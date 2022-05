MSI 2022: Team Aze se enfrentó al mejor equipo de Japón y comenzó el torneo con una derrota

Riot Games

El muy anticipado torneo internacional de mitad de temporada, el MSI 2022 finalmente llegó y transitó su primera jornada con los contendientes en el escenario de Corea. El representante de América Latina, Team Aze, enfrentó al campeón japonés, DetonatioN FocusMe y cayó sobre los 25 minutos de partido en su primer duelo.

La organización mexicana también comparte el Grupo A con el favorito de la LCK, T1 y con el subcampeón de la liga vietnamita (VCS), Saigon Buffalo. No existen oponentes sencillos en la instancia internacional y Team Aze se prepara para su próximo desafío. El Grupo A concluyó con el primer punto para ambos favoritos: T1 y DFM.

Luego de la victoria de T1 frente a los vietnamitas, llegó el duelo del Naipe ante DFM, la segunda serie del día. Si bien representaba una incógnita, las estadísticas favorecían al japonés como el equipo más dominante de su región. El bo1 le dio la razón a los analistas, ya que el duro rival del Naipe brilló en el carril inferior y tomó el control del encuentro con dominio de los objetivos. Sumado a rotaciones exitosas del jungla, la diferencia de oro alcanzó los cinco mil en el mid-game.

Riot Games

Si bien Team Aze logró hacerse con el tercer dragón sin forzar la pelea, no fue suficiente para estabilizar el juego. El momento de quiebre fue cuando DetonatioN FocusMe reclamó la máxima bonificación, el Baron Nashor , que tuvo control completo de la parte superior del mapa con mucha visión e información del rival. Los latinos intentaron sorprender con un movimiento agresivo sobre el minuto 25, pero concluyó con el exterminio del conjunto y el GG para Japón.

“Creo que, a pesar del mediocre y decepcionante resultado de esta primera partida, jugué bien, estuve calmado y concentrado todo el juego”, marcó el jungler del Naipe, Dimitry, sobre el debut del equipo. El costarricense, además, remarcó que hizo su mejor intento y que ya está enfocado en su próxima serie.

El miércoles será un día muy especial para los jugadores: se enfrentarán a T1 y Faker. Muchos de ellos manifestaron que ese cruce se trataría de un sueño cumplido y buscarán dar su mejor papel en el que será su encuentro más desafiante hasta este momento.

En el Grupo B, los brasileños de RED Canids derrotaron a PSG Talon y Royal Never Give Up a Istanbul Wildcats. En el Grupo C, G2 Esports comenzó con ambas victorias. El duelo de Team Aze frente a T1 se disputará este miércoles 11 de mayo, aproximadamente a las 06 MX/CO; 07 CL; 08 AR/UR. Aún quedan cinco partidos por resolver, por lo que el representante de América Latina aún cuenta con amplio margen para dar vuelta el 0-1.

SEGUIR LEYENDO: