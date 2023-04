El Consejo de la Magistratura aprobó dos concursos, pero no hubo acuerdo por los cargos de Comodoro Py

El Consejo de la Magistratura de la Nación (Maximiliano Luna)

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy dos concursos para cubrir 16 vacantes de jueces primera instancia del fuero civil y no hubo acuerdo en otros 22, entre ellos los de los tribunales de Comodoro Py, lo que generó cruces y reproches entre distintos sectores. Todo ocurrió en el plenario del organismo en el que hubo votaciones cruzadas en las que no se alcanzaron los 13 votos necesarios para aprobar los concursos.

Por unanimidad, los 19 consejeros -encabezados por su presidente Horacio Rosatti- aprobaron dos concursos para 16 vacantes en el fuero civil. Ahora las ternas pasarán al Poder Ejecutivo para continuar el trámite. La última vez que el organismo había avanzado en concursos fue en julio del año pasado, luego todo quedó trabado por disputas políticas y por la pelea entre el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Donde no hubo acuerdos en los restantes concursos que estaban previstos en el plenario, entre ellos los de Comodoro Py y también para vacantes en distintos lugares del país como Formosa, Mar del Plata, General Roca, Posadas, San Martín y fueros de la capital federal del trabajo y penal.

Allí hubo dos sectores bien divididos: los representantes del oficialismo votaron a favor de aprobar todos los concursos y los de la oposición con algunos aliados como parte de los jueces en contra. Hubo otros consejeros -entre ellos Rosatti, el juez Alberto Lugones y los representantes de los académicos Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi- que en algunos casos votaron por aprobar y en otros que no. Así no se alcanzaron los 13 votos necesarios. Lo máximo que se llegó fue a 10.

Entre los concursos más relevantes están cuatro para cubrir vacantes en Comodoro Py, los tribunales por donde pasan las causas de corrupción. Uno de ellos es para lugares en los Tribunales Orales Federales. Ese concurso volvió a la Comisión de Selección porque había que reacomodar las ternas.

Otros dos concursos son para tres lugares en juzgados de primera instancia. Allí el oficialismo y Rosatti votaron por aprobar las ternas. pero los números no alcanzaron.

El tema central es la Cámara Federal de Comodoro Py para ocupar los lugares que hoy son de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri a ese tribunal. El kircnnerismo impulsa desde el año pasado la aprobación de ese concurso pero la oposición no da los votos. Hoy volvió a quedar trabado.

Los tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli)

La novedad fue que Rosatti se excusó de intervenir en ese concurso. Explicó que como juez de la Corte Suprema resolvió el caso en el que dijo que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no eran permanentes y que se tenían que cubrir por concurso público, tal como ordena la Constitución Nacional.

Cuando se terminó la votación de los concursos llegaron los cruces. Primero habló la abogada Marta Fernanda Vázquez. “La palabra que más se repitió fue negativo y no es un buen término sobre todo cuando a diario uno lee, ve y escucha de colegas que estamos acá de que tenemos que sacar ternas. Tenia la esperanza que el saldo fuese sido positivo. Hasta anoche se me decía que había acuerdo para sacar ternas hoy a la mañana solo 2 y sobre 24 concursos. Les pido a mis colegas que reflexiones de la gran tarea y responsabilidad que tenemos para adelante. Acá hay concursos de mas de 3 años en tramite. Tenemos que dejar de lado algunos mandatos”, dijo la consejera en clara referencia a mandatos políticos.

El también abogado Héctor Recalde coincidió. “Estamos dejando muchos vacíos en la administración de justicia. Da una sensación de que se está poniendo palos en la rueda”, crítico.

El juez Diego Barroetaveña levantó su copa de agua y “la veo bastante llena o más o menos llena”. “Para una primera reunión plenaria sacar 16 vacantes es un paso adelante. Todos los que estamos acá o la mayoría sabemos del esfuerzo que hicimos”, manifestó.

El diputado del PRO Alvaro González le contestó directamente a Vázquez. “Llege acá hace un mes. Todo lo que me toca lo he hecho y hemos intentado lograr los concensos necesarios. Lo que la consejera Vázquez reclama que no se trata hoy, lo podrían haber tratado hace un año cuando ella estaba. Imagino que se siente mal desde hace un año. Tal vez el mecanismo no alcanza pero esta en marcha”.

El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade criticó a los jueces del Consejo por la falta de aprobación de los concursos. “Los jueces, incluido el presidente deberían tener un nivel de responsabilidad un poco más grande que el resto porque no solo son sus representantes sino que conocen cuáles son las consecuencias de no designar magistrados”.

