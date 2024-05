Netflix lanzó Nextworld, su parque digital en Roblox con experiencias sobre One Piece y Stranger Things

Netflix presenta Nextworld, un nuevo parque digital en Roblox.

Netflix anunció el lanzamiento de Nextworld, un parque temático digital en Roblox que integra juegos y artículos de producciones basadas en películas y series de la plataforma de streaming, como One Piece, Stranger Things, Rebel Moon y más.

Como así existe Disney World o Universal Studios, el gigante del streaming que revolucionó la forma en que se consumen películas y series buscaba su espacio en este tipo de experiencias, dónde el usuario interactúa con las licencias que ama. Al aprovechar su identidad y filosofía centrada en lo digital, era lógico y acertado que Netflix creara un parque digital en una plataforma como Roblox.

Se trata de una experiencia interactiva donde los jugadores pueden explorar diversas áreas y juegos basados en franquicias importantes como Stranger Things: Escape from Hawkins High, Rebel Moon: Outskirts Battles y One Piece: East Blue Brawls, entre otras novedades. Cada área está vinculada a una versión beta de un juego de Roblox.

En cada uno de estos mundos vamos a contar con la compañía de un personaje especial de la franquicia correspondiente, como Jimmy de Rebel Moon, Dustin de Stranger Things y Luffy de One Piece. Además, Nextworld ofrece varios minijuegos basados en otras producciones, como Is it Cake? y Cobra Kai.

Netflix Nextworld, en Roblox.

Los jugadores deben explorar a fondo este parque digital para encontrar diversos objetos y dispositivos de sus programas y películas favoritas y así decorar su Fan Pod, su espacio privado donde pueden disfrutarlo en solitario o con amigos.

Además, cada desafío dentro de Nextworld otorga dinero que pueden canjear para obtener artículos más difíciles y exclusivos. El usuario también tiene la posibilidad de crear sus propios objetos de forma gratuita, desde una bandera de One Piece hasta una cabeza de peluche de un Demogorgon.

Por otro lado, los usuarios pueden asistir a eventos como estrenos o organizar watch partys para ver sus producciones favoritas juntos en Streamship, el centro de operaciones que nuclea Nextworld. Asimismo, Tudum Theater constantemente comparte contenido sobre los últimos lanzamientos y propuestas para los jugadores.

Nextworld ya se encuentra disponible para recibir a todos los usuarios, anticipando el evento Jurassic World: Chaos Theory, que llegará con su primera actualización el 17 de mayo.