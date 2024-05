Entrevistamos a Golda Rosheuvel, Ruth Gemmell y Adjoa Andoh, estrellas de la serie Bridgerton

"Bridgerton" explora la evolución de amistad a romance de Penélope Featherington y Colin Bridgerton en su tercera temporada. (Créditos. Netflix)

Bridgerton es una producción televisiva de Netflix creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, la visionaria detrás de Grey’s Anatomy. Inspirada en las obras literarias de Julia Quinn, la serie nos transporta a la elegante y controversial sociedad de la Regencia inglesa, donde los enredos, secretos y romances son moneda corriente entre las familias aristocráticas de la época.

La historia principal sigue el recorrido de la familia Bridgerton, cuya primera temporada se centra en la vida de Daphne Bridgerton durante su debut en la sociedad londinense en busca de un matrimonio ventajoso. La serie va más allá de los límites del amor y el deber al abordar temáticas como las expectativas sociales, nuestras verdaderas pasiones y las presiones familiares, explorando así las complejidades de la vida en la alta sociedad de principios del siglo XIX. Golda Rosheuvel, Ruth Gemmell y Adjoa Andoh charlaron con nosotros y nos contaron cómo es volver en esta nueva temporada.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción.

Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de conversar con Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh y Ruth Gemmell sobre la nueva temporada de Bridgerton. En esta ocasión, compartieron su experiencia al regresar al set, reunirse nuevamente con sus personajes en la tercera temporada y nos adelantaron qué podemos esperar en los próximos episodios.

—Gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Quería preguntarles, en primer lugar, ¿cómo fue para ustedes reencontrarse con sus personajes? Porque ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde está parado cada uno de ustedes?

Ruth Gemmell: —Bueno, es encantador volver a estar juntos ahora. Por supuesto, cuando lo estábamos haciendo, estábamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Hacíamos Queen Charlotte y Bridgerton, así que ya éramos amigos, Así que todos necesitábamos un poco de descanso. Ha pasado un poco de tiempo, así que es realmente encantador volver a estar juntos ahora. Sí, realmente encantador.

Adjoa Andoh: —Lo cierto es que es realmente instructivo ver el apetito por la tercera temporada porque tenemos la primera temporada, la segunda temporada, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, y luego la tercera temporada. Así que este es como ese momento de “¡Vamos, vamos, vamos! De acuerdo, aquí está”. Ha sido genial ver que la gente quería ver la tercera temporada, que la gente la ha estado esperando, que hay un deseo por ella, un amor por ella, y querer tenerla de nuevo en la vida de la gente. Así que es una serie encantadora para hacer, un sentimiento encantador. Sí, definitivamente.

Golda Rosheuvel: —Estoy de acuerdo.

—Perfecto. Lo que a mi me encanta es que al ver la serie, a veces miro la pantalla y grito cosas como, “No, ¿no te das cuenta de eso? ¡Dale un beso ahora!”. Tiene ese efecto. Quería saber si ustedes leyeron los libros primero o simplemente leen el guión y cuáles fueron sus reacciones mientras lo hacían.

Ruth Gemmell: —Yo leí todos los libros justo al principio, cuando hicimos la primera temporada, y luego, como hay un poco de licencia artística con cómo adaptamos, tomamos la historia, nos basamos en ella y la hacemos a nuestra manera. Por eso, automáticamente las cosas cambian de esa manera. Entonces ya no me guío por los libros de la misma manera, pero sí recurro a ellos porque me resultan útiles para ver cómo me siento con respecto a ciertos personajes y cómo se sienten ciertos personajes con respecto a mi, porque la historia siempre va a estar basada en la historia del libro, pero el mundo de esa historia cambia. Intento ser lo más fiel posible al personaje y dejo que los guiones determinen lo demás. Sí.

Golda Rosheuvel: —Yo tengo un trabajo interesante… o un viaje interesante, debería decir, porque la reina no es un personaje de los libros, es un personaje completamente nuevo. Así que el guión es como mi Santo Grial, junto con el mundo que se crea dentro de esos guiones y las relaciones que la Reina tiene con los personajes de esos guiones. Así que para mí, esa es mi forma de entrar en el mundo. Los libros no los he leído, y me dijeron al principio que no necesitaba leerlos porque no era algo que fuera a ser relevante para mi personaje.

Adjoa Andoh: —Creo que para mí, ya que Shonda se apoya en los libros y luego les da su propia vuelta de tuerca… Lady Danbury en los libros no es de descendencia africana. Entonces, hay una característica diferente de quién es en parte Lady Danbury con ese origen diferente. Creo que ella todavía… Ella ama a los niños de la manera que ama a los niños. Ella ama a Violet en la forma en que ama a Violet. Y todo ese… Ese amor que tenemos con Lord Ledger es realmente fantástico porque esa es la condición. Pero creo que para mí, estoy probablemente entre Ruth y Golda. Hay un poco de… hay un poco de toque de Shonda más lo establecido por Julia.

—Y para terminar, sé que hay muchos grandes besos en esta serie. Estuvimos hablando ayer con Nicola y Luke sobre escenas de besos en diferentes series o películas. ¿Tienen alguna escena de beso favorita que recuerden de alguna película o alguna serie?

Adjoa Andoh: —Sí, yo tengo. Maldición, ¿cuál es esa película? Con… Con… Kristen Wiig… Sobre bodas… ¡Bridesmaids!

—Sí, me encanta Bridesmaids.

Adjoa Andoh: —Creo que en realidad no hay un beso, pero es ella y su mejor amiga… Que es la actriz afroamericana Maya Rudolph. En realidad no se besan, pero son mejores amigas y se frotan chocolate por toda la cara y se acercan como para besarse. “Te quiero” “No, yo te quiero más”. Y tienen chocolate en la cara. Me encanta porque es como si se estuvieran portando sexy, pero es algo tonto, y sus caras están cubiertas de chocolate y son mujeres adultas.

Ruth Gemmell: —De acuerdo, la mía es una completa evasión de la pregunta. Es Cinema Paradiso, porque las… Las películas fueron todas censuradas y quitaron los besos, pero pusieron todos los clips juntos, así que hay un largo reel solo de besos. Ese reel es mi respuesta.

Golda Rosheuvel: —Voy a decir que no tengo ni idea de otras cosas. Voy a hablar de Bridgerton y de las experiencias sexuales de esta temporada para nuestros jóvenes amantes. Me parecieron increíbles.

Adjoa Andoh: —Me encanta el carruaje.

Golda Rosheuvel: —Sí, bastante increíbles en la forma en que pude identificarme con ellas. Incluso los besos en el carruaje. Después de que sucedieron, yo pensaba “esto es realmente genial”. Yo… Yo lo entiendo. ¿Sabes a qué me refiero? Entiendo la conexión emocional con eso y el tipo de… Cuando salen del carruaje y están como “¿Sucedió eso? Dios mío, mejores amigos haciendo… ¡De acuerdo, bien!”. Se siente tan real y tan honesto. Me pareció que era divertido. Y la forma en la que ella dice “Puede que nunca me besen. ¿Podrías hacerlo por mí?” Y su mejor amigo dice “De acuerdo”. Y el final es la última toma de él pensando “Aguarda un minuto, ¿qué fue lo que pasó?” Es como… es tan real.

—Sí, completamente.

Golda Rosheuvel: —Ya sabes, es algo sincero. Y yo pensaba, “esto es realmente genial”.

—Me encanta y me encanta la serie, así que muchas gracias por el tiempo de nuevo y felicitaciones por esta tercera temporada.