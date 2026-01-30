Guatemala

Las autoridades de las fuerzas de seguridad en Guatemala efectúan requisa en el Centro Preventivo de la zona 18

Un operativo coordinado involucra recursos policiales y militares con el objetivo de frenar actividades ilícitas, efectuar verificaciones de personas privadas de libertad y registrar espacios dentro del área penitenciaria

Guardar
Fotos: Redes Sociales del Sistema
Fotos: Redes Sociales del Sistema Penitenciario

Un despliegue de la Fuerza Elite de la Dirección General del Sistema Penitencairio, acompañado de Fuerzas Especiales de PNC y el Ejército de Guatemala, busca recuperar el control del sector 11 del Centro Preventivo para Hombres Zona 18 mediante un operativo dirigido a localizar armas y otros ilícitos.

Según información en redes sociales del Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil, como parte de esta intervención, se lleva a cabo un conteo de internos y una requisa exhaustiva en las instalaciones penitenciarias. Además, participan agentes y expertos de diversas unidades de la PNC especializados en apoyo al Sistema Penitenciario.

El operativo se desarrolla en el Preventivo de la zona 18 y responde a la necesidad de restablecer el orden y combatir la presencia de materiales prohibidos en el penal.

El operativo conjunto de las fuerzas de seguridad, se ejecuta la mañana de este viernes después de 12 días de haberse registrado hechos violentos en el lugar de forma simultanea con las cárceles Renovación I y Fraijanes II, hechos que desencadenarán una ola de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil que tuvieron como resultado la muerte de 10 policías.

Fotos: Redes Sociales del Sistema
Fotos: Redes Sociales del Sistema Penitenciario

El Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, fue diseñado para 80 personas, pero en ocasiones ha albergado a más de 600 reclusos, la mayoría integrantes del Barrio 18.

La administración de la unidad enfrenta retos de control debido al hacinamiento y a la influencia de la estructura interna denominada “Rueda del 11″, responsable de la organización interna y de la coordinación de extorsiones y homicidios desde el interior, según los reportes de seguridad.

Durante las requisas en años anteriores, según información pública se han encontrado armas de fuego, granadas, teléfonos móviles, equipos de computación y diversos electrodomésticos. *Información en desarrollo

En Renovación I Escuintla

El 23 de enero un operativo conjunto encabezado por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario irrumpió en la prisión Renovación 1 de Escuintla tras detectar una comunicación ilegal: “Durante la requisa las autoridades han localizado chalecos y radios operadores, objetos cuya tenencia está prohibida dentro de los centros de privación de libertad”, reportó en su momento el Ejército de Guatemala.

La revisión del recinto penitenciario tuvo como objetivo principal evitar la comunicación ilícita desde el interior de la cárcel y fortalecer el control institucional, enfatizó el Ejército.

Dicha acción, orientada a garantizar el orden y prevenir hechos delictivos que puedan planificarse desde los centros carcelarios, según las fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de Guatemalaestado de sitioPolicía Nacional CivilSistema PenitenciarioEjercito de GuatemalaMinisterio de GobernaciónMinisterio de la Defensa Nacional

Últimas Noticias

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por información sobre el guatemalteco Eugenio Darío Molina-López

Un pago de hasta diez millones de dólares está disponible para quienes aporten datos que conduzcan a la localización o sentencia de la persona buscada por actividades relacionadas con tráfico ilegal de estupefacientes

Las autoridades de Estados Unidos

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño que sigue despertando interés regional

La reciente visita de líderes de la región a El Salvador y la adopción de proyectos inspirados en el CECOT reflejan un creciente interés por el modelo de megacárcel como respuesta a la crisis de seguridad y hacinamiento en las prisiones

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño

La importación de arroz en la República Dominicana se desploma un 86.93% en 2025 respecto a 2024

Los datos del Boletín de Comercio de la Dirección General de Aduanas reflejan una fuerte contracción en la compra externa de este producto básico, con repercusiones potenciales para el abastecimiento y la estructura comercial nacional

La importación de arroz en

Shakira hace historia y rompe récords antes de su residencia centroamericana en El Salvador

Shakira se prepara para una serie de conciertos en El Salvador que, además de agotar entradas en tiempo récord, dejarán un impacto económico estimado en 25 millones de dólares

Shakira hace historia y rompe

El presidente electo de Chile llegó a El Salvador para conocer experiencia carcelaria local

La visita de José Antonio Kast contempla encuentros con líderes regionales, revisión de políticas de seguridad en El Salvador y una agenda de actividades económicas y diplomáticas antes de su asunción el 11 de marzo

El presidente electo de Chile

TECNO

Despidos en Amazon: por qué

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

Apple Music sin costo: el paso a paso para activar los meses de regalo

Juegos gratis en Steam 2026: los mejores títulos para descargar sin pagar

Día de San Valentín en Pokémon GO: desafío global, bonus y más del evento

Viuda de Steve Jobs ya utilizó la mitad de la herencia del fundador de Apple: qué hizo con la fortuna

ENTRETENIMIENTO

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “Es muy raro que saliera bien”

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Ethan Hawke cuestionó la influencia de Tom Cruise sobre sus exigencias para las escenas peligrosas

MUNDO

Un destructor de misiles de

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros