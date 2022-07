Return to Monkey Island: el diario original de Ron Gilbert predijo la reacción de los trolls

Return to Monkey Island

A solo días de la publicación de gameplay de Return to Monkey Island, Ron Gilbert anunció que cerraría los comentarios en su diario web de desarrollo debido al volumen masivo de ataques personales. El creador de la franquicia alegó que la respuesta tóxica de algunas personas lo obligó a alejarse del contacto con el público mediante esa vía: “No voy a postear más sobre el juego. Me han arrebatado la alegría de compartir sobre su evolución ”, escribió.

Las críticas hacia la nueva edición de la franquicia están mayormente relacionadas con el estilo estético que ilustra el lanzamiento, uno de los elementos que más se debatió al publicarse el primer vistazo del regreso luego de 12 años.

“Voy a cerrar la sección de comentarios. El público está simplemente siendo malicioso y estoy teniendo que eliminar ataques personales. Es un juego maravilloso y todos quienes trabajaron en él están orgullosos de ello. Pueden jugarlo o no, pero no arruinen la experiencia para el resto”, declaró Gilbert.

En el diario que Gilbert llevaba sobre el juego se explicaba cómo habían decidido -junto a Dave Grossman- tener otro tipo de acercamiento estilístico. La intención principal era refrescar la franquicia y poder acercar la experiencia tanto a nuevos como viejos jugadores.

“No queríamos hacer un juego retro. No quería que Return to Monkey Island fuera solo un juego retro, quería seguir haciendo avanzar a Monkey Island porque es interesante, divertido y emocionante. Es lo que siempre han hecho los juegos de Monkey Island”, explicaba en su blog creado originalmente en el 2004.

Return to Monkey Island

Los posteos del creador habían intentado salvaguardar la respuesta de aquellas personas que tienen la tendencia a ser más conservadoras en tanto a sus franquicias favoritas, e inclusive intentó destacar que el cambio tenía relación a destacar la presencia de un clásico en una nueva era del gaming.

“Return to Monkey Island puede no ser el estilo artístico que querías o esperabas, pero es el estilo artístico que yo quería. Es irónico que las personas que no quieren que haga el juego que quiero hacer sean algunos de los fanáticos incondicionales de Monkey Island. Y eso es lo que me entristece de todos los comentarios”, había descripto en su blog, el cual no recibirá más actualizaciones por el momento.

