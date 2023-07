5 videojuegos que merecen su remake

Legacy of Kain y más, entre los juegos que se merecen un remake

En el último tiempo vimos salir a la luz una gran tanda de remakes, algunos más exitosos que otros. Esto se debe a que la nostalgia es un gran motor y la industria de los videojuegos lo sabe muy bien. Como soñar no cuesta nada, armamos una lista con cinco elecciones que nos encantaría ver de regreso.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (2003)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy es de los más recientes en la lista

Cada año tenemos nuevos juegos de Star Wars pero aún así ninguno como Jedi Knight: Jedi Academy. En este seremos, por supuesto, un joven padawan pero algo que lo diferenció del resto fue su capacidad de brindarnos, de forma acotada, la posibilidad de personalizar nuestro personaje e incluso un multiplayer divertidísimo que sigue vigente.

Si bien tuvo un relanzamiento en 2020 para ciertas consolas, este juego originario de 2003 posee un dinamismo y versatilidad que los juegos actuales de la franquicia no. En Jedi Academy la acción es la estrella y le vendría muy bien un remake para esos controles que han quedado un poco obsoletos con el tiempo.

Parasite Eve (1998)

Parasite Eve es un gran juego que se ha olvidado

Parasite Eve es una joya que se lanzó en 1998 para PlayStation de la mano de Squaresoft (actualmente Square Enix) y fue producida por nada menos que Hironobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy. Pasó desapercibido en occidente ya que no fue lanzado en varias regiones, pero en Japón fue un éxito de ventas.

La originalidad de este título está en su capacidad de mezclar condimentos de JRPG con survival horror para brindarnos un juego con un gameplay ambicioso mientras nos cuenta una historia de terror y ciencia ficción. Sin dudas un remake sería ideal para que este juego de culto llegue a nuevas audiencias.

The Legend of Zelda: Ocarina of time (1998)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tuvo un relanzamiento en Nintendo 3DS pero no es lo mismo.

Equipo ganador no se toca pero como Nintendo está viviendo una época de tantos éxitos gracias a The Legend Of Zelda no sería descabellado anhelar un remake de uno de sus mejores juegos. Ocarina of Time la rompió en su momento y es parte de una de las franquicias más prolíficas en el mundo de los JRPGs.

Este juego es el primero en 3D de la saga para la Nintendo 64 y uno de los más queridos por los fans. Incluso fue mi primer Zelda, pero es cierto que, aunque tal vez no lo necesite tanto, la gran N podría aprovecharse de un remake para que el nuevo público se acerque a una de las mejores obras de los noventa y de paso jugar un poco más con las líneas de tiempo.

Dino Crisis (1999)

Dino Crisis es el primo lejano de Resident Evil

Otro survival horror de la mano de Shinji Mikami, la mente creativa detrás de Resident Evil, pero con una propuesta un tanto extraña: en Dino Crisis nuestros enemigos no eran zombies ni criaturas traídas de alguna pesadilla bizarra sino que, nada más y nada menos que ¡dinosaurios!

Un juego exitoso en ventas y aclamado por la crítica que nos contaba la historia de Regina, una agente de fuerzas especiales que debía investigar la invasión de ¡dinosaurios viajeros en el tiempo! Más allá de esta premisa divertida, era un juego bastante terrorífico y complejísimo para su tiempo. Tal vez Capcom debería darle un poco de amor y darnos un T-Rex en HD.

Legacy Of Kain: Soul Reaver (1999)

Legacy of Kain: Soul Reaver, una de las mejores historias del gaming

Dirigido y escrito por la gran Amy Henning, una de las mejores guionistas dentro de la industria, Legacy Of Kain tiene el sello de calidad en cuanto a ser una de las sagas de vampiros más interesantes de finales de los noventa. Con excelente jugabilidad en combate, puzzles y exploración, es uno de mis favoritos de PlayStation.

Hace más de veinte años que no tenemos novedades sobre esta franquicia y considerando que el género de vampiros no está en su mejor momento dentro de los videojuegos, Legacy Of Kain sería una gran manera de enaltecer un poco a nuestros amigos chupasangres. Y de paso, me vendría bien para terminarlo ya que mi CD de PlayStation de Soul Reaver está dañado.

