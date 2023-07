Los 5 mejores personajes secundarios de la serie The Witcher

Los personajes principales de la serie son Geralt de Rivia (Henry Cavill), Cirila (Freya Allan) y Yennefer de Vangerberg (Anya Chalotra).

Los últimos días de Henry Cavill como Geralt de Rivia están cerca. El 29 de junio se estrenaron los cinco primeros episodios de la tercera temporada de The Witcher y este 27 de julio llegarán los tres restantes. Como ya fue anunciado por Netflix, a partir de la cuarta temporada el nuevo protagonista de la serie será nada más y nada menos que Liam Hemsworth. El actor australiano -recordado por su turbulento matrimonio con Miley Cyrus- ha sido parte de la saga de Los Juegos del Hambre y otras películas como Independence Day: Resurgence (2016) y Empire State (2013).

El show fue creado por Lauren Schmidt Hissrich y está basado en los libros de Andrzej Sapkowski y los populares videojuegos del estudio CD Projekt RED. Si bien toda la serie gira en torno al trío de Geralt, Ciri y Yennefer, hay un puñado de personajes secundarios que con menos tiempo en pantalla han sabido ganarse un lugar gracias a su relevancia en la historia, su crecimiento a través de las temporadas y, obviamente, la popularidad con los fanáticos.

Vilgefortz de Roggeveen

Vilgefortz de Roggeveen interpretado por Mahesh Jadu.

Vilgefortz es un mago de la Hermandad de Hechiceros cuyos poderes van más allá de la magia. No solo fue criado por druidas sino que durante muchos años fue mercenario y espía y posee una gran habilidad con la espada. Su afición por la política lo llevaron a acercarse a Tissaia para, de esa forma, posicionarse en un lugar de poder luego de la Batalla de Sodden Hill. Este personaje es definitivamente uno de los más intrigantes, ya que esconde muy bien sus intenciones a lo largo de la serie y no es hasta el final del episodio cinco de esta temporada donde entendemos quién es verdaderamente.

Interpretado magistralmente por Mahesh Jadu, Vilgefortz demuestra un abanico de emociones que sin lugar a duda ponen al espectador en una posición de empatía, sobre todo en su relación con Tissaia. Él constantemente intercede por ella y juega el papel de la pareja ideal que siempre brinda apoyo, pero no son más que discursos fríamente calculados para poner en marcha su plan. Si bien no sabemos aún cuáles son sus intenciones, es un personaje a tener en la mira.

Reina Calanthe

La Reina Calanthe de Cintra interpretada por Jodhi May.

La Reina Calanthe de Cintra, más conocida como “la Leona”, es una gobernante fuerte y carismática. Este personaje tiene una presencia enorme cada vez que está en pantalla -en gran parte gracias a la actuación de la actriz Jodhi May- y una de las características que más hacen que destaque es que se trata de una verdadera guerrera con todas las letras.

Estamos acostumbrados a ver a la monarquía formar parte de las guerras accionando siempre desde el lado político, moviendo los hilos sin “ensuciarse las manos”, pero ella no solo cumple y sigue ese juego, sino que además ama estar en el campo de batalla luchando codo a codo con sus soldados. No teme mancharse con la sangre de sus enemigos, de hecho lo disfruta bastante. Es ella quien lidera a sus tropas en la batalla de Cintra, demostrando el valor que usualmente no se le atribuye a personajes femeninos y en su momento final, es tal su orgullo que prefiere (ya verán) antes de caer a manos de los invasores.

Calanthe es multifacética y hermosamente compleja. Dividida entre el querer y el deber, reina con mano dura siempre, pero aún en esos momentos se pueden reconocer trocitos de su humanidad que la hacen vulnerable. No deja de hacer lo que le da la gana todo el tiempo, es extremadamente directa, no le teme a nadie e incluso encuentra espacios para ser graciosa.

Vesemir

Vesemir interpretado por Kim Bodnia.

El maestro de Geralt y los otros jóvenes brujos en Kaer Morhen. No se trata solo de un brujo altamente experimentado, sino también de un alquimista encargado de descubrir todo lo que necesitan saber sobre las criaturas mágicas a las que se tienen que enfrentar constantemente. Su presencia en la vida de Geralt ha dejado una marca indeleble ya que fue una figura paterna para nuestro brujo favorito. A pesar de mostrarse estoico y a veces muy directo, es solidario e incluso -de vez en cuando- deja ver pequeños destellos de cariño, sobre todo con Ciri. Vesemir demuestra una gran preocupación y aprecio por la princesa, cuidándola como si se tratara de una de los suyos, a pesar de ser consciente del riesgo que eso implica.

Vesemir tiene además un pasado repleto de desafíos y sacrificios que se van revelando con la trama, lo que hacen que sea imposible no terminar queriéndolo. Si bien de joven demuestra ser egoísta y demasiado confiado, nunca llega a ser desagradable, y aún así siempre está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos.

Como si fuera poco, es interpretado por Kim Bodnia, conocido por su papel de Konstantin en Killing Eve. Un rol magistral que si no han tenido el placer de ver, les recomiendo que lo hagan pronto.

Tissaia de Vries

Tissaia de Vries interpretada por MyAnna Buring.

Poderosa hechicera y maestra en la escuela de magia de Aretuza, donde jóvenes con habilidades mágicas son entrenadas. El desarrollo del personaje de Tissaia a lo largo de la serie es uno de los más completos y sólidos. En un inicio la podemos ver fría, controlada y extremadamente disciplinaria con sus alumnas, pero desde que conoce a Yennefer empieza a tener cambios en su forma de ser. Es así como termina convirtiéndose en una guía y figura materna para Yen. Con el progreso de las temporadas podemos ver a Tissaia pasar de ser serena y autoritaria a vulnerable debido a los dilemas morales que hacen que se cuestione si su verdadero deber es hacia la escuela o hacia sus alumnas y su bienestar. Eventualmente se revela además su deseo de ser madre y la lucha interna que tiene por el poder, dejando expuesto su lado más humano y complejo.

La actriz MyAnna Buring hace un papel maravilloso retratando las capas de Tissaia, mostrando su lado más suave sin abandonar por completo la fachada imperturbable e insensible que el personaje requiere para cumplir su rol en la escuela.

Jaskier

Jaskier interpretado por Joey Batey.

El bardo más carismático que ha sido retratado en televisión. Jaskier -como mencioné- es un bardo que acompaña a Geralt en sus aventuras y a quien le encanta meterse en problemas. Si bien inicialmente se plantea como un personaje que sirve de alivio cómico, su rol en la trama y en la vida del brujo va tomando peso con el pasar de los episodios. Es él el encargado de humanizar a Geralt y de demostrarle la importancia de formar lazos. Incluso en muchas ocasiones se convierte en un guía para las relaciones del brujo con Yennefer y Ciri, a tal nivel que nos deja pensando por qué aún no es parte del trío principal.

La relación entre Jaskier y Geralt es fundamental no solo porque aporta toques de humor, sino porque retrata una dualidad totalmente equilibrada y hermosa de observar. Él es extrovertido, encantador y ama estar rodeado de personas, mientras que el brujo es reservado, serio y solitario. Inicialmente no lo quiere cerca, pero el bardo busca su compañía hasta el cansancio y termina convirtiéndose en amigo, aliado y muchas veces solucionador de problemas, denotando su valor.

Interpretado extraordinariamente por Joey Batey, Jaskier es definitivamente el personaje revelación de The Witcher y el corazón de la serie. Desde ya les aviso que si “Toss a Coin” y “Burn, Butcher, Burn” les parecieron buenas canciones, se les deshará el corazón cuando lo escuchen cantar “I am Enough” en la tercera temporada.

