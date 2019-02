Desde el arribo a la Gran Manzana, Markle visitó el Museo The Met Breuer, tomó el té en el hotel The Surrey, en compañía de Abigali Spencer, amiga y ex coprotagonista de la serie Suits. Y por supuesto hubo tiempo para shopping por Madison Avenue –vestida con un abrigo de la firma Victoria Beckham que alternó con otro de Emilia Wickstead– horas antes del baby shower.