Judiciales

El juicio por los cuadernos de la corrupción: continúa la acusación que desnuda el vínculo entre empresarios y políticos

El Tribunal Oral Federal N°7 llevará adelante la audiencia número 11 del proceso, centrada en la cartelización de la obra pública con el caso de “La Camarita”

Guardar

El juicio por los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno sigue adelante con la maratónica lectura de imputaciones en su audiencia número 11. En la jornada de hoy martes, los secretarios del Tribunal Oral Federal N°7 recitarán la segunda parte del pedido de elevación a juicio de una de las causas paralelas al expediente principal, que investigó la cartelización de la obra pública, un expediente conocido en los tribunales de Comodoro Py como el caso de “La Camarita”.

El caso investigado por el fiscal Stornelli, con 52 imputados, se centra en el vínculo en torno a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con imputados clave como el financista Ernest Clarens, acusado de organizar el dinero de las coimas.

Lo sigue el empresario Carlos Wagner, el único hombre de negocios de ser parte de la asociación ilícita supuestamente liderada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José Francisco López, el hombre de los bolsos, ex secretario de Obra Pública, hoy preso en Ezeiza.

El supuesto objetivo de esta asociación ilícita: recolectar coimas, con una suerte de club de reparto de proyectos con dinero público, que garantizaba retornos de entre un 3 y un 20 por ciento.

Roggio, Wagner, CFK y De
Roggio, Wagner, CFK y De Vido: los principales acusados de "La Camarita" en la Rosada

CFK, De Vido y Lópéz son los principales acusados políticos en este expediente paralelo, señalados por cobrar 175 supuestos sobornos. Roberto Baratta, acusado de ser el principal recaudador de los pagos, no está imputado en este caso. Entre los empresarios, los principales involucrados son Aldo Benito Roggio y Ángelo Calcaterra.

El pedido de elevación a juicio de esta causa, firmado por el fiscal Carlos Stornelli, tiene 420 páginas de largo. Las confesiones de los principales acusados como López, Clarens, Roggio y Calcaterra, se convirtieron en las pruebas principales de la fiscalía.

En la audiencia del jueves pasado, se leyó el testimonio de Ernesto Clarens, donde, en 2018, recordó que Daniel Muñoz -el fallecido secretario de Néstor Kirchner- le relató la existencia de una bóveda de dinero en una propiedad de El Calafate. También se leyó la confesión de López, preso en el penal de Ezeiza, donde detalló "el listado que le correspondía cobrar a cada empresa” que "era entregado a la Presidenta y a Julio De Vido.

Ernesto Clarens en la grilla
Ernesto Clarens en la grilla de Zoom de la audiencia pasada

La audiencia pasada, que duró casi seis horas, concluyó con la lectura del relato del arrepentido Gabriel Losi, acusado del pago de siete coimas en el caso de “La Camarita”.

La actividad de “La Camarita” atravesó los períodos de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, con una actividad renovada tras la muerte del ex mandatario.

Losi, vicepresidente de Losi S.A, aseguró que Clarens se refería a Néstor Kirchner como “el furia”, que era “un calentón”. Tal como otros empresarios, aseguró haber cedido ante las advertencias supuestamente extorsivas de los emisarios del Poder Ejecutivo, que bloqueaban pagos de obras, entre otras jugadas.

“La empresa no tenía otra salida que atender dicha extorsión, ya que necesitábamos cobrar. Así, las entregas de dinero las hice personalmente, por pedido de mi padre, yendo a las oficinas de Clarens. No tenemos por obvias razones un registro de estos pagos, pero se limitaron a la disponibilidad de efectivo que mi padre poseía. Tampoco se respetó estrictamente el porcentaje exigido, sino que llevábamos en función de las posibilidades”, aseveró Losi, un testimonio incluido en la página 284 del documento firmado por el fiscal Stornelli.

Temas Relacionados

Causa de los cuadernosCuadernos de las coimasCristina Fernández de KirchnerJulio De VidoAldo Benito RoggioAngelo CalcaterraCorrupciónObra Públicaúltimas noticias

Últimas noticias

El juez Aguinsky levantó el secreto de sumario y ordenó medidas para determinar quiénes son los verdaderos dueños de los autos de Pilar

Tras recibir la causa que investiga a los presuntos testaferros del presidente de la AFA, el juez en lo penal económico decidió avanzar con una serie de requerimientos a organismos públicos y privados para reconstruir el entramado patrimonial de los involucrados

El juez Aguinsky levantó el

Una mujer tropezó dentro de una estación de servicio y la Justicia ordenó el pago de una indemnización

El caso abrió debate por el lugar en donde ocurrió el hecho y la condición de cliente de la demandante. La Cámara de Apelaciones ratificó la responsabilidad de la empresa y las aseguradoras, exigiendo el pago de un resarcimiento económico

Una mujer tropezó dentro de

La Justicia falló a favor de una mujer que perdió un vuelo por un corte de calle: le pagarán más de $34 millones

Un juez consideró que la empresa que la trasladaba no adoptó las medidas adecuadas. Aseguró que la compañía falló en su deber de previsión y ordenó compensar a los afectados

La Justicia falló a favor

Casación ratificó la primera condena por trata a través de medios digitales y mantuvo la pena máxima de prisión

El tribunal rechazó el recurso de la defensa y confirmó así la condena a 25 años de prisión contra el responsable de captar y someter a mujeres mediante engaños y amenazas. Una de las víctimas se había quitado la vida luego de ser rescatada

Casación ratificó la primera condena

Ruta del dinero K: Casación habilitó la ejecución de decomisos por más de USD 61 millones

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de Martín Báez y por la UIF y despejó el camino para que continúe la ejecución de los decomisos ordenados en la causa por lavado de activos que tiene condenado, entre otros, al empresario Lázaro Báez

Ruta del dinero K: Casación

ÚLTIMAS NOTICIAS

De romances mediáticos y su

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

Estados Unidos creó 64.000 puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo creció al 4,6%

Moreno: inauguraron un nuevo microestadio y una pileta en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”

Las claves del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares: cómo puede impactar en esas reservas de agua dulce

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos creó 64.000 puestos

Estados Unidos creó 64.000 puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo creció al 4,6%

Diputado boliviano presenta un proyecto de ley que tipifica el bloqueo de carreteras como delito

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

DEPORTES

Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente