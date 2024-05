Entrevistamos a L1m0n4d4 y Motumbo, miembros del equipo Team Cruelty de Rainbow Six Siege

Team Cruelty.

A finales de abril se disputó la Final Four de Rainbow Six Siege que reunió a los cuatro mejores equipos de la región de Latinoamérica. El equipo de México, Team Cruelty, fue quien se quedó con el torneo lo que le dio la clasificación a la BLAST R6 Major Manchester 2024, competición que tendrá a los mejores equipos del mundo y que se llevará a cabo desde el 16 hasta el 26 de mayo.

De manera exclusiva, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Julian “L1m0n4d4″ Gonzalez, coach argentino de Team Cruelty, y a José “Motumbo” Abad Cruz Diaz, jugador méxicano del equipo. Ambos comentaron cómo vivieron la Final Four y sus expectativas de cara al primer Major del año.

—Pasaron muy pocos días desde que se coronaron campeones del Final Four y falta muy poco para el Major de Manchester. ¿Cómo están viviendo este momento intermedio?

L1m0n4d4: —En el corto plazo uno no termina de caer en que salimos campeones, que nos fue tan bien y que ya vamos a escalar a un torneo de ese nivel. Estamos muy contentos con todo, imaginándonos allí compitiendo con el máximo nivel posible.

Motumbo: —Apenas acabó la final yo ya quería otra vez jugar y competir. El major está a la vuelta de la esquina y lo estamos esperando para volver a jugar.

—¿Por qué Team Cruelty salió campeón? ¿Cuáles consideran que son sus fortalezas?

L1m0n4d4: —Somos un equipo muy unido con una real amistad donde se junta mucha habilidad dentro del juego y mucha coordinación de amigos. Entre los jugadores se conocen mucho y eso hace que todo el trabajo que hacemos salga el doble de bien. La unión es nuestra fortaleza.

Motumbo: —Fuimos campeones porque nosotros queríamos ganar muchísimo más que nadie, nunca nos rendimos ante todas las adversidades que tuvimos y logramos seguir adelante.

—Más allá del talento que tienen como jugadores profesionales, ¿cómo trabajan desde el grupo todo lo relacionado a lo mental?

L1m0n4d4: —Todos los esports tienen más de un 50% que ver con lo mental, con aguantar la presión y semejante nivel de profesionalidad. El nivel lo tienen todos, ya sea tu equipo como los rivales que te enfrentas. El juego se define por detalles y en estos detalles está lo mental que te permite dar vuelta partidas y salir adelante en situaciones adversas. Es importante que los jugadores entiendan que ellos pueden pero que necesitan despertarse en momentos puntuales y hacer las cosas que entrenamos bien.

Motumbo: —Trabajamos mucho lo mental y viendo las repeticiones nos dimos cuenta que nosotros al estar abajo en el marcador nunca nos veíamos mal, nunca nos rompimos. En cambio, en cuanto nosotros nos ponemos arriba o empezábamos a ganar rondas, los equipos rivales ya no hablaban. Creo que el mental fue nuestra mayor ventaja y lo que nos hizo ganar.

—En la BLAST R6 Major Manchester se reúnen los mejores equipos y jugadores del mundo. ¿Hay alguno en específico al cual se quieran enfrentar?

L1m0n4d4: —FaZe Clan es el mejorcito de todos por lo que si le ganamos ya estamos demostrando mucho más de lo que queremos demostrar realmente. Es un equipo brasileño que salió invicto de su liga y es de los mejores. Como argentino y habiendo jugado toda mi vida contra equipos brasileros, yo querría ganarle a ellos. Como equipo, queremos ir a demostrar que podemos derrotar a cualquiera y vamos a por todos.

Motumbo: —Veo a los rivales como un paso a la vez. Nos tenemos que preparar para enfrentar a cualquiera y nuestra meta es ganarles uno a la vez hasta llegar a la final.

—¿Cómo está la escena de Rainbow Six: Siege en la región?

L1m0n4d4: —Hay mucha diferencia entre regiones con respecto al nivel, Brasil y Norteamérica están más avanzados que el resto y nosotros tenemos la ventaja de tener a Estados Unidos cerca, ya que jugamos amistosos y entrenamos contra ellos todos los días. LATAM Norte tiene esa ventaja y LATAM Sur hace lo mismo pero con equipos brasileros. La combinación de los entrenamientos con Brasil y Norteamérica hacen que los mejores cuatro equipos que disputaron la Final Four en Monterey tengan mucho nivel acorde al Major.

Motumbo: —Nuestra liga es cada vez más competitiva, obviamente algunos equipos son más fuertes que otros pero el nivel de dificultad va aumentando.

—Algo muy lindo que tuvo la Final Four que ganaron es que los enfrentamientos fueron en LAN por lo que siempre tuvieron a sus rivales enfrente. ¿Cómo lo vivieron?

L1m0n4d4: —Me encantó la idea de que el torneo sea en LAN y el poder desquitarte con los rivales enfrente después de una ronda o varias en las que te vienen gritando. Me parece excelente la idea, porque invita a que haya más emoción en un solo partido y no que sea online donde no podes ver a tus rivales por lo que no se siente la excitación de ganar alguna ronda.

Motumbo: —El Final Four fue mi primera vez en LAN y tenía muchas dudas, pero me sentí muy cómodo desde el principio. Que te griten los otros equipos hacen que te motives mucho más y quieras ganar la siguiente ronda y la que sigue y la que sigue hasta romperlos mentalmente.

—¿Cuál es el origen de sus nicks?

L1m0n4d4: —El mío es muy simple, tenía que elegir un nick hace mucho tiempo y siempre los elegía por distintos juegos o cosas que me gustaban. Y me gusta el limón, la limonada, ponerle limón a la milanesa, pollo o pescado así que surgió el nombre con un amigo de ponerme así y así quedó.

Motumbo: —El mío solamente busquenlo en Google, no puedo decir más.

—Limo, ¿En qué momento decidiste dedicarte al coaching en Rainbow Six: Siege teniendo en cuenta que sos muy jóven?. Y Motumbo, ¿cómo evalúas el trabajo de Julián como Head Coach del equipo?

L1m0n4d4: —Empecé hace cuatro años mirando cómo jugaba uno de mis mejores amigos que está en la escena todavía y, en ese momento, había muchos jugadores que querían dedicarse profesionalmente. Mis comentarios sobre el juego le resonaron en la cabeza a mi amigo y me dijo que faltaba staff técnico y que mi participación desde afuera podía ayudar. Desde ahí fue probar haciendo distintas cosas como coaching, analista, guiándome y aprendiendo cómo mejorar.

Motumbo: —No tenía el gusto de conocer al Limo hasta que llegué a Team Cruelty y a mí se me hace una muy buena persona y un muy buen coach. Es un entrenador que te deja jugar, está abierto a la opinión y te da libertad y confianza como jugador. Es un coach muy completo y el mejor que he tenido.

—Para cerrar, ¿qué mensaje les gustaría dejarle a los fanáticos, familia y amigos que seguro los apoyaron durante todo este tiempo como así también a otros jugadores que quieran dar sus primeros pasos en los esports?

L1m0n4d4: —Agradezco a mi familia que seguro van a ver esta nota porque siempre miran Infobae y un mensaje para los argentinos y los gamers que quieran empezar, siempre se puede empezar en el juego que les guste. Pero que tengan en cuenta que es mucha dedicación y es lo mismo que tener un trabajo, nada viene gratis, nada viene fácil en la vida. Algunos de los chicos del equipo llevan más de cinco años trabajando y recién ahora se empezaron a dar las cosas. Yo vengo de perder dos finales y es meterle mucho trabajo y dedicación a lo que te gusta que al final da sus frutos. A todos los que quieran empezar, los animo a que no bajen la cabeza y que es puro trabajo lo que hay que hacer y se puede salir adelante.

Motumbo: —Le mando saludos a toda mi familia, a mi mamá y hermano que siempre están apoyando y viendo todas las partidas e información que sale de nosotros. También mandar un mensaje a todos los que juegan en consola, que se animen a pasar a PC y competir. Yo no quería hacerlo y es la mejor experiencia que me he llevado. No me he arrepentido y nunca me voy a arrepentir de todo esto y lo que estoy logrando. No es solo venir a jugar, es darle dedicación, es más que un trabajo, es como mi vida.