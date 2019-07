El senador Kennedy, según sus dichos, se sumergió entre siete y ocho veces para intentar sacar a su acompañante, pero no lo consiguió. Luego volvió a la casa de donde había partido a pie. No le avisó a nadie de lo sucedido. En el trayecto se cruzó con cuatro viviendas en las que podía haber solicitado ayuda. Pero no lo hizo. Al llegar a la casa se metió dentro de uno de los autos estacionados y se recostó en el asiento trasero. Allí quedó unos largos minutos. Luego sin llamar la atención de los demás, logró separar del grupo a sus dos amigos más cercanos (uno de ellos también su primo) quienes además eran abogados. Les contó lo sucedido y entre los tres discutieron los pasos a seguir. Volvieron al lugar del accidente. Ya había pasado más de una hora del hecho. Luego enviaron a Ted a un hotel y los otros dos volvieron a la residencia pero con la precaución de no contarle nada a las cinco amigas de Mary Jo (luego adujeron que si les contaban iban a ir al lago a intentar rescatar a Mary Jo con el riesgo de que en la oscuridad otra de ellas se ahogara). Naturalmente tampoco dieron aviso a la policía.