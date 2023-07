La versión física de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue la más vendida en Europa durante la primera mitad del 2023

Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo suma un récord más a su larga lista con Tears of the Kingdom consolidándose como el juego más vendido en formato físico de Europa en lo que va del 2023.

Según los datos publicados por la empresa de análisis de mercado GfK Entertainment, la nueva aventura de Zelda y Link superó a Hogwarts Legacy y FIFA 23, los otros dos títulos que completan el podio. Específicamente, dentro de España, Tears of the Kingdom también fue el juego más vendido, pero los puestos entre el título de Electronic Arts y el de Warner Bros. Games. se intercambia.

Último tráiler que Nintendo estrenó antes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el 12 de mayo. El título estará disponible solo para Nintendo Switch.

Las cifran revelan data de Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Suiza, España y Reino Unido. El juego de Nintendo se quedó con el primer lugar en nueve de estos dieciocho países, FIFA 23 en cinco y Hogwarts Legacy tan solo en cuatro.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanzó el 12 de mayo del 2023 de forma exclusiva para Nintendo Switch. En tan sólo tres días, logró vender más de 10 millones de copias a nivel mundial, convirtiéndose en el título de la franquicia que se vendió a mayor velocidad y el juego de la compañía nipona que más rápido se ha vendido tanto en Europa como Estados Unidos.

Seguir leyendo: