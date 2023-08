NOTICIAS | The Franchise: HBO encarga una parodia de las franquicias de superhéroes al guionista de Succession

El reconocido director Sam Medes fue el encargado de dirigir el piloto de la serie.

Tras el final de Succession, HBO vuelve a hacer equipo con Jon Brown, uno de sus guionistas. Esta vez, para reírse del actual concepto de franquicia cinematográfica con superhéroes como las del Universo Cinematográfico Marvel y DC. ¿Tentador?

La nueva creación de Jon Brown lleva el nombre de The Franchise y se trata de nueva comedia de media hora que cuenta con varios rostros conocidos dentro del propio género como es el caso de la actriz Aya Cash (Stormfront en The Boys) y Daniel Brühl (Zemo en Capitán América). Brown no solo escribe algunos episodios y funciona como showrunner, sino que el ganador del Oscar, Sam Mendes, fue el encargado de dirigir el episodio piloto.

Daniel Brühl (Zemo en Capitán América) forma parte del piloto de The Franchise.

¿Y de qué trata The Franchise? De acuerdo a su descripción, un equipo involucrado en una película- franquicia no tan querida lucha por ganarse su lugar en un universo cinematográfico salvaje y rebelde. El eslogan también expresa que la serie “arroja luz sobre el caos secreto dentro del mundo de la producción de películas de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿cómo se cocina el cine de masas? Porque toda metedura de pata también tiene una historia de origen”.

Todavía no hay detalles claros sobre cuando finalmente podría ver la luz este proyecto, pero el piloto de The Franchise se completó antes de que comenzara la huelga de actores el 14 de julio. De obtener luz verde, la producción de la serie comenzará recién cuando se resuelva el conflicto vigente en reclamo de mejores condiciones laborales.

