Las autoridades de las fuerzas de seguridad en Guatemala efectúan requisa en el Centro Preventivo de la zona 18

Fotos: Redes Sociales del Sistema Penitenciario

Un despliegue de la Fuerza Elite de la Dirección General del Sistema Penitencairio, acompañado de Fuerzas Especiales de PNC y el Ejército de Guatemala, busca recuperar el control del sector 11 del Centro Preventivo para Hombres Zona 18 mediante un operativo dirigido a localizar armas y otros ilícitos.

Según información en redes sociales del Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil, como parte de esta intervención, se lleva a cabo un conteo de internos y una requisa exhaustiva en las instalaciones penitenciarias. Además, participan agentes y expertos de diversas unidades de la PNC especializados en apoyo al Sistema Penitenciario.

El operativo se desarrolla en el Preventivo de la zona 18 y responde a la necesidad de restablecer el orden y combatir la presencia de materiales prohibidos en el penal.

El operativo conjunto de las fuerzas de seguridad, se ejecuta la mañana de este viernes después de 12 días de haberse registrado hechos violentos en el lugar de forma simultanea con las cárceles Renovación I y Fraijanes II, hechos que desencadenarán una ola de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil que tuvieron como resultado la muerte de 10 policías.

El Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, fue diseñado para 80 personas, pero en ocasiones ha albergado a más de 600 reclusos, la mayoría integrantes del Barrio 18.

La administración de la unidad enfrenta retos de control debido al hacinamiento y a la influencia de la estructura interna denominada “Rueda del 11″, responsable de la organización interna y de la coordinación de extorsiones y homicidios desde el interior, según los reportes de seguridad.

Durante las requisas en años anteriores, según información pública se han encontrado armas de fuego, granadas, teléfonos móviles, equipos de computación y diversos electrodomésticos. *Información en desarrollo

En Renovación I Escuintla

El 23 de enero un operativo conjunto encabezado por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario irrumpió en la prisión Renovación 1 de Escuintla tras detectar una comunicación ilegal: “Durante la requisa las autoridades han localizado chalecos y radios operadores, objetos cuya tenencia está prohibida dentro de los centros de privación de libertad”, reportó en su momento el Ejército de Guatemala.

La revisión del recinto penitenciario tuvo como objetivo principal evitar la comunicación ilícita desde el interior de la cárcel y fortalecer el control institucional, enfatizó el Ejército.

Dicha acción, orientada a garantizar el orden y prevenir hechos delictivos que puedan planificarse desde los centros carcelarios, según las fuerzas de seguridad.