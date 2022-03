Lyn May ricordava quando faceva spettacoli per la criminalità organizzata

Lyn May ha ricordato ancora una volta il suo passato di essere stata corteggiata e chiamata a lavorare con persone delle alte élite, così come con criminali che facevano parte del traffico di droga.

Con la sua caratteristica sincerità, quando Lyn May è stata interrogata durante un incontro con i giornalisti sul suo passato di lavoro per i narcotrafficanti e ha riconosciuto che in molte occasioni è stata chiamata a fare spettacoli per le cellule del crimine organizzato.

«Certo. Ho ricevuto inviti da tutto il mondo, trafficanti di droga, presidenti, politici», ha detto la vedette, catturata da Sale el Sol.

Inoltre, ha ricordato che nella sua giovinezza, quando era una delle vedette più applaudite e ricercate del cinema, molti uomini con il potere venivano a farle regali sontuosi perché volevano corteggiarla e darle i migliori lussi. Come ha confessato, in base a ciò che le hanno dato e quanto le piacevano, è stato così che ha scelto i suoi partner.

Lyn May avrebbe sempre offerto spettacoli per i criminali organizzati. Ha anche confessato di aver cantato una volta per «El Chapo» Guzmán a Sinaloa (Foto: Instagram/ @lyn_may_)

Ha anche consigliato agli artisti di ricevere anche regali e proposte diverse da uomini con potere, di accettarli, ma di porre dei limiti per non avere qualcosa in cambio, perché «se cammini sul fuoco, non bruciarti», ha detto. Ha aggiunto che ha sempre evitato situazioni che non vuole che accadano sono quelle persone che dicono loro «sì, ma non quando, perché ho già camminato sul fuoco, ma non mi sono bruciata».

Nel gennaio di quest'anno, la ballerina e attrice ha rivelato che per un po 'era interessata a Chapo Guzman. Ha ricordato che in un'occasione sarebbe stata assunta per fare uno spettacolo in una delle lussuose residenze di Joaquín Guzmán Loera, dove lo aveva incontrato. Anche se voleva avere una relazione con il capo, ha detto che «Kate (Del Castillo) l'ha vinta per me».

La vedette avrebbe conquistato un presidente messicano e diversi politici, che le hanno dato i migliori lussi (Foto: Instagram/ @lyn_may_)

In precedenza, Lyn May aveva confessato che tra le persone venute a corteggiarla c'erano soprattutto politici. Per molti anni ha solo rivelato di essere stata l'amante di un presidente del Messico, ma non ha voluto dichiarare il suo nome fino a qualche tempo dopo la morte dell'ex presidente.

Secondo un'intervista per Imagen Televisión, sarebbe stato José López Portillo a iniziare a fingere quando si era posizionata come una delle più importanti vedette del cinema messicano. Avrebbe incontrato colui che è stato presidente dal 1976 al 1982 e, da quel momento in poi, è iniziato il suo idillio.

La protagonista di Tivoli ha ricordato di avere diversi problemi perché corteggiata da López Portillo, perché, in un'occasione, la first lady Carmen Romano è andata a picchiarla all'interno degli Studios Churubusco a causa del rapporto che aveva con il presidente.

May ha recentemente confessato di aver avuto una relazione con Vicente Fernández (Foto: Instagram/ @lyn_may_ //Cuartoscuro)

«Non sono da biasimare se ha iniziato a mandarmi regali, cose, fiori e mi stava dando la caccia», ha confessato Lyn May nell'intervista. Ha assicurato che l'allora presidente era molto attratto dai ballerini nei film filecas, così ha sposato Sasha Montenegro. Tuttavia, era convinta che sarebbe stata la prima a essere corteggiata da lui. «Le piacevano molto le vedette, ma io sono stata la prima», ha detto.

Un altro dei suoi affari più importanti e che ha recentemente confessato che la sua relazione esisteva è stata con Vicente Fernández. Dopo la morte di Charro de Huentitán, Lyn annunciò per la prima volta che lei e la cantante avevano avuto una relazione molto forte.

Tra le rivelazioni che la protagonista di Bellas de Noche ha fatto in un'intervista per De Primermano, in un'occasione il suo allora marito l'avrebbe vista baciare con Chente e si arrabbiò così tanto da picchiarsi con la cantante.

