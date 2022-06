Así fue la Nintendo Direct Mini: Return to Monkey Island, Persona, Disney Dreamlight Valley y más

Trailer de la nueva propuesta de Square Enix

Nintendo cerró el ciclo de la “No-E3″ con un directo especial donde anunció más de 25 juegos que serían publicados para la Switch . Entre estos títulos se encontraron flamantes propuestas de Square Enix, Platinum Games, Sega y lo nuevo de Shueisha Games entre otras sorpresas.

Monster Hunter Rise: Sunbreak es la nueva expansión de Monster Hunter Rise producido por Capcom, el cual tiene fecha de estreno para el 30 de junio. Durante el tráiler que comenzó la galería se mostró que esta nueva faceta de la realidad cazamonstruos tiene una narrativa tenebrosa donde un archidemonio se dispone a invadir y destruir el colorido universo.

El 6 de octubre también llegará a Nintendo Switch el NieR: Automata: The End of YoRHa Edition, el cual incluirá nuevos modos y contenido exclusivo para la consola de la empresa japonesa. Durante esta historia de la franquicia NieR: Automata, los jugadores y jugadoras se encontrarán en el año 5012 D.C y deberán tomar el rol de los androides 2B y 9S para frenar el avance de los robots YorHA que pretenden invadir la Tierra.

Luego de dos títulos de grandes franquicias, la Nintendo Direct Mini mostró el Lorelei and the Laser Eyes, una experiencia realizada por Annapurna Interactive y el estudio Simogo que estará disponible en 2023. Este indie propone una narrativa impulsada por la resolución de puzzles mientras los usuarios atraviesan por una historia de misterio y arte espeluznante.

Para colores y explosiones de diversión arcade apareció Super Bomberman R2, la secuela de la primera propuesta de Konami para Nintendo Switch. Además de los modos de juego clásicos, esta versión habilitará el modo de 15 jugadores contra uno y la posibilidad de establecer miles de retos con un flamante creador de niveles .

El estudio Dynablaster también marcó su participación en el Partner Direct con una colección de clásicos de Mega Man Battle Network. La propuesta incluye diez juegos de las franquicias, entre las cuales también se encuentran las entregas duales y los extras descargables.

Otra de las sorpresas fue el anuncio de Blanc, un juego artístico de rompecabezas ambientales y cuya narrativa está guiada sin ningún tipo de texto. Exclusivo para Nintendo Switch, la nueva propuesta de Gearbox Publishing tiene fecha para febrero de 2023 e invita a los usuarios a pensar en la aventura de modo cooperativo local y online.

En estreno exclusivo, Little Noah: Scion of Paradise ya está disponible en la eShop como un simpático juego de acción roguelite donde una joven alquimista recorre mapas de plataformas mientras investiga escenarios de ruinas antiguas que cambian con cada nueva partida.

RPG Time: The Legend of Wright es una propuesta distinta de juego de rol de acción. La narrativa se desarrolla en el cuaderno de un joven diseñador de juegos, el cual utiliza todos los elementos que tiene en su banco de escuela para construir una aventura original. El juego estará disponible a partir del 18 de agosto en Nintendo Switch .

Fire Emblem Warriors: Three Hopes anunció su estreno en Nintendo Switch y mostró que abrazó el género mousou para dejar atrás los combates por turnos. Cada protagonista puede enfrentarse a sus enemigos de manera directa y seguirá una historia alternativa ambientada en los icónicos imaginarios de la franquicia.

Shueisha Games, la división de videojuegos de la famosa editorial japonesa Shueisha, mostró al fin parte de Captain Velvet Meteor: The Jump+Dimensions, la primera experiencia del estudio ya disponible en el eShop. El juego sigue a Damien, un joven amante del manga, el cual deberá enfrentar su ansiedad por mudarse de la mano de sus personajes de shonen favoritos.

Square Enix tuvo una participación peculiar donde presentó Harvestella, una narrativa con mecánicas similares al legendario Harvest Moon pero con dinámicas de pelea JRPG. En este mundo aparentemente pacífico, cada jugador y jugadora podrá construir su hogar mientras cumple con misiones para evitar que el caos arrase su pueblo. ¿Será este el primer juego al que la desarrolladora la agregará contenido NFT?

La galería también contó con la participación de los anuncios de la colección de Persona (disponibles el 25 de octubre), Portal: Complementary Collection, A Plague Tale: Requiem (Versión Cloud), No Man’s Sky (disponible el 7 de octubre), Dragon Quest: Tresures, Minecraft Legends, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, la remasterización de Live A Live, Disney Dreamlight Valley (disponible en Switch el 6 de septiembre), Sonic Frontiers, Railgrade, Mario+Rabbids: Sparks of Hope (disponible el 20 de octubre) y el Remake of Pac Man World 2 (disponible el 26 de agosto).

Como joya central exclusiva de la Partner Direct , el estudio de Lucasfilm mostró un adelanto de gameplay exclusivo de Nintendo Switch donde al fin se pudo apreciar la dinámica del nuevo Return to Monkey Island.

Avance De Return To Monkey Island

