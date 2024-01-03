Judiciales

El fallo completo con el que la Justicia suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei

Las 14 páginas del fallo que se conoció en las primeras horas de la tarde de este miércoles y que aceptó el pedido de la CGT. Se trata del primer freno que imponen los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023

Guardar
El fallo completo con el
El fallo completo con el que la Justicia suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei (Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ)

La Justicia del Trabajo resolvió este martes hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el DNU del presidente Javier Milei. Se trata del primer freno que imponen los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtió el fallo.

La decisión fue firmada por la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, por mayoría integrada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que resolvió frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales. En disidencia, la tercera jueza Dora González decía que el caso había que pasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

EL FALLO COMPLETO

“Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria —per se o por sus derivaciones—, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, se sostuvo en el escrito.

“Sin perjuicio de destacar que al dictarse el decreto de necesidad y urgencia en cuestión no se le fijó fecha de entrada en vigencia, de modo tal que no lo hizo en forma inmediata a su publicación sino de conformidad con lo regulado en los art. 5° y 6° del Código Civil y Comercial, a mi entender los propios considerandos de dicho DNyU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente intentar justificarse en la referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como ’”leyes antievasión’”, sostuvo el voto de Sudera.

Entre otras cosas, el Título IV del DNU que suspendió la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incluye una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio.

En la primera categoría están “los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior; y cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Javier Milei y su gabinete
Javier Milei y su gabinete durante la cadena nacional a través de la cual se comunicó el DNU

En la segunda categoría figuran “la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación”.

Otro cambio del DNU en materia laboral es la modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales: allí se sostiene que “los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Este cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.

En el DNU también se derogan leyes laborales como la 25.323, que duplica las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente. La argumentación que figura entre los considerandos del DNU es la siguiente: “Que el empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y es un hecho demostrado que las medidas estructurales adoptadas por la Ley de Empleo N° 24.013 y por la Ley N° 25.323 no han podido revertir el problema de la informalidad”.

Temas Relacionados

dnucgtúltmas noticias

Últimas Noticias

Indemnización millonaria por accidente en colectivo revela cómo se calculan daños psicológicos y patrimoniales en la Justicia civil

Una mujer demandó a la empresa luego de caer de una unidad por una mala maniobra. El caso expone los fundamentos utilizados por un tribunal de la provincia de Buenos Aires para determinar montos y porcentajes de incapacidad tras un siniestro vial

Indemnización millonaria por accidente en

Avalan el despido de un empleado de mantenimiento tras el hallazgo de una caja de herramientas en un hotel porteño

Un juez desestimó el reclamo del trabajador, tras comprobarse que ocultó una caja de herramientas de un proveedor en la terraza del hotel donde trabajaba. Para la Justicia, el hecho fue suficiente para perder la confianza y justificar la terminación del vínculo laboral

Avalan el despido de un

El Gobierno fundamentará su apelación contra la Emergencia en Discapacidad y prepara su estrategia para dar vuelta el fallo

Luego del revés en el Congreso, donde el oficialismo intentó derogar la Ley N° 27.793, el Ejecutivo define los fundamentos con los que irá a la Cámara Federal de San Martín. En Casa Rosada consideran que atenta contra el equilibrio fiscal

El Gobierno fundamentará su apelación

Una pareja llevó a sus arquitectos a Tribunales por la refacción de una casa en Vicente López

La Justicia falló a favor de los propietarios a raíz de una remodelación defectuosa. Los demandados deberán reintegrar sumas abonadas y compensar el daño psicológico causado por la frustración de la obra inconclusa y los problemas estructurales

Una pareja llevó a sus

Un ciclista voló por el aire tras toparse con una tapa de alcantarilla en el microcentro porteño: ganó el juicio

Un hombre sufrió graves lesiones en un accidente en el cruce entre Viamonte y San Martín. La disputa entre la empresa de agua y la víctima reavivó históricos debates sobre el estado de las calles y la seguridad urbana

Un ciclista voló por el
DEPORTES
Fue una de las figuras

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

Arreglo de 22 partidos y corrupción: el caso por el que un tenista recibió 12 años de suspensión

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

TELESHOW
La foto más íntima de

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

La emoción de Marina Calabró recordar el legado de su padre Juan Carlos: “Él me ayuda a caer mejor”

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Suiza evalúa prohibir las redes

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras