CINE | Los estrenos de las películas más fuertes del mes de agosto

Beau tiene miedo es la nueva producción de A24 dirigida por Ari Aster y protagonizada por Joaquin Phoenix.

Mientras Hollywood ha parado gran parte de sus producciones como consecuencia de la huelga de guionistas y actores, los estrenos en las salas no se toman descanso. El mes de julio se despidió con excelentes números en materia de taquilla, pero agosto no parece quedarse atrás ya que se guardó varios tanques bajo la manga.

Desde la secuela de Megalodón a lo nuevo del director de Midsommar, pasando por la adaptación de Gran Turismo y lo nuevo de DC, en Malditos Nerds surfeamos por los diferentes géneros y repasamos los estrenos de cine que no puedes dejar pasar este mes.

Megalodón 2: El gran abismo (Dir. Ben Wheatley – Estreno 3 de agosto)

Un audaz equipo de investigación inicia una inmersión exploratoria en las profundidades más oscuras del océano. Su viaje se convierte en un caos cuando una operación minera malévola amenaza su misión y los obliga a una batalla de alto riesgo por la supervivencia. Enfrentados a colosales Megs e implacables saqueadores ambientales, nuestros héroes deben correr, ser más astutos y nadar más rápido que sus depredadores despiadados en una trepidante carrera contra el tiempo.

El próximo 3 de agosto regresa a las salas el tiburón más grande y letal del cine, capaz de devorarse a un Tiranousario Rex de un solo bocado. Pero como adelanta su tráiler, el monstruo prehistórico ya no estará solo.

Jason Statham repite su rol protagónico como Jonas Taylor, en esta secuela de Megalodón que llega cinco años después de la entrega original y con nuevo director. El reparto de la ambiciosa propuesta de Warner Bros que pretende redoblar la apuesta de su antecesora se completa con figuras como Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels, Sienna Guillory y Cliff Curtis.

The First Slam Dunk (Dir. Takehiko Inoue – Estreno 3 de agosto)

Takehiko Inoue da su salto a la gran pantalla como director y guionista de The First Slam Dunk, la película que llega para darle un cierre y ponerle el broche de oro a la exitosa serie de manga que creó hace más de veinte años.

Esta producción, se trata de la ópera prima de Inoue en cine y está pensada no solo para los fanáticos de su obra, sino también para quienes se acercan por primera vez a Slam Dunk a través de la perspectiva de un nuevo protagonista. Además, este filme que tuvo su estreno en Japón a finales del año pasado, logró consagrarse como ganador en la categoría de animación en los Premios de la Academia Japonesa (algo así como los Premios Oscar nipones).

Terror en la Opera (Dir. Dario Argento – Re-estreno 3 de agosto)

Opera (también conocida como Terror en la ópera) es una película italiana del género de terror más específicamente Giallo, estrenada en 1987. Escrita y dirigida por Dario Argento.

Este 3 de agosto también vuelve a las salas selectas Terror en la Ópera, el clásico de Dario Argento que vio la luz por primera vez en 1987. La historia sigue a una cantante de ópera a quien le ofrecen el papel de su vida luego que la cantante principal sufre un accidente. Sin embargo, la obra se ha ganado la fama de maldita y no pasa demasiado hasta que una serie de eventos desafortunados comiencen a confirmar tal suposición.

Beau tiene miedo (Dir. Ari Aster – Estreno 3 de agosto)

La nueva película de Ari Aster, Beau tiene miedo abarca décadas y está ambientada en un presente alternativo, en la que Joaquín Phoenix interpreta a un hombre extremadamente ansioso pero de aspecto agradable que tiene una relación tensa con su autoritaria madre y nunca conoció a su padre.

Con tan solo dos largometrajes, Hereditary y Midsommar, el director neoyorkino Ari Aster logró captar las miradas tanto del público como de la audiencia, posicionándose como una de las grandes promesas del cine actual. Beau tiene miedo es su tercera película, probablemente, la más extraña y personal de todas hasta el momento.

Promocionada como una tragicomedia negra surrealista, la cinta que está escrita, producida y dirigida por el propio Aster, sigue la historia un hombre dominado por la paranoia que debe enfrentarse a sus mayores miedos de regreso a su casa. El rol protagónico recae en el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, y se apoya en un elenco compuesto por Patti LuPone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson y Michael Gandolfini.

Háblame (Dir. Danny Philippou y Michael Philippou – Estreno 10 de agosto)

Los directores Danny y Michael Philippou (RackaRacka) te llevarán directamente al infierno con #TalkToMe (Háblame), un giro viral y trepidante sobre el horror de la posesión que no se parece a nada que hayas visto.

Háblame (Talk to me) es la nueva película de terror que llega a las salas de la mano del estudio A24 y marca el debut cinematográfico de los youtubers Danny y Michael Philippou. La historia sigue a un grupo de adolescentes que experimentan con sesiones de espiritismo utilizando una mano embalsamada. Sin embargo, no pasa demasiado hasta que descubren que han desatado una entidad de maldad pura.

Tras su estreno en el Festival de Sundance, las primeras críticas de la película de los hermanos Philippou resultaron llamativamente positivas, no solo destacando al reparto, la dirección y los efectos prácticos, sino la reinvención de viejos tropos de terror. Háblame llega a las salas el próximo 8 de agosto.

Asteroid City (Dir. Wes Anderson – Estreno 10 de agosto)

ASTEROID CITY, lo nuevo de Wes Anderson, tiene lugar en una ciudad ficticia del desierto estadounidense alrededor de 1955. El itinerario de una convención Junior Stargazer/Space Cadet se ve interrumpido espectacularmente por cambios en el mundo.

Otra película de autor que llega a las salas en el mes de agosto es Asteroid City, lo nuevo de Wes Anderson que recupera su distintiva fotografía y es un verdadero desfile de todas las estrellas que parecen interesarle del Hollywood actual. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Maya Hawke, Margot Robbie, Willem Dafoe, Steve Carell, Bryan Cranston y Jeff Goldblum, son solo algunos de los talentos que forman parte de la undécima cinta del director.

Enmarcada como una comedia romántica de ciencia ficción, la historia se ambienta en un pueblo estadounidense en los años 50 y seguirá los sucesos que se desencadenen en una convención de cadetes espaciales. Anderson no solo dirige, sino que también estuvo a cargo de la producción y del guion a partir de una historia coescrita por él y Roman Coppola.

Tortugas Ninja: Caos Mutante (Dir. Jeff Rowe, Kyler Spears – Estreno 17 de agosto)

¡La pandilla está acá! April O'Neil se ha reunido con nuestros héroes: Leo, Mikey, Donnie y Raph. Las Tortugas Ninja: #CaosMutante llega a los cines en agosto de 2023.

Luego de varios intentos por reflotar la franquicia en los últimos años, las Tortugas Ninja están regreso de la mano de Paramount y con Seth Rogen en la producción. Esta nueva película animada promete ser una pieza divertida y con corazón que funcione tanto para los nostálgicos como para las nuevas generaciones.

Dirigida por Jeff Rowe, Tortugas Ninja: Caos Mutante contará la historia de Leo, Mikey, Donnie y Ralph, unos adolescentes mutantes que a través de actos heroicos buscaran ser aceptados y ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York. Nicolas Cantu, Brady Noon, Micah Abbey y Shamon Brown Jr. darán vida a los hermanos protagonistas en idioma original, mientras que el elenco de voz se completa con estrellas como Rose Byrne, Jackie Chan, Seth Rogen, John Cena, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, y Maya Rudolph.

Blue Beetle (Dir. Ángel Manuel Soto – Estreno 17 de agosto)

De Warner Bros. Pictures llega el largometraje “Blue Beetle”, que marca la primera vez que el Superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Ángel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes.

Pese a la tibia recepción de The Flash, DC sigue adelante con la nueva etapa de Universo Extendido de la mano de Blue Beetle, la próxima película de la franquicia que llega a las salas a mediados de agosto. El actor Xolo Maridueña, conocido por su papel de Miguel en la serie de Netflix, Cobra Kai, es quien dará vida al superhéroe titular.

La historia gira en torno a Jaime Reyes, un adolescente que se encuentra con una antigua reliquia de biotecnología alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa. Además de Maridueña, el reparto de la película incluye a Adriana Barraza, Damian Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Merquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Raoul Trujillo y Susan Sarandon.

Drácula: Mar de sangre (Dir. André Øvredal – Estreno 24 de agosto)

Drácula: Mar de sangre es lo nuevo del director de Trollhunter y Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Tomando de partida un capítulo de la novela de Bram Stoker, la historia cuenta los escalofriantes sucesos que tienen a lugar en el barco mercante Demeter.

El mal está a bordo y todo lo que podría salir mal, lo hará. Drácula: Mar de sangre es lo nuevo del director de Trollhunter e Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Tomando de partida un capítulo de la novela de Bram Stoker, la historia cuenta los escalofriantes sucesos que tienen a lugar en el barco mercante Demeter, encargado de transportar una carga privada de 50 cajas, de Carpatia a Londres.

Mientras que la tripulación intenta sobrevivir a esta travesía a mar abierto, una malévola presencia comenzará a acecharlos desde la oscuridad. Esta película de terror a cargo de André Øvredal fue descrita por su director como “Alien en un barco de 1897″, lo que para muchos significa un excelente punto de partida. En lo que respecta a su elenco, Drácula: Mar de sangre pone frente a pantalla a Corey Hawkins, Liam Cunningham y David Dastmalchian.

Gran Turismo (Dir. Neill Blomkamp – Estreno 24 de agosto)

De JUGADOR a CORREDOR. #GranTurismoLaPelícula está basada en una increíble historia real, dirigida por Neil Blomkamp.

Mientras varias adaptaciones de los videojuegos lograron romper la mala racha histórica en la gran pantalla, Sony Pictures, PlayStation Productions y Polyphony Digital se pusieron el casco para lanzarse a la pista con una nueva meta: la película de Gran Turismo.

En este caso el elegido para llevarla adelante fue Neil Blomkamp, director responsable de varios éxitos de ciencia ficción como es caso de Chappie y Distrito 9. Sin embargo, lo más novedoso de este filme es que no se tratará de una adaptación directa del videojuego, sino de la historia real sobre el jugador de Gran Turismo, Jann Mardenborough y su viaje por la GT Academy, algo que lo llevó a convertirse en un verdadero piloto de carreras.

La película de Gran Turismo además cuenta con varias figuras de renombre como es el caso de David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou y la ex Spice Girl, Geri Halliwell-Horner.

Contrarreloj (Dir. Nimród Antal – Estreno 24 de agosto)

Liam Neeson regresa a la acción de la mano del director de Depredadores. En Contrarreloj, el actor interpreta a Matt Truner un padre que lo hará todo para salvar a su familia de un terrible destino.

Liam Neeson regresa a la acción de la mano del director de Depredadores. En Contrarreloj, el actor interpreta a Matt Truner un padre que lo hará todo para salvar a su familia de un terrible destino. Pese a ciertas similitudes, esta nueva película tiene poco que ver con la saga de Búsqueda Implacable.

Sin embargo, se trata de una adaptación de la producción española El desconocido, estrenada en 2015. Además de Neeson, el elenco se completa con Matthew Modine de Stranger Things y Jack Champion de la franquicia de Avatar.

Escape bajo fuego (Dir. Ric Roman Waugh– Estreno 24 de agosto)

¡La cuenta regresiva ha comenzado en #EscapeBajoFuego! Acompaña a Tom Harris en una carrera desesperada por sobrevivir. ¿Estás dispuestx a enfrentar todos los obstáculos que se interpongan en tu camino?

La lista del mes se cierra con Escape bajo fuego, una película de acción y suspenso dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler.

En esta cinta, la estrella de 300, dará a vida a Tom Harris, un experimentado agente de la CIA que deberá trabajar como agente encubierto para detener una célula terrorista. Pero la historia tomará un giro inesperado cuando una filtración de inteligencia deje expuesta su identidad, haciendo peligrar toda su misión. Escape bajo fuego tiene su estreno previsto para el próximo 24 de agosto.

