Judiciales

Juicio de los Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos sobre cruces de llamados y procedimientos

El debate oral donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesta asociación ilícita y cohecho se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7

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El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con la declaración de nuevos testigos vinculados a la etapa de la investigación centrada en el entrecruzamiento de llamadas y otros procedimientos realizados entre 2018 y 2019.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en una causa que tuvo su origen en los escritos del remisero Oscar Centeno, quien dio cuenta de recorridas que hacía junto a su entonces jefe, el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta, en busca de presuntos sobornos que pagaban empresarios beneficiarios de obra pública. También se juzga a empresarios que figuraban en listados aportados por el financista arrepentido Ernesto Clarens.

11:19 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: a once meses del inicio, se achica la lista de testigos y los arrepentidos siguen en silencio

El debate comenzó el 6 de noviembre del año pasado y desde entonces hubo testigos que ratificaron los sobornos, otros que dijeron haber mentido para no ir presos y hasta un encargado de edificio que se desdijo. Las audiencias avanzan y aún se esperan momentos clave

Cristina Kirchner el día de su declaración indagatoria en Cuadernos Fotografía: Maximiliano Luna
Cristina Kirchner el día de su declaración indagatoria en Cuadernos Fotografía: Maximiliano Luna

A once meses del inicio del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados entre exfuncionarios, empresarios, financistas y choferes por la causa Cuadernos, el listado de testigos se redujo en casi un centenar, los arrepentidos siguen sin hablar ante el Tribunal y aún se espera por testimonios clave y reclamos de careos.

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