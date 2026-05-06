‘Enter the Chronosphere’ retrasa su lanzamiento en Early Access para evitar competir con Subnautica 2

Enter the Chronosphere, de Effort Star

Effort Star y su editora, Joystick Ventures, han postergado la fecha de lanzamiento de Enter the Chronosphere, su nuevo juego de estrategia y acción, debido al sorpresivo anuncio de acceso anticipado de Subnautica 2. El título, que originalmente estaba previsto para el 14 de mayo, llegará a Steam el 25 de mayo con el objetivo de evitar coincidir con uno de los lanzamientos más esperados del año. Ivan Carrillo, portavoz de Joystick Ventures, lo comunicó con humor, admitiendo la fuerte influencia de Subnautica 2 en las decisiones de los pequeños desarrolladores.

Los efectos sobre la industria independiente de videojuegos

La decisión de Effort Star y Joystick Ventures no es aislada. Impacta tanto a los jugadores como a otros estudios independientes, que suelen depender de la visibilidad en plataformas como Steam para lograr el éxito comercial de sus proyectos. En el contexto actual, donde los títulos con gran anticipación pueden eclipsar nuevos lanzamientos, la competencia por la atención del público es intensa.

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El hecho de que Subnautica 2 sea el juego más solicitado en la tienda de Valve ilustra las dificultades que enfrentan los proyectos más pequeños, que deben buscar ventanas estratégicas para mantener a su público. Ivan Carrillo hizo un comentario irónico respecto a esta situación: “No queremos quitarle atención al juego más deseado de Steam”, dejando clara una táctica defensiva cada vez más común en la industria.

La propuesta de Enter the Chronosphere en el género roguelike

Enter the Chronosphere se presenta como un juego híbrido con diversas capas estratégicas. Ofrece una experiencia donde el tiempo permanece detenido hasta que el jugador elige actuar, combinando la intensidad de los juegos bullet hell -en los que múltiples proyectiles llenan la pantalla- con la táctica de los juegos por turnos y la rejugabilidad típica de los roguelike. En su versión de acceso anticipado, los usuarios podrán explorar cinco biomas distintos, cada uno con enemigos, armas, jefes y misiones propias.

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Se promete alrededor de 40 horas de metaprogresión, es decir, avance y desbloqueo continuo de habilidades y contenido en cada partida, lo que aportará diversidad y profundidad sin la rigidez tradicional de las cuadrículas de los juegos de estrategia por turnos. Estarán disponibles tres personajes jugables al inicio: Marcia, la última humana del universo; Urtar, un oso; y Lillypilly, una rana con estilo, cada uno con habilidades únicas.

Enter the Chronosphere, de Effort Star

Retos y ventajas del acceso anticipado

El acceso anticipado de Enter the Chronosphere no solo será crucial para ajustar el equilibrio del juego y recibir retroalimentación de la comunidad, sino también para ganar tiempo en el mercado antes de que el género experimente una saturación de nuevos lanzamientos. El equipo de Effort Star anticipa sesiones de juego que durarán entre 30 y 45 minutos, con desafíos generados de manera procedimental para que cada intento resulte diferente. Además, el juego contará con un centro de operaciones llamado The Starseer, donde los jugadores podrán desbloquear amenazas, habilidades y secretos entre partidas, fomentando tanto la rejugabilidad como la exploración de estrategias variadas.

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Esta decisión de retrasar el lanzamiento, aunque motivada por la competencia, podría terminar beneficiando a Enter the Chronosphere al darle un margen para construir una audiencia fiel sin quedar en segundo plano por la enorme expectación que rodea a Subnautica 2. Sin embargo, resalta una tendencia preocupante: la influencia de los grandes lanzamientos en la industria y la necesidad de que los proyectos independientes encuentren oportunidades para innovar sin ser opacados.