cada individuo.

Seguir leyendo