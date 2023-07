La película de The Legend of Zelda no está en los planes

Imagen promocional del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, exclusivo para Nintendo Switch

Chris Meledandri, el CEO y fundador de Illumination Entertainment salió a declarar que no hay ningún acuerdo con Nintendo para llevar la franquicia The Legend of Zelda a la pantalla grande.

“No sé de dónde vino eso. Quiero decir, puedo entender cómo la gente asume todo tipo de cosas porque obviamente hemos tenido una gran experiencia trabajando juntos”, comentó Meledandri en una entrevista con The Wrap. “Mi relación con Nintendo ahora incluye estar en su junta directiva, así que entiendo cómo la gente puede asumir esas cosas”.

El trailer de la última entrega de la saga, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nos da una hermosa idea de cómo se podría ver una adaptación de esta gran franquicia:

Último tráiler que Nintendo estrenó antes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el 12 de mayo. El título estará disponible solo para Nintendo Switch.

Por su parte, la reciente adaptación de Super Mario Bros. fue un éxito rotundo. La cinta protagonizada por el plomero más popular del mundo superó todas las expectativas y quedó segunda en la lista de las películas animadas más taquilleras del mundo (con 1.314 millones de dólares). Es por esto que los fans de Nintendo están ansiosos por saber cómo seguirá la alianza entre Nintendo e Illumination y cuál será su próximo proyecto juntos.

