L'Atletico Madrid è stato salvato due volte di seguito: Gündogan non è riuscito a segnare per il Manchester City in Champions League

Atlético Madrid vs Manchester City: il centrocampista İlkay Gündoğan non è riuscito convertire due volte di seguito il primo gol dei «Citizens» nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022 mercoledì 13 aprile, giocata allo stadio Wanda Metropolitano in Spagna.

Entro 30 minuti dal primo tempo, l'Atlético Madrid ha subito l'attacco in abito del Manchester City da una parte all'altra e con una serie di rimbalzi che sono riusciti a difendere in modo efficace e fortunatamente.

L'attaccante del City Riyad Mahrez ha dato un preciso passaggio in profondità per Kyle Walker quando ha raggiunto la linea di base è riuscito a tirare fuori un cross di terra che è finito alla fine del box per l'arrivo di Philip Foden.

Foden ha controllato e ha rinunciato al compagno di squadra İlkay Gündogan che ha tirato e fatto schiantare il calcio sul palo destro della porta dell'Atletico Madrid. Il rimbalzo è stato lasciato a testa e Felipe è entrato, che ha respinto il pericolo.

L'Atlético Madrid ha affrontato il Manchester City per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

L'Atlético Madrid ha fatto parte del Gruppo B della fase a gironi di Champions League insieme a Liverpool, Porto e Milan. I «Colchoneros» si sono qualificati per la fase di eliminazione diretta dal secondo posto della serie. La squadra di Diego Simeone ha eliminato il Manchester United negli ottavi di finale con un punteggio complessivo a favore di 2-1 dopo un pareggio e una vittoria per la minima differenza.

Da parte sua, il Manchester City ha raggiunto i quarti di finale della Champions League dopo aver battuto lo Sporting Lisbona. I «Citizens» hanno vinto il turno di qualificazione e sono stati primi nel Gruppo A insieme a PSG, Lipsia e Bruges.

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone si è schierato con Jan Oblak, Stefan Savić, Felipe, Reinildo, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Antoine Griezmann e João Felix.

Lo stratega del Manchester City Pepe Guardila si è allenato con Ederson Moraes, Kyle Walker, Joao Cancelo, Aymeric Laporte, John Stones, İlkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Philip Foden e Riyad Mahrez.

