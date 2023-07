Según pasan los años: la reinvención de la saga Misión:Imposible

Tom Cruise y Hayley Atwell durante la secuencia del tren en 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1'

En el mundo del entretenimiento cinematográfico, la franquicia de Misión:Imposible es una rara avis. Heredera del mundo catódico, logró nombre propio en la pantalla chica para luego reinventarse para las siguientes generaciones en un gigantesco IMAX que agrega elementos a su mitología.

Pero esta saga no es solamente “una obra más de espías”, M:I es ahora el departamento en el que vive Tom Cruise y donde invita a directores, actores y actrices a que lo acompañen mientras oficia de propietario y demuestra por qué se ganó ese lugar.

Claro que no siempre fue así.

Misión:Imposible es diferente porque además se extendió mucho en el tiempo, iniciando su recorrido en 1996 y llegando a nuestros días con promesas de más. En coyunturas donde los géneros se desgastan y las audiencias se disipan, la franquicia que se autodestruye-luego-de-leer-el-mensaje parece oxigenarse cada lustro.

Espero que estén preparados para esta misión, ya que nos vamos a sumergir en el desarrollo de esta saga para entender a qué se debe su persistencia.

Misión imposible (título original en inglés: Mission: Impossible). Se trata de la primera entrega de la serie cinematográfica Misión imposible, que a su vez está basada en la serie de televisión del mismo nombre, creada por Bruce Geller.

Misión:Imposible (1996)

Brian de Palma era un nombre de peso, su visión en Carrie (1976), Vestida para matar (1980), Scarface (1983) o Los Intocables (1987) -por poner algunos ejemplos- lo posiciona como un artista de peso que sabe trabajar para potenciar al máximo a los actores y climas que cada género necesita.

A mitad de la década del noventa se le encomendó la tarea de llevar la serie televisiva a la gran pantalla, explotando los elementos que la hicieron tan reconocida a nivel mundial. Lugares oscuros, intrigas palaciegas, espías, inteligencia, contrainteligencia y un casting de primeras figuras mezcladas con talentos emergentes. Es así que al protagonismo de Tom Cruise (que nos entregó la primera escena icónica de la saga, colgado, intentando no tocar el suelo) se le suman Jon Voight, Jean Reno y Vanessa Redgrave. También aparece Ving Rhames (un conocido de la franquicia) y el tan necesario alivio romántico en tensión permanente.

Cruise ya era una figura pero no del tamaño que es hoy y Brian de Palma era un director de peso con una visión muy concreta, por lo que la película siguió el curso natural: crítica y público celebraron la vuelta a las bases del género de espías, sumando acción pero poniendo el foco en la búsqueda estilística de quién estaba detrás de cámara. Eso de a poco iba a cambiar…

Misión: Imposible 2 (en inglés, Mission: Impossible 2 o M:I-2) es una película dirigida por John Woo y protagonizada por Tom Cruise.

Misión:Imposible II (2000)

Los vidrios del restaurante estallando con peces volando por el aire y la imagen de Tom Cruise colgado de un hilo en una habitación blanca se convirtieron en imágenes recurrentes y parodiadas en la cultura popular de ese momento. Algo así como un adelanto a los memes.

Bajo esta temperatura en el inconsciente colectivo, no tardaría en aparecer una segunda parte para la franquicia. Y se decidió volver al esquema anterior: un director de fuste y mirada fuerte que pueda inocular su forma de ver el mundo en cada uno de los fotogramas.

El elegido fue John Woo, director chino con una gran filmografía en su región y que luego pisó fuerte en Estados Unidos con cintas de acción como Operación Cacería (1993), Código Flecha Rota (1996) y Contracara (1997).

Con Tom Cruise aún en crecimiento, la saga no solamente creció en flow y momentos cool sino que se alejó del verosímil más realista que planteaba la primera parte. Woo no buscaba imitar el estilo del programa de televisión,sino crear una fábula de acción con tonos orientales que se apoyara en el incontrolable carisma del protagonista.

¿Y quién no recuerda el inicio con Cruise colgado de una montaña solo agarrado por sus dos brazos o la innecesaria batalla entre dos motocicletas?

Misión:Imposible II terminó siendo una apuesta donde la visión de su director (con muchas tomas en cámara lenta, palomas volando y explosiones que no respetan las leyes de la física) se impuso apalancándose en el protagonista. Y eso trajo comentarios diversos en aquel tiempo: algunos celebraron el espectáculo de luces, colores y acción, mientras que otros se quejaban del alejamiento de las bases originales.

MIsión: Imposible III (Estilizado como M:i:III) es una película de acción y espionaje de 2006 , dirigida por J. J. Abrams, escrita por Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci, y protagonizando Tom Cruise.

Misión:Imposible III (2006)

Pasó un tiempo entre la segunda y tercera parte, Tom Cruise ya se encontraba en una situación de superestrella (algo que se ve reflejado en el cartel de la película donde su nombre tiene casi el mismo tamaño que el título de la misma) y en la industria estaba dando vueltas una figura que hacía ruido en todo el mundo.

J.J. Abrams había logrado con las series Lost y Alias convertirse en el Rey Midas de los medios, lo que tocaba se convertía en oro. Tom Cruise vio con buenos ojos esto y creyó encontrar el lugar definitivo para posicionar la saga de espías.

Lo primero: un gran villano. Luego de la experiencia en la anterior película (dato de color: el villano Dougray Scott se lastimó durante el rodaje de las escenas de acción, había sido seleccionado para ser Wolverine en X-Men; al no estar disponible llamaron a Hugh Jackman), era necesario alguien al nivel de la primera parte, así que lo llamaron a Philip Seymour Hoffman. Por el bando contrario, se suman Simon Pegg y Michelle Monaghan (que junto a Ving Rhames repetirán en las subsiguientes). Era necesario cargar de nombres para estar a la altura del trabajo interpretativo de Hoffman, a la medida de villanos como Annie Wilkes (Misery), Clarence Boddicker (Robocop) o John Doe (Pecados Capitales).

Los niveles de actuación, humor y acción, sumado a un registro bastante más “realista” llevaron a la saga a su punto máximo de autoconocimiento propio y gusto popular.

Pero no todo es color de rosa: M:I III fue el primer largometraje de Abrams como director y el presupuesto más alto para un novel. Esto llevó a que el rodaje fuera algo complicado y que el responsable detrás de cámara no repita en el siguiente escalón.

Misión imposible: Protocolo fantasma (título original en inglés, Mission: Impossible - Ghost Protocol) es una película de acción dirigida por Brad Bird y protagonizada por Tom Cruise.

Misión:Imposible: Protocolo Fantasma (2011)

Tom Cruise decidió redoblar apuestas, él tenía claro qué hacer: un compendio de escenas de acción con dificultades físicas en las que el actor pondría su cuerpo al estilo Jackie Chan en oriente. Ya no importaba tanto la historia, lo que se hablaba era de las escenas que Cruise realizaba desafiando todos los parámetros.

Y se volvió a apostar desde la dirección.

El convocado fue Brad Bird, que venía de la animación. Los Simpsons, El gigante de hierro (1999), Los Increíbles (2004) y Ratatouille (2007) eran los buque insignia de lo que podía lograr pero no tenía experiencia en live action, algo similar a lo que sucedió con Abrams; era una manera por parte del protagonista de la saga para poder explotar al máximo sus capacidades.

El cuarto eslabón de la franquicia ofrece escenas visualmente increíbles, con imágenes icónicas como las de Tom Cruise corriendo en un edificio envidriado; pero a nivel historia todo parece ser un compendio de secuencias espectaculares sin situación de continuidad.

Y el protagonista de esta historia debía tomar una decisión: la aparición de Jeremy Renner como compañero de fórmula daba a entender la posibilidad de recambio, las grandes sagas comenzaban a depender de una sola persona en la dirección y con cuatro partes en su haber, Misión:Imposible podía perder relevancia. Así que Tom Cruise tomó una decisión (no olvidemos que es el productor también) que cambió el paradigma de la saga.

Mission: Impossible – Fallout (conocida como Misión imposible: Repercusión en Hispanoamérica y como Misión imposible: Fallout en España) es una película de espías y acción estadounidense de 2018, escrita, coproducida y dirigida por Christopher McQuarrie.

Misión:imposible: Nación Secreta (2015) / Misión:imposible: Repercusión (2018)

Christopher McQuarrie y Tom Cruise se conocieron en Jack Reacher (2012), allí oficiaba como director aprovechando la soltura y carisma del actor para adaptar a un reconocido personaje de la literatura a la pantalla grande. El experimento funcionó y la relación se afianzó.

Dos años después volvieron a cruzarse, esta vez con Christopher ejerciendo de guionista en Al filo del mañana (2014) una película de ciencia ficción que volvió a enaltecer la figura de Cruise en la pantalla grande.Tom había encontrado a quien legarle la visión de Misión: Imposible.

Nación Secreta mezcla todos los elementos positivos de la saga, sumando en factores como el humor y un buen trabajo de planos, pero a la vez con un gran conocimiento de estructura audiovisual y manejo de personajes. Mientras que los nudos narrativos tienen mayor cohesión, cada uno de los actores y actrices adquiere una mayor tridimensionalidad.

¿Resultado? Un alto contenido en popcorn para disfrutar de espías, tecnología, grandes escenas de acción y momentos descorazonadores.

Tanta fue la confianza para Repercusión que Christopher McQuarrie se recibió de guionista único (algo que sólo había ocurrido en la segunda parte), demostrando que la salud del binomio director/protagonista estaba en su mejor momento.

Séptima entrega de la serie cinematográfica "Misión Imposible" y la tercera película de la serie dirigida por Christopher McQuarrie. (Paramount Pictures)

Con el estreno de Misión:imposible: Sentencia mortal - Parte 1 podremos comprobar si este nuevo dueto sigue emocionándonos con el mejor cine de acción y espionaje. Mientras tanto, podemos disfrutar del recorrido de las seis películas anteriores, cada una con una visión muy clara y un protagonista de armas tomar que ha logrado ser más-grande-que-la-vida.

Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos.

