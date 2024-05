El Oso: la tercera temporada estrena su primer Teaser Tráiler y anuncia su fecha de lanzamiento

La aclamada serie de FX, The Bear, trata sobre la comida, la familia y la locura de la rutina. Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible por igualar su intensidad. Su búsqueda de la excelencia culinaria les lleva a nuevos niveles y pone a prueba los lazos que mantienen unido al restaurante.

En los últimos años, El Oso (The Bear) ha emergido innegablemente como una de las series más populares y comentadas. Ahora, las cocinas están listas para volver a abrir sus puertas, ya que FX ha lanzado el primer Teaser Tráiler de la muy esperada tercera temporada, junto con su fecha de estreno.

El nuevo lote de episodios está programado para estrenarse el 27 de junio a través de Hulu en Estados Unidos. Para América Latina, se espera que la temporada esté disponible en Star+, aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento específica. Por otro lado, en el breve adelanto, los espectadores pueden vislumbrar al dueño del restaurante, Carmy Berzatto, preparándose en las primeras horas de la madrugada para abrir su establecimiento en la bulliciosa ciudad de Chicago. Informes sugieren que la nueva temporada explorará los desafíos que enfrentan los chefs a medida que sus carreras culinarias alcanzan nuevas alturas.

El Oso hizo su debut en 2022 con modestas expectativas y una campaña publicitaria mínima, pero rápidamente se convirtió en un éxito instantáneo. La serie sigue el viaje de un talentoso chef obligado a hacerse cargo de un restaurante familiar después de sufrir una trágica pérdida, fusionando drama con elementos cómicos. Con su recepción positiva, se dio luz verde a una segunda temporada que se estrenó en 2023, consolidando a El Oso como una favorita entre el público y obteniendo nominaciones en prestigiosas ceremonias de premios como los Emmy, Globos de Oro, Independent Spirit Awards y Screen Actors Guild Awards.

The Bear - El Oso - FX

Creada por el cineasta Christopher Storer (Bo Burnham: Make Happy), El Oso cuenta con un elenco estelar que incluye a Jeremy Allen White (Garra de hierro), Ayo Edebiri (Bottoms, Intensamente), Ebon Moss-Bachrach (Fringe, Los cuatro fantásticos), Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher) y Oliver Platt (Línea Mortal), entre otros.

A medida que la cuenta regresiva para el 27 de junio comienza, El Oso no es la única producción televisiva anticipada que se estrenará durante el mes. Los espectadores también pueden esperar el estreno de The Acolyte, una nueva serie de Star Wars, la segunda temporada de La Casa del Dragón (House Of The Dragon) y la cuarta temporada de The Boys. Junio se perfila como un mes emocionante para los entusiastas de la televisión en todo el mundo.