Naughty Dog festejó la llegada de Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PC

Naughty Dog anunció el lanzamiento de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, el primer juego del estudio que tiene su versión de PC después de 38 años desde la creación del espacio. “Esto representa un momento crucial para nosotros, una oportunidad de mirar hacia adelante y ampliar la forma en que desarrollamos los juegos”, contó Christian Gyrling, vicepresidente del estudio.

Al parecer, esto podría ser solo el comienzo de un camino que podría abrir la posibilidad que muchos otros títulos bajo el ala de Naughty Dog comiencen a aparecer en este formato. Para la colección de Uncharted, Gyrling aclaró que rediseñaron el aspecto visual para “estar a la altura de los lanzamientos modernos de PC” y que los títulos de la colección no fueran totalmente asincrónicos a las expectativas de los nuevos jugadores y jugadoras.

(Foto: PlayStation)

“Estamos asentando las bases para que el estudio ofrezca juegos de alta calidad en PlayStation 5, con la opción de un lanzamiento en PC también, con la comprensión de cómo atender las diferentes necesidades de ambas audiencias ahora y en el futuro. Uncharted: Legacy of Thieves Collection ha creado una tremenda base de tecnología y aprendizajes que solo beneficiará a nuestro futuro desarrollo”, explicó el representante.

Según el vicepresidente, uno de los trabajos que más le entusiasma al equipo es conseguir remasterizar The Last Of Us Part I para PC, aunque no especificó si existían planes reales para emprender la tarea. Por lo pronto, y dependiendo del éxito del Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Naughty Dog está concentrado en perfeccionar sus experiencias para llegar con sus clásicos al público que todavía no ha vivido sus propuestas de aventura.

