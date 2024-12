César Milani presentó un amparo para que le permitan festejar su cumpleaños en un quincho del Ejército

El ex jefe del Ejército César Milani (Télam)

César Milani, exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, presentó un amparo en la justicia federal para que le permitan usar el próximo viernes un quincho de la fuerza para festejar su cumpleaños. En su presentación judicial relató que el Ejército le había dado autorización pero luego se la retiraron por sus críticas al gobierno nacional de Javier Milei y a la gestión de Luis Petri como ministro de Defensa de la Nación.

Milani, quien estuvo preso y enfrentó causas judiciales por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar y por enriquecimiento ilícito en las que fue absuelto, pidió en la justicia en lo contencioso administrativo federal que se dicte una medida cautelar que le permita usar las instalaciones del Ejército para festejar su cumpleaños.

En su amparo, Milani relató que el 10 de junio pasado le solicitó al coronel mayor Pablo Guillermo Plaza, a cargo de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, la reserva del quincho de esa repartición para poder celebrar “junto con camaradas de armas” su cumpleaños el viernes 6 de diciembre, mi cumpleaños. “Esta es una metodología habitual entre oficiales del Ejército, quienes estamos habilitados a usar las instalaciones para eventos sociales”, explicó el ex jefe del Ejército en su presentación a la que accedió Infobae.

“Buenos días mi General. Espero se encuentre bien. Le pido disculpas por la demora pero como ese fin de semana es el abierto de polo tuve que asegurarme. Lo molesto para confirmarle que está disponible el quincho para el día 6 de diciembre por la noche. Ya impartí la orden para que lo reserven a su nombre. Le mando un abrazo”, fue la respuesta de Plaza vía correo electrónico que Milani transcribió en su presentación judicial.

Pero el 28 de noviembre Plaza se comunicó telefónicamente con Milani para decirle que no iba a poder usar el quincho. “Me da aviso de que por mis dichos críticos contra el Ministerio de Defensa, no sería conveniente que realice mi evento en el lugar, y que recibió órdenes específicas para que no se lleve a cabo”, contó.

El ministro de Defensa Luis Petri

“Esta decisión de impedirme el uso de una instalación militar a la cual tengo el pleno derecho de acceso —tal cual lo confirmara el mismo oficial a cargo de su gestión administrativa— no se trata de un acto aislado o desprovisto de contexto, mucho menos. Al contrario, forma parte de una acción concreta y direccionada de parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y su personal subalterno, para imponerme sanciones veladas por mi posición crítica ante su forma de manejo de la cartera ministerial, la cual he venido haciendo pública a través de distintos medios de comunicación y redes sociales, en pleno ejercicio de mi derecho constitucional a la libertad de expresión”, sostuvo Milani en su amparo que patrocina el abogado José Manuel Ubeira, también abogado de Cristina Kirchner.

El ex jefe del Ejército relató que no es la primera vez que le suspenden una actividad. Contó que el general retirado Jorge Vega lo invitó a participar el 28 de noviembre pasado en la formación del arma de ingenieros en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín donde se iba a hacer un reconocimiento a generales y suboficiales mayores que pasaron a retiro y que ascendieron. Pero dos días antes le dijeron que el secretario general del Ejército, coronel Darío Ochoa, dijo que no podía ir por sus críticas al Ministerio de Defensa.

Milani planteó en su amparo que se vulnera su derecho a la libertad de expresión y se lo discrimina por motivos políticos: “Reitero entonces que la actitud del Ejército Argentino en respuesta a las directivas del Ministerio de Defensa (materializado a través de los actos del teniente coronel Plaza y del general retirado Vega) ha vulnerado mi derecho a expresar libremente y sin condicionamiento alguno mis opiniones políticas, sometiéndome consecuentemente a un trato desigual y discriminatorio que no se manifestó en una actividad formal administrativa sino en una decisión ilegítima, transmitida y ejecutada en forma verbal”.