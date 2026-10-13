Juicio de los Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos sobre cruces de llamados y procedimientos

El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con la declaración de nuevos testigos vinculados a la etapa de la investigación centrada en el entrecruzamiento de llamadas y otros procedimientos realizados entre 2018 y 2019.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en una causa que tuvo su origen en los escritos del remisero Oscar Centeno, quien dio cuenta de recorridas que hacía junto a su entonces jefe, el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta, en busca de presuntos sobornos que pagaban empresarios beneficiarios de obra pública. También se juzga a empresarios que figuraban en listados aportados por el financista arrepentido Ernesto Clarens.