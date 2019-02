Antes, la ex Combate había hablado con Intrusos del regalo que recibió: "Yo soy la heladera y él amoroso. Pero en la intimidad no soy así, me pongo un escudo para el afuera, para protegerme… No sé lo que es comprometerse con alguien, nunca me comprometí. Es la primera vez que me regalan un anillo. ¡El regalo me encantó!", contó La vedette de Nuevamente Juntos, la revista de Carmen Barbieri y Santiago Bal en Mar del Plata.