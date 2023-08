CINE | Las películas más esperadas que llegan al cine y plataformas en la semana del 7 al 13 de agosto

Con la llegada de agosto la cartelera y los catálogos de los principales servicios de streaming se renuevan con propuestas para todos los gustos. Esta semana a Megalodón 2 y The First Slam Dunk, que fueron lo más conversado de la semana anterior, se les suma el debut de los hermanos Philippou con Háblame que aterriza con críticas más que positivas.

Además, tenemos el regreso de un autor que siempre da de qué hablar con un reparto plagado de estrellas, mientras que Netflix se reservó un tanque de acción con Gal Gadot y Jamie Dornan. ¡Acompañanos a repasar las películas más importantes de esta semana!

Agente Stone (Dir. Tom Harper – Estreno 11 de agosto por Netflix)

Si hablamos de streaming, probablemente uno de los tanques de esta semana en materia de películas es Agente Stone, la nueva superproducción de acción de Netflix con Gal Gadot, Jamie Dornan y dirigida por Tom Harper. En esta película Gadot, dará vida a una agente de inteligencia de una organización mundial dedicada a mantener la paz y cuya misión será evitar que un hacker robe un recurso tan valioso como peligroso. ¿Les suena?

Se trata de una de las apuestas de alto perfil de la plataforma y la segunda de la actriz de Mujer Maravilla con el servicio de streaming, tras su participación en Alerta Roja. Agente Stone tendrá su estreno exclusivo por la pantalla de Netflix el próximo 11 de agosto.

Háblame (A24)

Háblame (Dir. Danny Philippou y Michael Philippou – Estreno 10 de agosto en cines)

El estudio A24 continúa dejando su huella dentro del cine de terror y ahora sube la apuesta con Háblame (Talk to me) la ópera prima de los youtubers Danny y Michael Philippou. Una película de género que recibió críticas sumamente positivas tras su paso por el Festival de Sundance y su posterior estreno en Estados Unidos.

¿De qué va? La historia sigue a un grupo de adolescentes que experimentan con sesiones de espiritismo utilizando una mano embalsamada y, por supuesto, no pasa demasiado tiempo hasta que descubren que han desatado una entidad de maldad pura. Una propuesta que le da una vuelta de tuerca a las historias tradicionales de la Pata de Mono, la Ouija y de la que ya se habla de secuela. Háblame llega a algunas salas de Latinoamérica el próximo 8 de agosto.

Asteroid City (Dir. Wes Anderson – Estreno 10 de agosto en cines)

Lo nuevo de Wes Anderson también llega a las salas esta semana con un reparto que incluye a varias de las figuras más reconocidas del Hollywood actual. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Maya Hawke, Margot Robbie, Willem Dafoe, Steve Carell, Bryan Cranston y Jeff Goldblum, son solo algunos de los talentos que forman parte de la película número once del director.

Aunque tal vez no sería lo correcto enmarcarla en un género en particular, Asteroid City, se distribuye como una comedia romántica de ciencia ficción cuya historia se ambienta en un pueblo estadounidense en los años 50 donde tiene a lugar una convención de cadetes espaciales. Wes Anderson no solo dirige, sino que produce y estuvo a cargo de la escritura junto a Roman Coppola.

Rojo, blanco y sangre azul (11 de agosto – Prime Video)

Rojo, blanco y sangre azul (Dir. Matthew López – Estreno 11 de agosto por Prime Video)

Prime Video también se reservó un estreno exclusivo para esta semana: Rojo, blanco y sangre azul. En este caso, una comedia que adapta la novela homónima de Casey McQuiston y sigue la improbable relación entre el hijo del presidente de los Estados Unidos y el Príncipe Enrique de Gran Bretaña.

Aparentemente encantadores, pero que se detestan mutuamente, ambos se ven obligados a una tregua después de que un conflicto público amenace las relaciones entre las dos potencias. Mientras fingen tener una amistad, su tensa relación irá transformándose hasta que descubran una verdadera conexión entre ellos. Rojo, blanco y sangre azul está dirigida por el ganador del Tony, Matthew López, y llega a Prime Video el 11 de agosto.

Amor a primer mensaje (11 de agosto– Hbo Max)

Amor a primer mensaje (Dir. Jim Strouse – Estreno 11 de agosto por Hbo Max)

Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan protagonizan esta comedia romántica liviana con todos los lugares comunes que se podría esperar del género, pero esta vez, con Celine Dion haciendo de ella misma en un papel que le aporta cierta frescura.

¿Y de qué va? En Amor a primer mensaje, Chopra da vida a una dibujante que pierde al amor de su vida en un accidente. Por eso, para intentar superar el duelo en el que se encuentra desde un tiempo, decide comenzar a enviarle mensajes al viejo número de su novio. Claro que, con el paso de dos años, ese número ya le corresponde a otra persona y no pasará mucho hasta que logre despertar su interés. Lo nuevo del galán de Outlander se estrena el 11 de agosto por HBO Max.

