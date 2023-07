Ghost Trick: Phantom Detective – Misterio, detectives y fantasmas

Ghost Trick: Phantom Detective, una nueva remasterización de Capcom

Ghost Trick: Phantom Detective llegará este viernes para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Nintendo Switch y se trata de la remasterización de una aventura gráfica que se lanzó en 2010 y que cuenta con una idea original y una historia más que interesante.

Ghost Trick: Phantom Detective vuelve con una remasterización.

Capcom sigue apostando a relanzar algunos de sus títulos pasados pero, esta vez, no lo hace, como nos tiene acostumbrados en los últimos años, a través de una colección, sino que se trata de la remasterización de un juego único. Ghost Trick: Phantom Detective salió por primera vez en Japón en 2010 para Nintendo DS y iOS. Luego, llegó a occidente pero sus ventas no fueron satisfactorias y ahora buscan darle un nuevo impulso..

Lo primero que quiero decir del juego es que fue creado por Shu Takumi, reconocido por ser director y guionista de la exitosa saga de abogados Ace Attorney. Aunque no hayas jugado o no conozcas estos títulos, si sos un navegante de internet, seguramente te habrás encontrado con algún meme que utiliza imágenes de esta franquicia. Las obras de Shu Takumi destacan por la fuerza de su narrativa y Ghost Trick: Phantom Detective no es la excepción.

Cuando hablamos del género de aventura gráfica nos imaginamos a un personaje caminando por un escenario fijo en donde tendremos que interactuar con los objetos que encontremos y con los personajes en pantalla para que nos den pistas que permitan resolver algún acertijo. En este caso, esto no es así por el simple hecho de que nuestro personaje fue asesinado y es un fantasma.

Una muestra de la jugabilidad de Ghost Trick: Phantom Detective.

Vale aclarar que no voy a mencionar ningún tipo de spoiler ni de manera escrita ni visual ya que todas las capturas para ilustrar la reseña son de los primeros compases del juego y no sugieren nada de la historia. Ghost Trick: Phantom Detective comienza con la escena de un crimen y con nuestro personaje siendo un fantasma espectador de la situación. No recordaremos quiénes somos, quién nos asesinó, ni por qué.

Nuestro objetivo será resolver el misterio de nuestra propia muerte y la relación con los distintos personajes que iremos conociendo a lo largo de la aventura. Esto no será una tarea fácil ya que sólo tendremos una noche para hacerlo porque a la mañana siguiente nuestro fantasma desaparecerá. La historia es realmente atrapante con muchos momentos serios, grandes situaciones cómicas que me hicieron reír y un misterio que se mantiene en vilo hasta el final.

En mi caso, no conocía del título y me encontré con uno de esos juegos que no te deja soltar el joystick porque todo el tiempo querés saber más de lo que está sucediendo. El ritmo narrativo está muy bien llevado a cabo y cada paso que damos parece que nos acerca un poquito a la verdad y, al mismo tiempo, nos aleja porque se abren nuevas posibilidades.

Mantener el misterio en los juegos y producciones con temática de detectives es algo muy difícil y esta obra lo logra con creces. Obviamente habrá sorpresas y giros que cambiarán el rumbo de la trama pero lo que más me sorprendió de todo esto es que no lo hace de una manera tajante sino que los giros narrativos se van dando de forma gradual por lo que siempre podrás sorprenderte un poco más.

Ghost Trick: Phantom Detective tiene interesantes escenas de investigación.

Los personajes también son un punto muy alto del juego ya que están muy bien desarrollados tanto en los diálogos como en sus acciones. Llegaremos a conocerlos a fondo y hasta nos vamos a encariñar con algunos de ellos. En definitiva, todo lo que conlleva el aspecto narrativo del título es un punto muy alto que merece ser destacado.

Alejándonos de este aspecto, vamos a hablar de sus mecánicas. Más allá de estar muerto y ser un fantasma, nuestro personaje tendrá diferentes poderes que podremos utilizar para cambiar los sucesos de la vida real, ayudar a nuestros aliados y resolver distintas encrucijadas. Principalmente, el gameplay se basará en poseer objetos inanimados para realizar acciones con ellos y cambiar el curso de la historia.

Esto quiere decir que no podremos controlar personas pero sí adoptar la forma de los objetos que se encuentren en el escenario para, por ejemplo, encender un artefacto eléctrico, mover una prenda de ropa, abrir una caja entre muchas otras cosas. Toda acción que realicemos desencadenará nuevos sucesos en el mundo de los vivos.

Sin embargo, poseer objetos tampoco será simple ya que tendremos que estar a una corta distancia por lo que, a veces, el objetivo será ver cómo llegamos a determinado lugar sorteando obstáculos del escenario. Para movernos, podremos activar el modo fantasma que pausa el tiempo de la vida real y nos permite deslizarnos entre objetos haciendo conexiones.

La historia de Ghost Trick: Phantom Detective es muy atrapante.

De todas formas, cuando poseamos un cadáver, nuestra principal habilidad será retroceder en el tiempo para regresar cuatro minutos antes del momento de su muerte. Así, podremos ver toda la animación de cómo esa persona murió y salvarla para cambiar su destino. Hacerlo será un trabajo contrarreloj por lo que tendremos que interactuar con los objetos en los momentos justos.

Básicamente, el juego consiste en pasar por distintos escenarios y resolver los desafíos que nos proponen. Las encrucijadas se resuelven de una forma muy lineal por lo que no tendremos mucha libertad para explorar y siempre hay una única forma de resolver los problemas. Por otro lado, las líneas telefónicas serán un punto esencial para este objetivo ya que podremos involucrarnos en llamadas y funcionarán como nuestro medio para viajar entre locaciones.

Solo tengo dos cuestiones negativas sobre el juego y se encuentran en este apartado. Resolver los puzzles termina siendo una cuestión de prueba y error que no siempre se siente muy satisfactorio. Además, a medida que avancemos en la aventura, las secuencias donde tendremos que interactuar serán más complejas. Equivocarte en alguna mínima decisión implica realizar toda la sucesión de hechos desde el principio del nivel, algo muy molesto si le erramos en el último paso.

Más allá de esto, la mecánica es divertida y las secuencias de video, tanto de los asesinatos como de los sucesos que cambiamos, son increíbles y están muy bien realizadas. Si bien tengo esas críticas puntuales, no afectaron negativamente a mi experiencia de juego ni tampoco me hicieron querer soltar el joystick.

Los personajes de Ghost Trick: Phantom Detective son uno de los puntos más altos del juego.

Ghost Trick: Phantom Detective no deja de ser una remasterización del juego original de Nintendo DS y, como tal, trae distintas novedades como una mayor resolución, nuevos desafíos, imágenes inéditas de su desarrollo, un reproductor con su música y hasta un mini juego que es como un rompecabezas. La mayor virtud de este relanzamiento son las animaciones de los personajes que realmente se ven y se mueven muy bien. No pierde la esencia del juego original y se siente fresco y actual para los tiempos que corren.

Quiero hacer una mención aparte para la música que es un valor muy alto de la experiencia, ya que acompaña y se hace sentir en todo momento. Varía según la presencia de distintos personajes, escenario y sucesos del juego y siempre logra destacar para bien. En este sentido, la banda sonora fue remasterizada para esta versión aunque podemos elegir utilizar la original desde el menú de opciones.

Ghost Trick: Phantom Detective se convirtió en uno de los títulos que más disfruté jugar este año y mi análisis lo centré en el juego en sí y no tanto como un relanzamiento, ya que al ser un juego muy lineal, considero que apuesta llegar a un público nuevo y no tanto a ser rejugado por quienes ya lo conocían.

Para cerrar, Ghost Trick: Phantom Detective es una recomendación obligatoria si te interesan las aventuras gráficas o las historias de misterios y detectives. Grandes personajes, un ritmo narrativo que no decae y varios giros narrativos que nos acercan y alejan más de la verdad de quién es nuestro personaje y por qué lo asesinaron.

PUNTAJE: 8.5

Ghost Trick: Phantom Detective sale el 30 de junio para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Lo jugué en PlayStation 5 y pasé la historia en 12 horas.

